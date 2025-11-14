Nesnelerin Hafızası, İnsan ve Eşya Arasındaki Diyalog

Giriş

Nesneler anlam taşıyıcı, sembolik varlıklar olarak karşımıza çıkar. Bir roman karakterinin masasındaki kalem, onun iç dünyasını yansıtabilir. Psikolojide "Nesne ilişkileri" terimiyle bireyin çevresindeki kişilerle kurduğu duygusal bağları ifade eder. Nesneler, işlevsel araçlardır. Duygusal, kültürel ve tarihsel anlam taşırlar. Bir çocuk için oyuncak ayı, bir yaşlı için baston, bir toplum için bayrak gibi nesneler, kimlik ve aidiyet duygusunu pekiştirir. Bu nedenle, nesnelerin dünyasına dikkatle bakmak, insanın kendini ve başkalarını anlama çabasının bir parçasıdır. Edebiyat, sinema ve sanat bu dünyayı yorumlayarak görünmeyeni görünür kılar; nesneler aracılığıyla duygular, çatışmalar ve değerler anlatılır.

Nesnelerin dünyası bir eleştiri alanı sunar. Kapitalist toplumda nesneler, tüketim kültürünün simgeleri hâline gelirken; felsefi yaklaşımlar bu dünyayı sorgular, insanın özgürlük ve anlam arayışını nesneler üzerinden tartışır. Bu bağlamda, nesnelerin dünyası hem somut hem de soyut bir okuma alanıdır: bireyin iç dünyası ile dış gerçeklik arasındaki geçiş kapısıdır.

Nesnelerin Dünyası

Bilal Can'ın Nesnelerin Dünyası[1] (Hece 2025) adlı eseri, insanın kendi ürettiği nesnelerle kurduğu ilişkinin kültürel, sosyolojik ve sembolik tabakalarını ve işlevlerini ortaya koyan derinlikli bir deneme. Yazar, nesneleri, toplumsal anlam üretiminin aktif bileşenleri olarak ele alır. Donuk şeyler olarak değerlendirmez. Girişte belirttiği gibi, "Nesnelerle sosyolojik ilişkiler, bireylerin kimliklerinin şekillenişinde ve toplumsal manaların aktarımında etkin bir rol oynar." (S. 7). Bu yaklaşım, nesneleri maddi araçlar olmaktan çıkarır, birer kültürel hafıza taşıyıcısı seviyesine çıkarır. Kibritin ateşi, televizyonun ışığı, sabanın toprağı, saatin tik takları, kalemin mürekkebi… Her biri, insanın kendini ve dünyayı inşa etme biçimidir.

Kitabın ilk bölümü olan "Kibritin Yol Açtığı Toplumsal Hareketlilik", modernliğin başlangıcını simgeleyen küçük bir nesnenin büyük dönüşümünü anlatır. Kibrit, ateşin taşınabilir hale gelmesiyle insanın doğaya egemen olmasının simgesidir. Can'a göre kibrit, "insanın ışığı cebine koyma teşebbüsüdür" (S. 12). Bu minik nesne, sanayileşmenin de ilk kıvılcımıdır; kibrit fabrikalarında çalışan işçiler, modern işbölümünün doğuşuna tanıklık eder.

Bir başka bölümde "Saati Hizaya Koyduğumuz Toplum" ifadesiyle, Can zamanı ölçmenin insan üzerindeki disiplin etkisini tartışır. "Saat, yalnızca zamanı değil, insanı da ölçer," der yazar (S. 20). Bu noktada saat, modernliğin kontrol mekanizmasıdır; modernizm bilimi branş ayrımıyla, sanatı bakış açışı ayrımıyla parça pinçik ettiği gibi zamanı da parçalara ayırarak insan davranışlarını standartlaştırır.

Saban insanın toprağa bağlanışını, kalem düşünceyi somutlaştırmasını, tekerlek ise zamanı ve hareketi hızlandırmasını simgeler. Bilal Can, "Saban ile yerleşik hayata geçen insan, kalemle yerleşik düşünceye geçti," diyerek üretim araçlarıyla düşünce araçlarını birleştirir (s. 27). Günümüz malum hız çağı, başlangıcı da modernizmin ilk fişeği olan tekerlektir.

Kalemle birlikte "Kâğıdın Şahitliği" başlıklı bölümde, yazının hem bir kayıt hem bir kimlik aracı oluşu ele alınır. Yazmak, nesneyle kurulan en yakın temastır; kalem, insanın kendi bilincine dokunduğu noktadır. Her kelime, mürekkebin içinden doğan bir düşünceye dönüşür ve insan, yazı aracılığıyla iç dünyasını dışsallaştırır. Bu çok gereksiz ama çok kullanılan kelimeye de tam anlam verelim: bir düşünceyi, duyguyu ya da içsel deneyimi zihnin içinden çıkarıp dış dünyada görünür hâle getirmek demektir. Bu yüzden kalem, insanın kendi varlığını kayda geçirdiği sessiz bir tanıktır.

