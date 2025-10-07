Okumanın Sıralanmış Notları: Aşkın Tarihi
- Nicole Krauss tarafından Türkçe'ye Aşkın Tarihi isimli eser Filiz Çakır tarafından Türkçeye zevkli bir dil ile Koridor Yayıncılık tarafından okuyucularla buluştu.
- Aşkın Tarihi, birçok ilginç karakterin bir araya farklı bir kurguyla geldiği bir eser
- İnsanların yaşantısının ayrıntısına dair farkındalıkları ortaya koyan, karakter tahlilleri ve aktarımlarıyla roman tekniğini başarılı bir şekilde ortaya koyan bir eser.
- Eser bir kitabın serüveni üzerine odaklanmış olsa da farklı zeminleri leitmotivleri ile farklı anlatıları bir arada barındırmakta, dil ve üslup değişimleri ustalıkla işlenmiş.
- Eserde karakterlerin ilginç özellikleri ayrıntılı bir biçimde işlenirken baskın karakter yok. Alma-Grusky, Litvinoff, Jacop Marcuss, Bruno, Emanul Cahim (Kuş) gibi karakterler yoğunluklu olarak anlatıya dahil olmakta, Aşkın Tarihi'nin yazarı, olayları ve kişileri sürüklemektedir.
- Eserde Yahudi gelenek ve görenekleri ile birlikte İsrailiyet söylemleri yoğun olarak görülmekte, Yahudiliğin dünya-ahiret algısı bilinçli bir şekilde yerleştirildiği gözlemlenmekte. Bunda yazarın habitus içerisinde doğup büyümesi ve bunu bilinçli bir şekilde tercih etmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Yazar da Tel-Aviv – New York arasında kendine bir yaşam alanı hazırlamıştır.
- Karakterlerinin çoğunluğu Polonya'dan göçen Yahudiler olduğu görülüyor. Yazarın Yahudi toplumunun özellikleri ile birlikte kültürel-sosyal durumları romanına alması, eserin sosyolojik arka planında incelenmeye değer veriler sunmasına katkılar sunmaktadır. Özellikle göç, toplumsal değişme ve dönüşme, kültür-gelenek aktarımı, Yahudi toplumunun anlaşılması hususunda önemli unsurlardır. Genel Yahudi temalarında holokostu çağrıştıran ve olayı dramatik boyutuyla ele alan anlatı bu romanda görülmüyor. Fakat hiç değinilmiyor da değil. Leo Gursky'nin anlatısı peşinden dramatize edilmiş bir sahne ön plana çıkartılmıştır. Krauss, Aşkın Tarihi eserinin peşinden sürüklüyor okurları.
- Anlatıcının rolü sahip olduğu sosyal ve kültürel kodlarla oluşturulmuş. Küresel edebiyat çevrelerinde bir eserin sadece iyi olması yeterli değildir. Eseri ön plana çıkartacak "piar" çalışmalarının da yapılması gerekmektedir. Sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik kolektif birlikteliklerin-oluşumların-kulislerin büyük oranda belirleyici olduğu bir alandır bu alan. Aşkın Tarihi ismiyle yayınlanan eser için de yapılan araştırmada bu gibi bir çalışmanın olduğu görülmektedir.
- Krauss, anlatı biçimini iyi bir şekilde ortaya koymuş, üst anlatı biçimini zeminaltı metinlerinde karakterler arası ilişkiyi tarihsel bir gerçekliğe yerleştirerek aktarımda bulunmaktadır.
- Aşkın Tarihi aslı eser, postmodern roman örnekliğinin bir göstergesi. Olay ve karakterler birbiriyle ilişkili bir biçimde, fragmanlar halinde, zaman akışı ileri ve geri şekilde gel-gitli bir şekilde sunulmuştur.
- Monologlar, felsefi çözümlemeler egzistansiyalist çıkarımlarla kendini gösterir. "Bir odada sessizliğin nerede toplandığını keşfetti; perdelerin kıvrımları arasında, aile gümüşlerinin arasondaki derin kâselerin içinde. İnsanlar onunla konuştuğunda, söylediklerini giderek daha az, söylemediklerini giderek daha çok duymaya başladı. Bazı sessizliklerin anlamını çözmeyi öğrendi ki hiçbir ipucu olmadan, yalnızca sezgiyle çözülen zor bir davaya benzetiyordu". S.155
- Yazarın romanı bir hayat alanı, kendini yansıttığı bir tür olarak görmesi, anlatı dilinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Aşkın Tarihi, bir aşk hikayesini odak noktasına alsa da toplum, zaman, mekân gibi değişip dönüşen unsurları da eksenine alarak tarihsel bir yolculuğa çıkartmaktadır okurları. Başarılı bir kurgu ile kendini gösteren bu eser yine başarılı bir anlatımla nihayetlenmektedir.
- Eserde kişiler arası konuşmalar ile birlikte kimi fragmanlar gereksiz uzunlukta ve aktarımı kısmen de olsa sekteye uğratacak nitelikte.
Aşkın Tarihi
Nicole Krauss
Çev. Filiz Çakır
Koridor Yayınları
2025 İstanbul
325 Sayfa
