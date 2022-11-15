Nurdan Tümbek Tekeoğlu İle Kitaba ve Hayata Dair

Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu kimdir? Bize biraz kendinizden söz eder misiniz?

Doç. Dr. Nurdan Tekeoğlu, yapımcı, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi lojistik Bölümünde öğretim üyesi 1964 yılında İstanbul'da doğdu. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu ve daha sonra Marmara Üniversitesi'nde üretim yönetimi ve pazarlama alanında doktorasını yaptı ve Galleria, Bayraktar Holding, Asil Nadir Grubu, Garanti Bankası, Siemens, The Ritz Carlton, Metro AG gibi farklı ulusal ve uluslararası şirketlerde pazarlama ve iletişim alanında yönetim kademelerinde çalıştı. Ocak 2011'e kadar 9 yıl boyunca Alman perakende şirketi Metro AG'nin temsilcilik ofisi başkanlığını yaptı. Türkiye'de film vakfı olan Türsak ile Metro AG için 9 yıl boyunca sosyal sorumluluk projesi olarak üniversite öğrencilerine yönelik kurumsal alanda Türkiye'de ilk kısa film yarışmalarını düzenledi. 2010 itibarıyla akademisyen olarak eğitim ve öğretim hayatına geçerek, ikinci kariyerini başlattı. Sinemaya aşık oldu ve 3 yıllık geliştirme sürecinin ardından eşi Orhan Tekeoğlu'nun ilk belgeseli 2011 TRT Belgesel Yarışması özel jüri ödülü alan İFAKAT'ı üretti. 2013 yılında Nurdan Tekeoğlu, Orhan Tekeoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı ve 3 yıllık hazırlık ve birçok zorluğun ardından Kanada ve Portobello Film festivallerinden en iyi yabancı film ödülü alan ÖYLE SEVDİM Kİ SENİ isimli uzun metrajlı filmin yapımcılığını yürüttü. 2016 yılında Kinoglaz'dan Evgenia Tirdatova ile RUDOLF NUREYEV: DÜŞLERİNİN ADASI isimli belgeselin ortak yapımcılığını yaptı. Yönetmen ve 3.kuşak mübadil olarak ilk filmi olan ve mübadele ile ilgili İKİ YAKA YARIM AŞK isimli filmi 2017 yılında çekti ve 2 GÜN isimli ikinci kısa filmini 2019 yılında çekti. 2019 yılında İstanbul Film Akademisi'ni bitirdi. 2019 yılında Orhan Tekeoğlu'nun Kültür Bakanlığı destekli,2019 İstanbul Film festivali finalisti ve 4.Beyond Borders Belgesel Yarışmasında jüri ödülü alan VARGİT ZAMANI ve 2022'de TRT Belgesel Yarışması Kültür Bakanlığı ödülünü alan FATMA KAYACİ'NİN BİLİNMEYEN HİKÂYESİ belgeselinin yapımcılığını üstlendi. Orhan Tekeoğlu ile ortak olduğu Medya Ton şirketi adıyla EWA ve Şeyap üyesidir. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde pazarlama alanında tam zamanlı öğretim üyesidir. Ayrıca Avrupa Film Akademisi EFA'ya referansla kabul edildi. Son olarak PARAMPARÇA isimli uzun metraj filmin Kültür Bakanlığı destekli senaryosunu yazdı. Orhan Tekeoğlu ile evli ve dijital pazarlama direktörü Öykü ile klinik psikolog Damla'nın annesidir. İki Limon Satsam Daha İyi ve Medeniyetlerin Buluştuğu Kent isimlerinde iki kitabı vardır. Yeni kitabı ise Kriz Döneminde Stratejik Yönetim-1 isimli kitabıdır ve Çınaraltı Yayıncılık tarafından çıkarılmıştır.

Akademisyen, yazar, yapımcı ve yönetmen olarak aynı anda çok işi yapan bir kişiliğiniz olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Bu bağlamda, çocukluk hayallerinizi süsleyen mesleğin ne olduğunu öğrenebilir miyiz?

