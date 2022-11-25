Neredeyse Bir Klasik: Limon Kütüphanesi

Ebeveyn kaybı bir çocuğun baş etmesi gereken en büyük problemlerden olabilir. Özellikle de geride kalan aile büyüklerinden herhangi bir destek görmüyorsa. Daha önce bu temayla alakalı Son Ayı kitabından bahsetmiştim. Şimdi de yine bu tema çerçevesinde ilerleyen Limon Kütüphanesi'ne konuk olacağız.

Limon Kütüphanesi dilimizdeki ilk baskısını Mayıs 2017'de yapmış ve bugüne kadar 21. Baskıya ulaşmış bir eser. Yazarı yirmiden fazla kitabıyla birçok ödül almış. Bu kitabı da edebiyatımızda çok bilinen, çok okunan bir kitap. Annesini kaybettikten sonra babasıyla birlikte yaşayan Calypso'nun hayatından bir bölümü okuyoruz metinde. Yazar olan babası kendini işine kaptırmış ve kızıyla ilgilenebilecek durumda değil. Tıpkı Son Ayı kitabındaki baba karakteri gibi. Ancak oradaki karakterden farkı, kızına bazı değerleri öğretmeye ve arada sırada onunla birlikte vakit geçirmeye çalışıyor olması. Yas sürecini atlatamamış ve inandığı bazı değerler dolayısıyla hep güçlü olması gerektiğini düşünen bir karakter. Kızının da hep güçlü olması gerektiğini vurgulayan, yalnız olmanın güçsüzlük olmadığını dile getiren birisi. "Diğer insanlara ihtiyaç duymayanları anlamıyorlar. Birbirlerine bağlı olmamanın yalnızlık çekmek olduğunu sanıyorlar. Kimse bunlara manevi gücün ne olduğunu öğretmemiş."(s.9) Babasının yaslandığı bu manevi gücün hep mi var olduğunu yoksa annesi vefat ettikten sonra mı oluştuğunu Calypso da bilmiyor. Babasını anlamaya ve onun istediği gibi biri olmaya çalışırken içine düştüğü yalnızlık onu arkadaşlarından da uzaklaştırıyor. Ancak her şey okula yeni gelen Mae ile değişiyor.

Limon Kütüphanesi'nin en güzel yanı kitaplarla dolu bir kitap olması. Okurken bambaşka birçok kitapla yolunuz kesişiyor. Kitabı bitirdiğinizde elinizde güzel bir okuma listesiyle kapağı kapatıyorsunuz. Babasının ayrı bir kütüphanesi varken Calypso'nun da kendine ait bir kütüphanesi var. Annesinin atölyesi olan oda onun kütüphanesi oluyor. Yalnızlığına çare olan kitaplar onun dünyasının yapı taşlarını oluşturuyor. Aslında insanları sevmeyen bir karakter değil ancak babasının güvenini sarsmamak için kendi başına olmasının daha doğru olduğunu düşünüyor. Bu yüzden tenefüslerde dahi vaktini kitap okuyarak geçiriyor. "Okulda diğer çocuklar benimle arkadaş olmaya çalışmaktan vazgeçti. Onlarla oynamayı seviyorum, yani insanları sevmiyor değilim. Ama dürüst olmam gerekirse, kitapların dostluğunu tercih ederim. Kafamın içinde yarattıkları sessiz dünyayı seviyorum; o dünya sihirle, adalarla ya da gizemle doldurulabilir."(s.10) Güçlü olduğunu babasına kanıtlayabilmek ve onu hayal kırıklığına uğratmamak için kendi yasını tam anlamıyla yaşayamayan küçük bir kız aslında Calypso.

Olayların Calypso'nun anlatımıyla aktarılması metnin inandırıcılığını artırıyor. Siz de onunla birlikte yas tutuyor, onunla birlikte güçlü olmaya çalışıyorsunuz. Bazı kısımlarında kucaklamak, "Sakin ol, geçecek," demek istiyorsunuz. Metinde bölüm başlarında yer alan limon çizimleri haricinde çizim yok. Betimlemeleri oldukça kuvvetli bu yüzden olayların geçtiği yerleri ve karakterleri zihninizde canlandırabiliyorsunuz. İçinde yer alan kitapları incelemeden çocuğunuza önermemenizi tavsiye ederim. Çoğu bilinen klasik eserler olsa da çocuğunuzun yaşı ve okuma durumuna göre siz rehberlik edebilirsiniz. Limon Kütüphanesi'ni 10 yaş ve üzeri tüm okurlar okuyabilir. Ayrıca çocuğunuzla üzerinde bol bol konuşabilirsiniz. İsminin neden Limon Kütüphanesi olduğunu metni okuduğunuzda anlayacaksınız. İpucu olmaması adına bu konuya değinmiyorum. Kitaptan en sevdiğim betimlemeyi aktarıp, okuyacak olanlara bol istifadeli okumalar diliyorum.

" 'Kelimeler de yiyecekler gibi değil mi sence de?' dedi, gözlerini üzerlerinde kelimeler yazılı olan şeritlere dikmişti. 'Onların da tadı var ve her biri ağızda ayrı bir tat bırakıyor. Yani 'serebral' ve 'entelektüel' aynı anlama gelse de hissettirdikleri farklı. 'Serebral' neredeyse ağza cuk diye oturuyor ya da şeker gibi kelimenin sonu dudaklarından akıp gidiyor sanki. 'Entelektüel' ise marş ritmi gibi. En-te-lek-tü-el. Şaklatarak sakız çiğner gibi."

Limon Kütüphanesi

Jo Cotterill

Genç Timaş

Kasım 2021, 190 Sayfa.