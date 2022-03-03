Notos Dergisinin 90. Sayısı Yayımlandı (Mart-Nisan, 2022)

ÇEVİRİ SORUNLARI: Nedir, Ne Değildir

• Bahtiyar Özgür Sarıoğlu ile söyleşi: "İnsan iyi verilmiş bir fizik dersiyle analitik düşünmeyi gerçek anlamda kavrayabilir."

• Irene Vallejo: Seni Bir Kitap Gibi Okuyorum

• Elif Refiğ: Biberyan: Bir Mizaç Meselesi

Notos Mart-Nisan, 90. sayısında yayıncılık ve edebiyat dünyamızın en önemli sorunlarından birini, Çeviri konusunu ele alıyor. Türkiye'de bir yıl içinde yayımlanan kitapların yarısının çeviri olduğu düşünülürse onca çevirinin niteliğini, edebiyat çevirisinin ve çevirmenlerin sorunlarını irdelemek gerektiğine inanan Notos'un hazırladığı dosyada Ülker İnce, Celâl Üster, İlknur Özdemir, Seçkin Selvi, Saliha Nilüfer, Işık Ergüden, Armağan Ekici, Tomris Uyar, Süleyman Doğru, Tahsin Yücel, Savaş Kılıç, Sabri Gürses ve Hulki Aktunç'un yazıları; Selçuk Demirel, Virginia Elena Patrone ve Hazal Kırımlı'nın desenleri yer alıyor.

Notos'un bu sayısında 2007 yılında Türkiye'den on dört fizikçinin neredeyse tüm makalelerinin intihal ürünü olduğunu ortaya çıkaran ODTÜ'lü ekipte yer alan Prof. Dr. Bahtiyar Özgür Sarıoğlu'yla fizik eğitimi, fiziğin günlük hayattaki karşılığıyla ilgili bir söyleşi var.

Aganta bölümünde günümüz edebiyat dünyasına ve güncel kitaplara dair yazılarıyla Nefise Kahraman, Fatih Balkış, Alper Güngör, Esin Akşar ve Yalın Gündüz yer alıyor.

Bir Yazarın Seçtikleri bölümünde Ayşegül Devecioğlu okunmasını zorunlu gördüğü kitapları, Mustafa Çevikdoğan ise en çok etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte Notos'a anlatıyor.

Sine Ergün ve Cihan Çakan kısa sorulara kısa yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan son kitaplarını anlatıyor.

Foto-Yazı bölümünde Gönül Ocak'ın fotoğrafını Kadir Işık kısa bir anlatıyla yorumluyor.

Kitaplık bölümünde Nihat Dağlı Nazan Bekiroğlu'nun Kehribar Geçidi adlı romanını, Banu Yıldıran Genç İhsan Çankaya'nın Şener Büyüktürk'ün Sergüzeşti adlı romanını, Esra Ertan Stanley Crawford'un Bayan Unguentine'nin Seyir Defteri adlı romanı inceliyor.

Notos'un bu sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar: Ted Plantos, Hasan Özkılıç, Aylin Sökmen, Semih Gümüş, Çağatay Yılmaz, Erkut Özal, Çiğdem Tunaşat, Işıl Madak, Esin Kıroğlu, Mehmet Fatih Özbey, Hilal Özdemir, Neşe Şen.