Çocukluk hayallerimi mimarlık süslüyordu ve babam inşaat mühendisi olduğundan örnek alıyordum herhalde. Ama babam inşaat sektörünün zor olduğunu ve iş bulmakta zorlanabileceğimi söyleyince yönümü değiştirdim. Boğaziçi'nde Sosyoloji okurken o zamanlar bu alanda iş bulmak çok kolay olmadığından Betül Mardin'in halkla ilişkilerle ilgili basın açıklamaları çok ilgimi çekmişti ve halkla ilişkiler ve iletişim mesleğine gönül verdim. Çeşitli şirketlerde bu alanda yöneticilik yaptım. Sinema ise kanıma TÜRSAK ile birlikte 2001-2011 yılları arasında Türkiye'nin ilk kurumsal kısa film yarışması olan Metro Kısa Film Yarışması düzenlerken girdi. Akademisyenlik ise artık 50'li yaşlara doğru hızla giderken özel sektörde yorulduğumu ve her zaman tepede kalmanın zor olduğunu hissetmemle (o zamanlar Metro AG Türkiye Temsilcisi idim) Marmara Üniversitesi'nde akşamları pazarlama alanında mastır ve doktora yapmaya karar vermemle ortaya çıktı. Ayrıca çeşitli firmalara iş geliştirme danışmanlığı da yapmaktayım.

Uğraşlarınız arasında bir sıralama yapmanızı istesek; sıralama ölçütünüz ve listeniz nasıl olur?

1.Sinema 2. Akademisyenlik 3. Marka ve İş Geliştirme Danışmanlığı

21.yüzyılda sanatçı olmak sizce ne anlama geliyor? Sizin için "sanat" nedir ve "sanatçı" kime denir?

Sanatçı topluma ve toplumdaki tüm değişimlere duyarlı kişidir. Sanatında bunu yansıtmalıdır.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun bir sosyolog olarak, sosyoloji bağlamında sinema nasıl anlaşılmalıdır? Sizin "sinema" tanımınız nedir?

Sosyoloji insan ve toplum ilişkilerini, kurumların işleyişini, değişimi inceler. Dolayısıyla sinema da toplumsal, politik ve kültürel değişimi incelediğine göre sinema sosyolojinin incelenmesine her zaman imkân sağlamıştır. Örneğin büyük şehir, yalnızlaşma, iletişimsizlik, büyük apartmanlarda yalnızlaşan insanlar hep kamera gözünden yansır. Ya da göç ve sorunları. Bunlar hep sosyolojinin de konuları.

Yazdığınız, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiğiniz filmler ve senaryoların temaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yönetmenlik yaptığım 2 kısa film var. Biri mübadele ile ilgili İKİ YAKA YARIM AŞK. Diğeri ise şehir insanın yalnızlığını anlatan İki Gün. Diğer yapımcılık yaptığım filmler ise İfakat, Öyle Sevdim Ki Seni, Sıra Dışı İnsanlar, Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası,7 Kibele, Vargit Zamanı, Fatma Kayacı'nın Bilinmeyen Hikâyesi. Rudolf Nureyev dışında hepsi Karadeniz insanının sorunlarına vurgu yapan filmler. Öyle Sevdim Ki Seni uzun metraj film, diğerleri belgesel.

Eşiniz Orhan Tekeoğlu'nun sinema sektöründe oluşunun sizin seçimlerinizi etkilediği söylenebilir mi?

Ben zaten dediğim gibi gençlere yönelik kısa film yarışmaları düzenlemiş bir kişiyim. Sinemanın içindeydim Türsak Vakfı ile. Orhan da annesinin ve köyünün kadınlarını ve çektikleri acıları, sıkıntıları anlatan İfakat Belgeselini çekmek isteyince ona yapımcı olarak destek verdim.

Hayatınız bir film olsa soundtrack'inde hangi şarkı olurdu?

Orhan Gencebay - Batsın Bu Dünya olurdu seçimim. Mutluluk hissinin anlık olduğu fakat sürekli dert problem ve üzüntülerle iç içe olduğumuz bir dünyadayız.

