Okur Kitap Dergisinin 23. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Okur Kitap Dergisinin 23. Sayısı Yayımlandı

08.01.2022 09:00 - Dergihaber
Okur Kitap Dergisinin 23. Sayısı Yayımlandı

Merhabalar.

Okur Kitap Dergisi 23. sayısıyla huzurlarınızda.

Bu sayımızla birlikte beşinci yılımızı tamamlayarak altıncı yılımıza girmiş bulunuyoruz. Her zamanki gibi siz kıymetli okurlarımızın desteği bizler için hayati önem taşıyor. Yeni abonelik dönemimizi de bu vesile ile sizlere hatırlatmak isteriz. Ekte ilgili afişi bulabilirsiniz.

Artık geleneksel hale gelen "yılın yıldız kitapları" değerlendirmemiz yeni sayımızın soruşturma sayfasında yer alıyor. Dergimiz yazarlarının farklı kategorilerde yılın öne çıkan kitaplarını seçtiği bu soruşturma, geçtiğimiz yılın bizim açımızdan dikkat çeken eserlerinin yer aldığı bir seçki niteliğinde.

Bu sayımızın söyleşi sayfalarında Mustafa Kirenci, Emre Topoğlu, İbrahim Sadri, Tayfur Esen, Selenge Yayınları ve Holly Ovenden var.

Yeni sayımızın kapak görselini ve bazı iç sayfalarını ekte bulabilirsiniz. Okur'a aşağıdaki online satış siteleri vasıtasıyla tüm Türkiye'den ulaşabilirsiniz:

- https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/okur-kitap-dergisi/8585.html

- https://www.erkamyayinlari.com/marka/okur-kitap-dergisi

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.01.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 15:24
Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber emre topoğlu holly ovenden ibrahim sadri mustafa kirenci okur kitap dergisi selenge yayınları tayfur esen
Cins Dergisi 76. Sayısı Yayımlandı: Aşk Gitti, Başka Kaleler Kaldı Geriye
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