Can, "Bir Mübadele Yöntemi Olarak Para" başlıklı bölümde nesnelerin değer dönüşümünü inceler. Para, artık insan ilişkilerini ölçen bir nesneye dönüşmüştür. Ardından gelen "İki Keskin Bıçağın Anlamlı Buluşması: Makas" bölümü, modernliğin keskin metaforunu sunar. Makas, keser, kesmekle kalmaz; ayırır, sınır çizer, koparır. "Makas attıkça dünya da bölünür," der yazar (s. 48).

Modern insanın ilişkileri teknolojik temaslarla (maruz kalmak şeklinde) sürmektedir. "Yakınları Uzak Etmek: Telefonla Hayat Kurgusu" başlıklı kısımda, yazar telefonun ironik doğasına değinir: "Telefon, iletişimi kurarken aynı anda uzaklığı üretir." (s. 51).

Benzer şekilde "Göze Gelen Bakış: Gözlük" bölümü, görmenin bir kültürel edim olduğunu hatırlatır. Gözlük, artık optik bir araçtan ibaret değil, "görme biçiminin ideolojik filtresi"dir (s. 91). Perdeler ve aynalar da aynı biçimde, görünmekle gizlenmek arasındaki insan hâlini temsil eder.

Orta bölümlerde yer alan "Nesneleri Güzelleştirmek: Dantel" ve "Evlerin Eşsiz Yüzleri: Mobilyalar" başlıkları, nesnelerin estetik işlevine odaklanır. Can'a göre dantel, "ev içi emeğin sessiz estetiğidir"; görünmez bir emeği temsil eder (s. 63). Mobilya ise mekânın ruhunu biçimlendirir, "insanın iç dünyasının dışavurumudur" (s. 85).

Eserin son bölümünde Bilal Can, Jean Baudrillard'ın Nesneler Sistemi adlı yapıtına referans verir ve postmodern nesne kültürünü tartışır. "Artık nesneler bizi tüketiyor," der Can (s. 108). Bu tespit, Baudrillard'ın simülasyon çağında nesnelerin özneleşmesi fikrinin yerli bir yorumu gibidir. Baudrillard'ın eserine atıf var, o halde kısaca söz edelim: bu eser modern toplumun nesneleri artık anlam üretmek ve kimlik göstergesi olarak kullanıp tükettiğini söyler. Nesne, işlevini aşmış sembolik ve simgesel değer taşımaya dönüşmüştür. Tüketim toplumu, ihtiyaçtan çok görüntü olarak nesnelere yöneldiği bir sistem kurmuştur. Baudrillard'a göre, modern insan nesnelerin dünyasında yaşar, hatta "nesneler tarafından yaşanır."

Sonuç: Nesnelerin Gölgesinde İnsan

Nesnelerin Dünyası isimli eser, sosyolojik bir inceleme metni olmanın çokça dışına çıkıyor. Poetik, ontolojik, etik ve estetik bir çağrı bu. Bilal Can, nesnelere dokunarak insanın varoluşunu anlamaya çalışıyor. Onun metni, gündelik hayatın sıradan eşyalarını felsefi bir dile dönüştürüyor: "Nesneler bizimle yaşar, biz onların içinde yaşarız." (s. 46). Bu yaşantının estetiğini kurmak gerekiyor elbette. Bu kurulum da etik gözetilmeden yapılamıyor.

Baudrillard için nesneler insanı kuşatan simülakr (gerçeğin yerini alan, ama artık gerçekle bir bağı kalmamış "görünüş") sisteminin parçalarıyken, Bilal Can için nesneler hâlâ dokunulabilir, şahitlik eden, ahlaki bir boyut taşıyan varlıklardır. Bu fark, eserin hem teorik hem de estetik değerini belirler. Bu bağlamda kitap, Türk düşüncesinde nesne sosyolojisinin yerli bir açılımını temsil ediyor. Her kibrit, her kalem, her makas, birer varlık aynasıdır. Bu aynada yansıyan, insandır. Bilal Can, şiirsel ve sosyolojik üretimlerinde insan merkezli değerlerin kültürel yansımalarını tutarlı biçimde ortaya koyuyor.

[1] Bilal Can, Nesnelerin Dünyası, Hece Yayınları, 2025 Ankara

