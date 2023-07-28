Nurettin Topçu’nun Gözünden Mehmet Âkif Ersoy

Nihat ÇINAR yazdı...

Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle, düşünce, inanç ve eylemlerini birleştirme becerisini göstererek ortaya koymuş son derece teori - pratik tutarlılığı ve sürekliliği olan büyük bir mütefekkir ve dava adamıdır. Akif'in ana karakteristik özelliklerinden birisi, yaşamı boyunca aynı inanç ve düşüncelere sahip olması ve mücadelesini bu doğrultuda vermesidir. Öyle ki zamanın değişmesi veya toplumun değer yargılarının, isteklerinin değişmesi bile Akif'i ilkelerinden saptırmamış, bilakis inançları doğrultusunda toplumu yönlendirici rol üstlenmiştir. Tarihsel süreçlerde bazı insanlar daha üretken, zeki olup ilkeli duruş ve iradelerine sahip olmaları hasebiyle diğer insanlardan ve toplumlardan üstün olarak topluma liderlik yapmışlardır, işte Akif de bunlardan birisidir.

Ersoy, mensubu bulunduğu ve sağlam bir şekilde yapıştığı İslam terbiyesi ve inancı rehberliğinde, iradesini kontrol altında tutmuş ve korumuştur. Akif'te, birçok büyük düşünürlerin maruz kaldığı yalnızlığı yaşamıştır. Akif, devletten veya başka güçler tarafından gelecek her türlü mevki, makam ve mali müesseselerden uzak durmayı tercih etmiştir.

Akif'in yaşadığı dönemle günümüz arasında yüz yıllık bir süre geçmiş olması nedeniyle O'nun düşünce dünyasını tam olarak anlayabilmemiz, değerlendirip takdir edebilmemiz için geçmişe doğru bir yolculuk gerekmektedir. Ancak bu tür yolculuklar sayesinde Akif'in gerek hayatı gerekse eserlerine ilgiyi, aynı zamanda ileride de yeni Akiflerin yetiştirilmesi, onun mesajlarının gelecek nesillere taşınması mümkün olabilir.

Nurettin Topçu, Cumhuriyet döneminde yetişmiş olan en önemli hareket ve düşünce adamlarındandır. Ülkemizde ahlak alanında ilk doktora tezini yapmış olan Topçu, Bergson'un sezgiciliği ile Blondel'in hareket felsefesi ile Anadolu-İslam tasavvufu anlayışını sentezleyerek ahlak felsefesi sistemini inşa etmiştir. Aynı şekilde Topçu, sanat, ahlak, iktisat ve dine kadar çok geniş bir alanda oldukça coşkulu görüşler ortaya koyarak; tasavvuf, demokrasi, milliyetçilik, varlık, irade, aşk ve mistisizm çerçevesinde bir düşünce dünyası inşa etmiştir. Topçu, Anadolu'ya ve onun müktesebatına, yaşattıklarına derin muhabbet beslemiş ve bunlara da sonuna kadar bağlı kalmış bir Anadolucudur. O, bununla da kalmayıp istikrarlı ve kararlı bir şekilde Anadolu'daki insan-tabiat-Allah ilişkisinin fıtri yaşama uygun olarak bozulmadan saf halinin devam edilmesi için bu yaşamı hem fiiliyatında hem de eserlerinde idealize ederek ortaya koymuştur.

Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) ile Nurettin Topçu (1909-1975) arasında doğum tarihleri itibariyle 36 yıllık fark bulunmaktadır. Bu sürede bir nesle karşılık gelmektedir. Nurettin Topçu'nun gençlik çağında (1924) Akif'in aktif yazarlık ve mücadele dönemi maalesef durağan bir sürece girmiş ve sona ermiştir. Bu sebeple Topçu'nun Akif'i tanıması ve ondan faydalanması O'nun yazarlık ve mücadele dönemindeki aktivitelerinden değil, ancak eserlerini okumak, kişilik ve mücadelesini araştırarak benimsemek suretiyle olmuştur. Topçu 1928 yılında altı yıllık bir süreliğine Avrupa'ya gitmiş ve 1934'de dönüşünden bir sene sonra (1935) Galatasaray Lisesi'nde Felsefe öğretmenliğine başlamıştır. Bir sene sonra, yani Topçu'nun yurda dönmesinden sonra iki yıl gibi bir sürede, 27 Aralık 1936 tarihinde Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da vefat etmiştir.

