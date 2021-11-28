Oğuz Atay - Tehlikeli Oyunlar - Video

Oğuz Atay'ın ilk olarak 1973 yılında yayımlanan romanı Tehlikeli Oyunlar üstkurmaca bir eserdir. Tutunamayanlar adlı ilk eserinde görülen aydın yalnızlığı bu romanında yazarın yaşamındaki olumsuz dönemin de etkisiyle daha fazla yer almıştır. Hem karakter düzleminde hem de içerik olarak Tutunamayanlar romanının devamı gibi olan Tehlikeli Oyunlar, daha derli toplu bir kurmaca metindir. Metinlerarasılığın bolca yer aldığı metinde ironi, parodi, karnavalesk hava ve postmodernist oyunu bu romanda gözlemleriz.

Bu kitapta Turgut Özben yerini Hikmet Benol karakterine bırakırken Olric'in yerine de Hüsamettin Tambay karakterleri geçmiştir. Hikmet'in komşuları Nurhayat Hanım ve Hüsamettin Albay her ne kadar romanın başlangıç kısmında gerçek roman karakterleri olarak bize gösterilmiş olsa da ilerleyen bölümlerde üstkurmaca katmanının gereği olarak bunların tamamen Hikmet'in hayali karakterleri olduğunu görürüz. Kitabın adına taşıyan tehlikeli oyunlar, metnin ana düzlemi olan Hikmet Benol ve Hüsamettin Albay'ın birlikte yazdığı oyunlardır. Kitabın ana karakteri oyun üstüne oyun kuran kendi deyimiyle "gecekondu"da yaşayan bir entelektüeldir. Keza Oğuz Atay bu romandan sonra yazdığı Oyunlarla Yaşayanlar adlı tiyatro oyununda da "oyun" kelimesini bir kez daha eser adında kullanmıştır.