Okur Kitap Dergisinin 23. Sayısı Yayımlandı

Merhabalar.

Okur Kitap Dergisi 23. sayısıyla huzurlarınızda.

Bu sayımızla birlikte beşinci yılımızı tamamlayarak altıncı yılımıza girmiş bulunuyoruz. Her zamanki gibi siz kıymetli okurlarımızın desteği bizler için hayati önem taşıyor. Yeni abonelik dönemimizi de bu vesile ile sizlere hatırlatmak isteriz. Ekte ilgili afişi bulabilirsiniz.

Artık geleneksel hale gelen "yılın yıldız kitapları" değerlendirmemiz yeni sayımızın soruşturma sayfasında yer alıyor. Dergimiz yazarlarının farklı kategorilerde yılın öne çıkan kitaplarını seçtiği bu soruşturma, geçtiğimiz yılın bizim açımızdan dikkat çeken eserlerinin yer aldığı bir seçki niteliğinde.

Bu sayımızın söyleşi sayfalarında Mustafa Kirenci, Emre Topoğlu, İbrahim Sadri, Tayfur Esen, Selenge Yayınları ve Holly Ovenden var.

Yeni sayımızın kapak görselini ve bazı iç sayfalarını ekte bulabilirsiniz. Okur'a aşağıdaki online satış siteleri vasıtasıyla tüm Türkiye'den ulaşabilirsiniz:

- https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/okur-kitap-dergisi/8585.html

- https://www.erkamyayinlari.com/marka/okur-kitap-dergisi