Kitaplarınız ve içerikleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

3 kitabım oldu. İki Limon Satsam Daha İyi ve Medeniyetlerin Buluştuğu Kent isimlerinde iki kitabım vardı. Yeni kitabım ise Kriz Döneminde Stratejik Yönetim-1 isimli kitap. Yakında 2.cildi çıkaracağım.

Son kitabınız "Kriz Döneminde Stratejik Yönetim-1" de Covid-19 Salgını döneminde gerçekleştirdiğiniz söyleşilerden oluşuyor. Böyle bir kitap yapma fikri nasıl doğdu? Kitabın isminin yanında "1" rakamının olması devamının geleceğinin belirteci midir?

Korona hepimizi çok boğmuştu. Online ders vermek ve evde kapalı bir yaşam. Salonda ders, mutfakta yemek pişirme, balkonda nefes alma. Çok zordu. Farklı ne yapabilirim diye düşünürken KAGİDER Başkanı Emine Erdem telefonda bana evinin bir odasını ofis haline getirdiğini, sanki işe gider gibi takım elbiselerini giyip, ofisine girdiğini ve öğlen olunca evin salon kısmına geçip, yemeğini yediğini ve daha sonra tekrar ofisine girip, zoom toplantılarını gerçekleştirdiğini anlattı. İnsanların hayatlarında müthiş bir değişim söz konusu idi. Uzun süre birçok şirkette yöneticilik yapmıştım ve iyi bir business ağım vardı ve bu iş insanları ile röportaj yapıp, kriz dönemini sözlü tarih çalışması olarak kaydetmek istedim. Fikrimi İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya açtım. Kabul etti ve üniversitemin youtube kanalında 34 iş insanı ile röportaj yaptım. Sonra kendi kendime dedim ki ben bunları deşifre edeyim ve kitap olarak çıkarayım. Hem iş dünyası hem de öğrenciler faydalansın dedim. Gazeteci arkadaşım Fulya Bayraktar ve öğrencilerim yüreklendirdi. Çınaraltı Yayıncılık içeriği beğendi ve 2 cilt olarak çıkarmayı kabul etti. İkna olurlarsa 3.cildi çıkarırız inşallah. Bu krizleri unutmayalım. Ne dedi Bill Gates? Virüsler olmaya devam edecek. Çabuk unutan bir milletiz, lütfen unutmayalım.

Devam eden ve gelecekte yapmayı planladığınız projeler nelerdir?

Lozan Mübadelesinin 100.Yıldönümü için bir belgesel çektik Bodrum Kumbahçe'de. Yönetmenliğini eşim Orhan Tekeoğlu ile üstlendik. İnanılmaz trajik bir hikâye. Baş destekçisi RUYİAD Başkanı Ayla Erdim. 30 Ocak'ta Allahın izniyle Cemal Reşit Rey'de gösterimi var. Uzun metraj diye yola çıktık belgeselle sonlandı. Türkiye'de film projelerine yeterince destek yok. Eşim Orhan Tekeoğlu'nun efsane cerrah Prof. Dr. Ali Akyüz'ün biyografik belgesel projesi var. Yapımcısı olarak çalışıyorum. Bizde projeler bitmez. Bir film festivali üzerine çalışıyorum. Kriz Döneminde Stratejik Yönetim-1 kitabımın 2. cildi çıkacak.

En son hangi kitabı okudunuz, ne tür kitaplar okursunuz? Sizden 5 kitaplık okuma listesi rica etsek bu listede hangi kitaplar olur?

En son okuduğum kitaplar:

-Vedat Milor Hesap Lütfen

-Kotler'in Pazarlama 5.0.

Kitap okurken olmazsa olmazınız var mıdır? (kahve, müzik, açık hava vb.)

Sessiz bir ortam kendi kendime kalabildiğim rahat bir ortam tercih ederim.

Hayatınızda yer etmiş veya bir defadan fazla okuduğunuz bir kitap var mı?

Sevdalinka - Ayşe Kulin. O vahşi sahneler halen gözümde. Saraybosna'da hakikaten katliam olmuş.