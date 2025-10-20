Narlı’nın Edebiyat Dükkânı

Mehmet Narlı, bir edebiyat adam. Onunla ilk karşılaşmamız Balıkesir Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu şiir yarışması dolayısıyla oldu. Şiire dair ilk çalışmalarımı sosyolojik-felsefi düzeleme çekmeye çalıştığım ilk dönemin ürünü Elan Vital başlıklı şiirimin felsefi altyapısını, Tanpınar üzerinden açıkladığı o kısa sohbetimizde şiiri vermek istediğim tema ile açıklayan, şiirde aktarmak istediğimiz ile şiirde anlaşılan arasındaki o ince çizgiye açıklık getirmesi bende her daim saygıyla birlikte anılacak bir isim olarak yer edindi. Daha sonra yüksek lisans tezimin literatür araştırmasını yaparken okuma listesine eklediğim Şiir ve Mekân, daha sonra Eleştirinin Eleştirisi eseriyle, takip ettiğim dergilerdeki yazıları, şiirleri ile ve bir dönem Türk Dili Dergisi'ne şiir isterken şiire dair bakış açısının genişliği, Türk edebiyatına dair ortaya koyduğu önemli eserleriyle Prof. Dr. Mehmet Narlı ismi bende hep bir "edebiyat adam" olarak yer edinmiştir. Onun gibi çok az isim olduğunu da belirtmemiz lazım. Bunu hem akademik anlamda hem de edebî çerçevede verdiği eserler, sağladığı katkılar üzerinden söylememiz mümkün.

Akademinin sunmuş olduğu imkân ile sahadaki imkânlar, fırsat ve risk bağlamında değerlendirilir. Akademik çalışma, akademisyenin görevlerinden biridir, çeşitli zamanlarda makaleler, çalışmalar ortaya koyması beklenir. Böylece görevde yükselmeler, payeler elde eder. Bu bir zorunluluktur. Bu nedenle edebî anlamda her akademisyen bir eser vermeyebilir. Çünkü öğrenilen kavram ve kuramlar ile eserlerin çözümlemeleri, yaklaşımları, ayrıntılı bir şekilde ortaya serilir, bu da kanaatimce edebî eser verilmesi konusunda kişileri engeller. Kurama boğulmaya neden olur, bu da onu kısıtlar. Saha eseri dediğimiz eser vermek her akademik unvana sahip isme nasip olmaz bu yüzden. "Acaba ne derlerci" bir yaklaşımla sergilenen tutumlar da buna dâhil olarak eser üretimini engeller. Mehmet Narlı ise bu duvarları ortadan kaldıran isimlerdendir. Bu gün tespit edebildiğim kadarıyla 16 inceleme, 5 şiir, 2 deneme 2 yayına hazırlık eserleriyle büyük bir külliyatla Türk edebiyatına, okurlara seslenmeye devam ediyor.

Narlı, edebiyatı akademik bir çerçevede incelemeleriyle bırakmaya gönlü razı gelmeyen isimlerden. Güçlü bir şiiri olan isimlerden; İlk eseri; Çiçekler Satılmasın (1988) ikinci eseri Ruhumun Evvelyazıları (1998), bu eseri daha sonra Dil Kapısı (2010), Ömürlük Yara (2015), Öylece Yeryüzünde (2020) eserleri takip eder. Uzun aralıklarla çıkan bu şiir kitapları, Narlı'nın şiirini güçlü şekilde ördüğünü de göstermektedir. Şiiri ağırlıklarından kurtarmak için, iyi şiiri yakalamak için bunun bir gereklilik olduğunu gösterir gibidir Narlı'nın şiiri. Narlı, ortaya koyduğu eserlerinde akademik tavırla yaklaştığı kadar bir şair, bir dilci, mefkûre ve muhayyile sahibi biri olarak yaklaşarak, edebî eserler ortaya koymaktadır. Bu minval üzerine ortaya koyduğu Edebiyat Dükkânı (2025) isimli eser, kuramın, eleştirinin ve anlamın sınırlarında gezinerek edebiyatın toplum, toplumun edebiyat birlikteliğini ele alarak edebî pencerenin genişliğini gözler önüne seren bir eser.

