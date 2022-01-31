Niyete Niyet Etmek

Herhangi birine bu hayatta istediklerin, dileklerin nedir? diye sorduğumuzda çoğunlukla net bir ifadenin yerine daha kapsamlı, ancak söyleyenin imzasını taşımayan cevaplar alırız:

Huzur, mutluluk, sağlık, kimseye muhtaç olmadan yaşamak.

Günümüzde en sık muhtaçlığı yaşananlar listesi yapacak olsak duyduklarımız: Para, aşk, başarı, ün, araba, mal, mülk vb… Ancak yazara göre eksikliği olanları şöyle sıralayabiliriz:

Ne istediğini bilememek, neden mutlu olacağını tespit edememek, hayatın anlamını bulamamış olmak, hayatın cana can katan tatları, huzur, öz ile buluşma, huzurun yarattığı konfor, özgürce kullanılan zaman, yaratıcılığı doğru kullanma muhtaçlığı.

Para bir ihtiyaç değildir, ihtiyaçlarını karşılamanın aracıdır. Mülk bir ihtiyaç değildir, güç sahibi olma isteğidir, barınma bir ihtiyaçtır.

Yazar, Meltem Reyhan, eseri ile niyet etmek ile dilek ve duanın arasındaki ilişkiyi çok sade bir dille okuyucuyla paylaşıyor. Dua ederken, bırakmak istediklerimizi ve buluşmak istediklerimizi söyleyelim. Biz ne istersek verilir, yeter ki tam olarak istediğimizi yani kalbimizin hissedişini dile getirelim. İstek ve arzu olarak da tanımlanan dilek kelimesinin taşıdığı enerjide istek ve arzunun içerdiği keskin enerjiler bulunmaz. İstemekte ısrarcı olmak vardır. Arzulama hali hâkimdir. Sonunda egonun tatmini söz konusudur. Dilekte serbest bırakmak vardır, olsa da olur, olmasa da ama olursa iyi olur. Niyet etmeye gelince, bir şeyi yapmayı hayal etmek ve dile getirmektir. Aslında maksadımızı söylememiz ve hayalimizin nereden başlayıp nerede son bulduğudur. O niyet gerçek olduğunda ise ne olacağını beyan edersin. Kitapta yazarın anlattığı en önemli konu; niyetin senin bir şeyi elde etmenden çok hayatında bir dönüşüm yaratabilmen için kendi iradenle aldığın kararlarla bir dönemi, yaşayışı bitirip yeni bir dönem başlatabilmendir. Seni olumsuz bir hale taşıdığını düşündüğün ve içinden çıkamadığın olayların tekrar eden döngüsünden çıkabilmen için kendine, olan bitene ve ifade ettiklerine, talep ettiklerine ve çevrenle olan ilişkilerine odaklanmalısın.

Bazı niyetlerim neden oluyor, bazıları neden olmuyor? Konusunu irdeliyor. Yazarın beklenti içinde olduğumuz niyetlerimizin olmadığına dair görüşü var. Beklenti içinde olmak ne demek? Benim dediğim gibi olsun düşüncesi, eyleme geçmekten herhangi bir konuda gelen bir fırsatı yakalamaktan bizi alıkoyuyor. Engellenmiş eylem enerjisi öfkeye dönüşüyor. Öfke adeta ateşin bir duman çıkartması gibi hayatımıza bulutsu dumanlar çıkarıyor. Ve bu önümüzü görmemizi engelliyor.

Öfke, korku enerjisi ile birlikte bir kardeş gibi hareket ediyor. Öfke hayatımıza girdiği andan itibaren teklif edilen her ne olursa olsun sanki inat artıyor ve " benim dediğim gibi olacak" dayatması başlıyor. Bu neyi getirir? "Benim dediğim gibi olsun" demek kötü müdür? Biz benim dediğim gibi olsun dediğimizde, olmayacak diye bir şey yok. Oluyor; ama bunun karşılığında acaba ne yok oluyor? Çünkü kâinat sadece yaratmak üzerine bir sistemden oluşmuyor, sürekli bir varoluş ve yok oluş evreni içinde yaşıyoruz. Yani bir şeyi biz kendi irademize doğru çektiğimizde bir alanda bir boşluk yaratılıyor. Bir şey var olurken, bir şey yok oluyor. Bunu kâinatı seyrederek kendimizde fark edebiliriz. Birçok nesilde, geldiğimiz soyda birçok kişi öldü ve yenileri doğdu. Biz de öleceğiz ve yenileri doğacak. Bunun gibi bir akış ve bir sistemin içerisindeyiz. Bu sebeple katman katman farklı sonuçlara, etkilere götüren niyetlerin, o niyetlerin bizi taşıdığı hallerin içinde yaşıyoruz. Aslında beklenti içinde olmanın içerisindeki ifadeye birlikte bir daha bakalım: Beklenti… yani, beklemek. Beklemek ne demek? Durağanlaşmak, durgunlaşmak, sabitlenmek demektir. Beklentiden nasıl çıkabiliriz? Ya da beklentiden çıkarsak ne olur? Beklentiden çıkarsak kâinatın şahane tekliflerine açık hale geliriz? Peki, beklenti içinde çıkmak için ne yapmalıyız? Harekete geçmeliyiz, eyleme geçmeliyiz. Yani birisinin gelip kapıyı çalıp, "siz bir ev istemiştiniz, buyurun tapusu" demesini bekliyorsak, yanılıyoruz. Çalışarak, hesap yaparak, didinerek bir ev almayı hayal ediyorsak da yanılıyoruz. Bir gün birisinden miras kalacağının hesabı içerisindeysek, beklentisi içerisindeysek de yanılıyoruz.

Kalpten gelen niyetler bizi mutlu ediyor. Bunu kimi zaman başkasına yardım için yapıyoruz aslında. Hiç hesapsızca adım atıyoruz, harekete geçiyoruz ve kendimiz olmayı kabul ediyoruz. Onaylanmayı, beğenilmeyi, birileri tarafından "haa iyi yapmışsın" demelerini bekliyoruz. Kendimizden kendimizi onaylıyoruz, evet bu işi bırakıyorum ve sevdiğim işi yapacağım. Çünkü sevgiyle yarattığım enerjinin parası, kazancı çok daha bereketli olur. Sevginin içerisinde oluyoruz, mış gibi yapmayı bırakıyoruz.

Bu kitabı sadece kişisel gelişim olarak tanımlamanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Sözlerle geleceği tasarlama sanatı diyebiliriz. Kalpten gelen niyetlerimizle yaşamımızı değiştirebiliriz. Bu söz sanatının neler olduğunu dair bazı ipuçları paylaştım. Kitabın tamamında tüm ipuçlarını görebileceksiniz. Tüm niyetlerimizin gerçeğe dönmesini dileğiyle…

Meltem Reyhan

Niyet Defteri

Destek Yayınları

312 sayfa