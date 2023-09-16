Okur Kitap Dergisi Yayında

Okur Ki̇tap Dergi̇si̇ 33. Sayısı Eylül-Ekim 2023 Çıktı

33. sayımızla huzurlarınızdayız.

Bu sayımızın kapak dosyası ilk defa bir isim ve eserleri üzerine oldu. Vefatının 40. yıldönümü vesilesiyle büyük şair Necip Fazıl'ı anmak ve yeniden onun fikir dünyasını anlamak istedik.

Dosyayı Betül Sav ve Rabia Elif birlikte hazırladılar. Necip Fazıl üzerine çalışmalarıyla bilinen uzman isimlerin görüşlerine başvurdular. Hem şairin hayat hikayesinin duraklarına hem de eserlerine dair doyurucu bir metin çıktı. Özellikle Yusuf Turan Günaydın'ın yazısını atlamamanızı öneririz.

Necip Fazıl hakkında elbette uzun uzun konuşmak ve fikir yürütmek mümkün. Ancak onun edebiyatın neredeyse her türünde eser vermesine, velud bir kalem olmasına; sadece devrinin değil sonraki nesiller için de ilham verici bir söz ustası olmasına dikkat çekmek istedik. Onu daha fazla okumaya, anlamaya ve eleştirmeye her zamankinden daha çok şimdi ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.

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Söyleşi sayfalarımızda Yavuz Yiğit ve Ahmet Mücahit Danışmaz'ı konuk ediyoruz. Tahlil sayfamızda Gökhan Özcan'ın Dört Duygu kitabı enine boyuna masaya yatırıldı.

Ayhan Koçkaya, Chinua Achebe'nin Man Booker ödüllü romanı Parçalanma'yı yazdı. Dikkatten kaçmaması gereken metinlerden… Dursun Çiçek uzun bir aradan sonra tekrar okuyucularını selamladı ve Felsefe ile Hikmet kavramlarını sorgulayan iyi bir yazı kaleme aldı. Murat Menteş'in son romanı Afili Hafiye'yi Duygu Oğuz okuyuculara sundu.

Ercan Yılmaz'ın "İyi Yürekli Kağıt" serisi yine özel bir yazıyla devam ediyor.

İçeride sizi onlarca "iyi kitap" ve nitelikli yazılar bekliyor.

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Bir sonraki sayıda görüşmek üzere…