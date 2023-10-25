Neden Kitap Değerlendirme Yazısı Yazarız?

Son zamanlarda üst üste benzer soruları farklı kişilerden duymaya başladım. Üstelik sorular içinde, merak değil eleştiri barındırıyor.

Öncelikle belirtmek isterim ki bizler her şeyden önce birer okuruz. Okurluk yazarlıktan önce gelir. Ben aslında kitap değerlendirmesi yazanlara bu tür soru ve eleştiriler yöneltilmesini son dönemde yazarlığa olan rağbete bağlıyorum. Yazarlık sevdasında olanlar, değerlendirme yazılarına da bu pencereden baktıkları ve geleceğini parlak görmedikleri için eleştiriyorlar. Başka bir deyişle "buradan iş çıkmaz" mantığıyla ele alıyorlar konuyu. Fakat gerçek bir okurun zaten böyle bir beklentisi olmaz. Eğer bir okurun serüveni yazarlıkla devam ederse bu, işin çeşnisi olur.

Kitap okumayı seven insanlar onları okumakla kalmaz, onlar hakkında konuşmayı da severler. Fakat okuma alışkanlığının az olduğu bir toplumda, bu konuda kafa dengi birilerini bulmak oldukça zor. Gelişen teknolojik imkânlar bizim de işimizi kolaylaştırdı ve insanlar birbirlerini yüz yüze yakalayamasalar da dijital platformlarda bulmaya başladılar. Konuşarak anlatamadığımızı yazarak anlatıyoruz bir bakıma. Ve bu anlatım "sevdim" ya da "sevmedim" demekten daha derin oluyor. Bu işi beklentisiz olarak, sadece sevdiğimiz için yaptığımızı söyleyebiliriz.

Kitapseverlerin evlerinde oluşan kitap yığınları ciddi bir mesele haline gelmeye başlıyor. Kitap sevmek git gide mekânsal bir problem haline geliyor. Buna, artan kitap fiyatları da eklenince okur daha da seçici olma ihtiyacı duyuyor. Bir kitabı satın almadan önce hakkında etraflı bir araştırma yapmak gerekiyor. Bu konuda fikrine güvenilen birinin o kitap hakkında yazdığı yazı referans teşkil ediyor. Bu da "Bu yazıları okuyup kitap satın alan oluyor mu?" sorusunun cevabı.

Yazmak, pek çok yönüyle farkındalık geliştiren bir eylem. Hatta bir konuda yazarken fikrinizin değişmesi bile ihtimal dahilinde. Bir kitap hakkında yazarken, okuma esnasında fark etmediğiniz şeyleri keşfediyorsunuz. Yeni yorumlara, fikirlere kapı açılıyor böylece. Kaldı ki ben bu yazıların deneme türünde metinler olduğunu düşünüyorum. Eleştirel yönü ve bakış açısını geliştirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı zamanda yazarak, kayıt altına almış oluyorsunuz ve bu, kitabın hafızanızda daha kalıcı bir yer tutmasını sağlıyor.

Edebiyatçılar, ülkemizde eleştirmenliğin bittiğini söylüyorlar. Yazılan yazılar aslında değerlendirilen eserlerin müellifleri için de birer geri bildirim. Dikkate alıp almamak onlara kalmış. Eleştirel düşüncenin her alanda zayıf olduğu bir toplumda kitap değerlendirmelerinin bu alana bir katkı olduğunu düşünüyorum.

Bu kadar fazla kitabın olduğu bir dünyada değerlendirme yazıları için "Kim okuyacak bu yazıları?" diye sormak yerine, "bu yazıları okumadan kitap almalı mıyım?" diye sormak daha isabetli zannımca. Kaldı ki kimsenin okumadığını farz etsek bile yazılanlar okurun günlüğü olarak orada duruyor. Kime ne?