Topçu, Hareket dergisinin Aralık 1947 sayısında "Mehmet Akif' başlıklı, Aralık 1969 sayısında da "Akif'te Sanat ve Cemiyet" başlıklı yazıları yazmıştır. Topçu, Hareket Dergisi'ndeki bu yazılarına ilaveten Yeni İstiklal Dergisi'nin 107. Sayısında da "Mehmet Akif', 108ve 109. sayılarında da "Hürriyet Kahramanı Mehmet Akif' isimli makalelerini kaleme almıştır. Hilal Dergisi'nin 12 Ocak 1960 tarihli sayısında ise "Mehmet Akif'in Büyük Eseri" ve Sebilürreşad Dergisi'nin Aralık 1957 sayısında da bu çerçeve yazıları yayımlanmış, Hasan Basri Çantay'ın "Akifname" (İstanbul 1966) isimli eserine yazmış olduğu takdim yazısı yazmış olup, Ersoy'un vefatının 20. yıldönümü münasebetiyle Milliyetçiler Derneği'nin düzenlemiş olduğu anma programında yaptığı konuşmasını da kaleme almıştır. Böylece Topçu'nun Akif hakkında yazdığı yazılarının sayısı 10'u bulmuştur. İşte Topçu'nun Milliyetçiler Derneğinde yapmış olduğu Mehmet Akif Ersoy'la ilgili bu yazı ve konuşmalar 1957 yılında kitaplaştırılmıştır. Dergah Yayınları, Topçu'nun Akif'le ilgi bahsi geçen yazılarını bir araya getirmiş ve Ekim 1998 tarihinde "Mehmet Akif" ismiyle kitap olarak yayımlamıştır.

Topçu, kitabında, Mehmet Akif'in hem hayatı, karakteri hem de eserleriyle ilgili şümullü bir karakter analizi ortaya koymuştu. Kitap'ta, Akif'in hayatında yaşadığı dönüm noktalarını ve bu dönüm noktalarındaki düşünsel dönüşüm ve gelişimlerini de ele alarak incelemiştir.

Topçu'ya göre Mehmet Akif, üstün ahlaki özelliklere sahip bir kişi olup halk arasında mütevazı olarak yaşamış, kibirlenmemiş, mürşitlik taslamamış ve yüksek mevkilere çıkma yönünde bir hırsa da sahip olmamıştır. Dahası Akif, asrın nerede ise tamamen kaybetmiş olduğu büyük insan karakterini yaşatmaya çalışmıştır. Tam bir fazilet ve hamiyet kahramanı olarak yaşamıştır.

Sonuç olarak

Kitapta Topçu, Ersoy'un karakterindeki öne çıkan özellikleri ortaya koymuş; Akif'in sözünün eri dürüst, ilkeli, kararlı, tutarlı ve idealist bir karakter sahibi olduğunu vurgulamıştır. Akif'in büyük bir şahsiyet olmasını, İnançlarına ve düşüncelerine olan bağlılığı, cesareti ve özgürlük mücadelesi vermesinin sağladığını ifade etmiştir. Akif'in kendine özgü üslubunu ele alıp, Akif'in kendine özgü dil ve üslubunu vurgulamıştır.

Topçu, Akif'in hayatındaki dönemler ayrıntılı bir şekilde ele almış, Akif'in hayatının dönüm noktalarına ve düşüncelerindeki değişikliklere odaklanmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak Topçu'nun karakterinin şekillenmesinde bu olay ve kişiler ile bunlarla ilişkileri önemli bir rol oynamıştır. Topçu, Akif'in İslam'a bağlılığını, inancının hayatı boyunca en önemli referans noktası olduğunu, bu referansın, gerek toplumsal gerekse siyasi her alanda ve konuda aktif olarak belirleyici olduğunu vurgulamıştır. Topçu kitapta, Akif'in içsel yolculuğu doğrultusunda, çeşitli dönemlerdeki düşünce ve duygularını da incelmiş ve Akif'in hayata bakışı kişiliği, kişisel gelişim ve felsefesini anlamaya yönelik ışık tutmuştur. Bütün bu nedenlerle, Mehmet Akif gerek şahsı, gerek mücadelesi, davası gerekse eserleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için önemli bir kaynak olması hasebiyle mutlaka okunması gereken bir eserdir.

Mehmet Akif

Nurettin Topçu

Dergâh Yayınları

103 Sayfa

2022 18. Baskı