Edebiyat Dükkânı, Narlı'nın çeşitli zamanlarda gerek akademik gerekse ulusal dergilerde yazdığı yazıların dört başlık altında tematize edilerek topladığı yazılardan oluşan bir eser. Eser, "Kim Olarak Yazıyorum?" başlığıyla Narlı, yazım serüvenini sorguladığı bir yazıyla selamlıyor okuru. Akademisyenlik, eleştirmenlik ve şairlik olarak kategorize ettiği yazım serüveninde görüşlerini açıkladığı gibi sitemlerini de dillendiriyor. Şöyle ki;

"Beni işini seven, hakkıyla derslerini anlatan bir hoca olarak gören birçok meslektaşımın teorik ve uygulamalı yazı ve kitaplarım hakkında nadiren konuşup yazdıklarını gördüm mesela. Şiir kamusunun önemli bir kısmı da eleştiri kitaplarımdan övgüyle söz ettikleri hâlde (hele de kendilerinden de söz ediyorsam) şairliğime sadece bir ekleme olarak göndermede bulundular desem yeridir" s.9

Narlı'nın bu sitemi, edebî kanonun hareket alanını da çözümlemesi olarak görülebilir. Çünkü kitaplar üzerine konuşmak, kitapları hakkında anlam üretimine katkıda bulunmak hem zor hem de meşakkatli bir tutumdur. Bunu herkesin yapamadığını uzun zamandır gözlemliyoruz. Kendilerinden övgüyle söz edilmeyen bir incelemeyi görmemek, övgüyü kabul ederken yergiyi kabullenmeyen bir edebî kamunun büyük gelişmeler elde etmesi mümkün olmayacaktır.

Narlı, "okuyan kamu"nun gittikçe farklılaşan, birbirinden haberdar olmayan, okumayan-okuması belirli seviyede kalma durumunu da bir nevi gözler önüne sermektedir. Kendinden olmayanı dışlayan, kendisi gibi olmayanı görmezden gelen yahut kendisinin ne olduğunu bilmeyen bu nedenle herkesi hepten yok saymaya yönelen yazar ve şairler dünyası. Bu dünyada birbirini okumaya yer yok…

Okur veya yazar sevmediği bir dergide yazısı-eseri çıkan bir isme cephe alabilmekte, yazar-şair, şiir görüşüne uymadığı gerekçesiyle en yakın dostu olsa dahi görmezden gelebilmektedir. Akademik camianın "ben bilirimci – o bilmezci" tavrı nedeniyle de bilgi yarışına girerek "epistemik cemaatin" gerekliliğini yerine getirdiği unsurlar, vefa, hakkını teslim etme noktasında ne kadar eksik olduğumuzu, bunu yapmak için nelerin ardına sığındığımızı gözler önüne sermektedir.

Okuma; birleştirici ve ayrıştırıcı özelliğiyle insan edimleri arasında çok büyük bir yere sahiptir. Okumayla anlam katmanları açılır bir eserin. Okunan eser üzerine konuşarak, tartışarak bir nevi yazar tarafından ortaya konulan anlamların çoğalmasına katkı sağlanır. Bu bakımdan kitap yazıları çok katmanlı bir süreci başlatır. Bununla birlikte yazana-emek verene bir vefayı yerine getirir. Dilin anlam genişlemesine imkân, eserin tanınırlığına bir katkı, iyiyi ortaya koymaya bir vesile olur. Bizler eserleri okuyarak, üzerine konuşarak, yazarak, yeri geldiğinde eleştirerek çoğaltabiliriz. Bir edebiyatın büyüklüğü, üretilen eserlerin üzerine yapılan değerlendirmeler, eleştiriler ile ölçülebilir. Bu meseleleri ele alan eserler edebî kamunun gelişmesine katkı sağladığı gibi düşünce ve fikir üretmeye de katkı sunmaktadır. Edebiyat Dükkânı isimli eser, bu pencereden konuları irdelemektedir.

Narlı, Edebiyat Dükkânı isimli eserinde sadece akademik anlamda bir edebiyatçı olmadığını, bir edebiyat adamı olarak edebî türlere dair açıklamalarını, incelemelerini, eleştirilerini de ortaya koyarak edebi kamu çerçevesinin genişlemesine katkı sunar. Şiir, eleştiri, kuram kültür gibi olguları açıklarken sanat, kimlik, kültür- iktidar ilişkisi meselelerini de masaya yatırmaktadır. Eser, edebiyatın geniş bir yankısının olduğunu ortaya koymaktadır. Bir edebî eserin sadece edebiyat imkânlarıyla anlaşılamayacağını, bunun tarih, ekonomi, psikololji ve özellikle sosyolojinin de sunmuş olduğu bakış açılarıyla daha ayrıntılı çözümlemeler sunacağını göstermektedir.

Edebiyat Dükkânı'na uğramanız ve buradan heybenize düşecek kelime, cümle, anlam, hakikat, olguları iyi değerlendirmeniz dileğiyle.

Edebiyat Dükkânı

Mehmet Narlı

Hece Yayınları

168 s.

2025, Ankara