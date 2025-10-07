Okumanın Sıralanmış Notları: Aşkın Tarihi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı.

Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

Yayınlanmış Kitapları

- Anlam Krizi- Gündelik Sosyolojinin İzleri, Mostar Yayınları, 2025.

- Diriler Evinden Notlar, Ahenk Kitap, 2024.

- Bir Kuşu Taşlarla Bu Çöle Bağladılar, Hece Yayınları, 2023.

- Zaman İçinde Mekân, Hece Yayınları, 2021. (TYB 2021 Şehir Kitabı Ödülü)

- İnsanlığın Ağlama Tarihine Bir Giriş, Hece Yayınları, 2021.

- Kebikeç, İzdiham Yayınları, 2019.

- Kentle Kavga: Mustafa Kutlu Öykücülüğünde Mekân, İzdiham Yayınları, 2017.

