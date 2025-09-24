Okumanın Sıralanmış Notları: Kimseye Küs Değilim
- Şiir, birbirini çeken, birbirine bağlı kelimelerin zorunlu istikametidir. Şiir ile iştigal olan herkes, şiirin büyüsüyle ayrı bir dünyanın yolcusu olarak, serüvenini yaşar. Her serüven kişinin kendi kişisel tarihinde önemli adımlar, farklı keşifler, genişleyen bir anlam dünyasıyla kendini gösterir.
- Eser vermek, tarihe izini bırakmaktır. Her eser, yazanın şahitliğinin ifadesidir. Bu ifade ediliş farklı şekillerde zuhur edebilir.
- Şiir, zamana ve akışa karşı bir direnç biçimi geliştirmenin adıdır. Çağın gürültüsü karşısında kimi zaman avazı çıktığı kadar bağırmak kimi zaman ise sustuklarının biriktirilmesidir.
- Şiir dünyasına Rahime'nin Yüz Görümlüğüne Ağıt" eseriyle giren Bahadır Dadak'ın ikinci şiir kitabı Kimseye Küs Değilim Ahenk Kitap'tan okuyucularla buluştu.
- İlk şiirinde kendine özgü bir dil arayışı içerisinde olan Dadak, bu ikinci eserinde aradığını bulmuş, üslubunu oturtmuş bir şekilde okurun karşısına çıkmaktadır.
- Dadak, şiiriyle gündelik meselelerden dertleri bulup mayalayan ve bunu insanın hakikat arayışının bir gereği olarak yansıtır.
- Dadak'ın şiirinin belirgin özelliklerinden biri kullandığı materyallerin yoğunluğudur. İsimler, mekânlar, olaylar, haberler, sesler, renkler. Bit pazarı tezgâhı gibidir. Tezgâhında ışıldayan unsurları görmek için birkaç defa bakmak gerekir.
- Şiirlerinde toplumsala nüksetmiş ağrılarla bireysel sızlanışları görmek mümkündür. Bu durum toplumu etkileyen olay ve olguların fertteki yansımaları olarak da okunabilir.
- İlk şiir kitabında "çoğulluklar" olarak atfettiğimiz farklı unsurların biraradalığı bu eserinde de görülüyor. İlk kitabındaki "kadın" teması bu eserinde de ön plana çıkmaktadır.
- Kimseye Küs Değilim, bir mukaddime ile birlikte on altı şiiri barındıran, yeterli miktarda çok sesli şiiri barındıran iyi bir kitap. Her şiir kendi içerisinde bir temayı barındırıyor, içerdiği temaya sadık kalarak şiirleri belirli bir düzen içerisinde sıralayan Dadak, şiiri bitirince ele aldığı tema anlatımını da iyi bir şekilde bitiriyor.
- Belirli bir tema ekseninde ele aldığı olay ve olguları algılayış biçiminin bir yansıması olarak sunmaktadır şiirlerini. Gündelik bir olayın yahut bir haberin şiire işlenişi, bu durumlara şairene bakışın yansımalarını sunuyor.
- Dadak, ilk eserinde olduğu gibi bu eserinde de ironiden vazgeçmiyor. Acının bile ironik bir resmini çizerken dramatize ettiği bazı sahneler, şiirin gücüyle buluşarak imgenin yerleşmesine imkan aralıyor.
- Sorarken düşündüren, düşünürken şiir söyleyen biridir Dadak. Sesli düşündüklerini şiirine almayı başarmıştır: "acaba yüce tanrı/büyük matematikçi leibnz'le ne kastetti?" s.12
- Monologlarını şiirize edebilmiştir: "benimse süzemiyor karaciğerlerim/kanımda dolaşan ifritleri"s.12
- İnsanın ontik savaşını ve zamana karşı direncini sorgulayarak, şiirinde "çoğulluklar" elde etmeye çalışır: "bir tabuta sığarken cümle eşya/seneye de giyer misin kendini?" s.25
- Güncele dair sorgulamarı barındırır: "yeterince tekrarlarsan kendini/mitolojik bir kahramana dönüşebilirsin/kare kodunu okutmak kalıyor geriye/bir türlü çıkmayan doğum lekesinin" s.26
- Varlığı ölüm üzerinden sorgulayarak hayatın anlamını elde etmeye çalışır: "ölüm kelimesi/kendisi ceza olan bir suç gibi/ölüm ki peygamberin/başıbozuk havarisi" s.54
- Esere isim veren mısra, şairin poetik anlamda hem dilini hem de üslubunu yansıtır: "sustum/ ve susadım/ kalbimi beden ülkesinin/en uzak yerine ittim/ kimseye küs değilim" s.55
- Güçlü sonlar ve aforizma tadında mısralarla şiirini bitirir: "ben ki bir çiçektim/ yaratıldığı toprağın kokusunu arzulayan" s.50
- Dadak'ın şiiri şaşırtıcı, dili ironiye, aşırı gerçekçiliğe yaslıdır.
- Şiirini oluşturduğu zemin bireyselden toplumsal meselelere doğru yöneliş, toplumsal bir duyarlılığın göstergesi.
- En uzun şiiri "müzayede", eserin eleştirilecek şiiridir. Gereksiz uzatmalar, hikayeye/anlatıya yaslanmış bir anlatım ile şiirden uzaklaşma durumu mevcuttur.
Kimseye Küs Değilim
Bahadır Dadak
Ahenk Kitap
2025, İstanbul
56 sayfa
Yazar: Bilal CAN - Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:28 - Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:32