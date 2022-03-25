Ne Varsa Eskilerde (mi) Var?

"Sevgilimden Son Mektup" Jojo Moyes'in aynı isimli romanından esinlenilerek beyaz perdeye uyarlanmış bir filmdir. Jojo Mayes Romantik Romancılar Derneği tarafından "Yılın Romantik Romanı Ödülü" nü iki defa alan birkaç yazardan biridir ve eserleri dünya çapında okur kitlesine sahiptir.

Yönetmenliğini Augustine Frizzell 'in üstlendiği yapımın senaristleri; Nick Payne ve Esta Spalding 'tir. İngiliz romantik drama türündeki filmin oyuncu kadrosu; Felicity Jones, Callum Turner, Joe Alwyn, Nabhaan Rizwan ve Shailene Woodley 'dir. Bir saat 50 dakika süren yapımda Ellie 'nin mesleği gereği çalışanı olduğu gazetenin arşivlerinde yürüttüğü bir araştırmayla temelleri atılan bir konuya sahiptir.

Bir dönem filmi olan "Sevgilimden Son Mektup" ta zaman 1960 'lardır. Film, görüntü yönetmeninin yakaladığı inanılmaz romantik sahneleriyle olduğu kadar akılda kalıcı cümlelerin ve izleyiciyi kalbinden vuran ifadelerin de adresidir. Okumakta olduğunuz bu yazıda kayda değer bulunan replikler sıralanacaktır.

Bendenizin, Stefan Zweig 'in bir mektup ekseninde gelişen "Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu" adlı novellasını okurken hissettiklerimin aynını bu filmi izlerken de hissetmem sebebiyle yazmaya değer bulduğumu belirtmek isterim.

Bir fincan sıcak çay ve loş ışık eşliğinde izlenmesini şiddetle tavsiye ederken tavsiyeyi alacaklara şimdiden iyi seyirler dilerim.

"Seni olduğundan daha azına dönüştürmekten korktum."

"Şu ana kadar yaptığım en saygın şey için kendimden nefret ettim."

"Doğallık birçok şeyin temeli olsa da birçok nahoşluğun da kökenidir."

"Beni mutlu edecek şeydense benden bekleneni yapmak için yetiştirildim."

"Kendimi bıraksam; seni, kendimi tüketecek kadar çok sevmekten korkuyorum."

"Geçmiş zehirleyici olabilir. Sizi içine çekip her şeyin daha iyi olduğu, daha mutlu olduğunuz ya da daha zengin olduğunuz illüzyonunu yaratabilir. Ayrıca sizi güçsüzleştirebilir. Acı anılar arasında sıkışmanıza sebep olabilir. Kalp kırıklıkları ve hüsranlarla mutluluğa bir şans vermenizi engelleyebilir. Geçmiş tecrübelerimizin bizi tekrar denemekten tekrar hissetmekten alıkoymalarına izin vermeden geçmişi elimizde tutarak ilerlemeyi öğrenmeliyiz."

"Bu, alacak kadar güçlü olunması gereken bir risk."

"Yanlış yerde olabilirim ama kesinlikle kaybolmadım."

Sevgilimden Son Mektup

Yönetmen: Augustine Frizzell

Denaryo: Nick Payne - Esta Spalding

Oyuncular: Felicity Jones, Callum Turner, Joe Alwyn, Nabhaan Rizwan ve Shailene Woodley

Süre: 1 sa 50 dk