Notos Dergisi 94. Sayısında Anton Çehov'a Yöneliyor (Kasım-Aralık, 2022)

Notos yaptığı bütün yazar dosyalarını kalıcı bir kaynağa dönüştüren anlayışıyla Kasım-Aralık, 94. sayısında Anton Çehov'a yöneliyor. Çehov'dan bugüne yaklaşık yüz elli yıl geçti. Onca zaman içinde roman büyük bir değişim yaşadı. Oysa öyküdeki değişim çok daha yavaş oldu. Bunu öykü adına olumlu bir özellik olarak görmek gerekir. En önemli örneği de Çehov. Onun öyküleri sanki aynıyla bugün de yazılırmış gibi geliyor. Dünü aydınlatırken bugüne ışık düşürüyor. Notos'un Çehov dosyasında Mark Aldanov, Armağan Ekici, Sabri Gürses, İvan Bunin, A. Ömer Türkeş, Lev Livoviç Rabenek ve Feridun Andaç'ın yazıları; Vuslat Çamkerten, Virginia Elena Patrone ve Serra Ataman'ın desenleri yer alıyor.

Notos'un bu sayısının söyleşisi çağdaş edebiyatın tanınan ve sevilen Portekizli yazarlarından José Eduardo Agualusa ile Türkçedeki iki kitabı Unutmanın Genel Teorisi ve Yaşayanlar ve Diğerleri üstüne.

Aganta bölümünde günümüz edebiyat dünyasına ve güncel kitaplara dair yazılarıyla Pınarnaz Eren, Fulya Kılınçarslan, Esin Akşar, Aslı İdil Kaynar, Özge Kılıçoğlu, Yalın Gündüz ve Sezgi Tırtır yer alıyor.

Bir Yazarın Seçtikleri bölümünde Turgay Fişekçi okunmasını zorunlu gördüğü kitapları, Ezgi Polat ise en çok etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte Notos'a anlatıyor.

Banu Yıldıran Genç ve Günay Çetao Kızılırmak kısa sorulara kısa yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan son kitaplarını anlatıyor.

Fotoğraf-Yazı bölümünde Sibylle Bergeman'ın fotoğrafını Melisa Kesmez kısa bir anlatıyla yorumluyor.

Kitaplık bölümünde Şenay Eroğlu Aksoy Kadire Bozkurt'un Buzkandilleri, Esra Ertan Samanta Schweblin'in Yedi Boş Ev, Serkan Parlak Ekin Kadir Selçuk'un Gençlik Güzel Şey adlı öykü kitaplarını inceliyor.

Notos'un bu sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar: Edward P. Jones, Suzan Samancı, Metin Cengiz, Daryo D. Beskinazi, Aziz Avcı, Meral Adalı, Onat Bahadır, Burak Alıcı, Sidem Samsun, Murat Yüksel, Zekeriya Şimşek, Ayşegül Kula, Faden Ataseven.