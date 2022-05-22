Okur Kitap Dergisinin 25. Sayısı Yayımlandı (Mayıs-Haziran, 2022)

25. sayımızla huzurlarınızdayız.

Kamu yayıncılığı üzerine bir dosya çalışması yapmak daha önce prestij kitaplar dosyası yaptığımız için başta bizi bir miktar endişeye soktu, acaba tekrar aynı şeyleri söylemeden nasıl bu konuyu işleyebiliriz diye. Sağolsun Yusuf Turan Günaydın dosyayı hazırlamayı kabul ettikten ve bize bir dosya haritası sunduktan sonra bu endişenin yersiz olduğunu anladık. Kamu yayıncılığının tarihi serencamından Türkiye ve diğer ülkeler kıyaslamasıyla, sorunlar ve çözümler üzerinde durmasıyla ve alanın uzman isimlerinden alınan görüşlerle derli toplu ve doyurucu bir dosya çalışması hazırladı.

Kamu yayıncılığı bugüne özel bir konu değil. Uzun yıllardır pek çok veçheden gündeme gelen, muhtemelen sorunları yakın vadede çözülmeyecek ancak faydasıyla zararıyla çok önemli bir konu. Bunun altını bir kez daha çizmek ve politika yapıcılara bazı hususları hatırlatmak istedik. Kamu yayıncılığının tarihi serencamını aktaran, Türkiye ve dünyada kamu yayıncılığının nasıl işlediğini izah eden, sorunlar ve çözümler üzerinde duran, alanın uzman isimlerinden görüşler sunan derli toplu ve doyurucu bir dosya sundu.

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Bu sayımızın söyleşi sayfalarında Alev Alatlı, Merve Gülcemal, Ezel Erverdi, Özkan Öze ve Erdem Özsaray var. Söyleşileri hazırlayan ekibimiz gerçekten büyük bir takdiri hak ediyor, hepsine bu vesileyle teşekkür ediyoruz.

Kitap Tahlili sayfamızın hem hacmini genişlettik hem de muhtevasında bazı yenilikler yaptık, beğeneceğinizi umuyoruz.

Dergiye çok fazla yazı başvurusu alıyoruz. Her birini yanıtlamaya ve değerlendirmeye çalışıyoruz ama malum yer sınırlarından dolayı bazen iyi yazıları yayımlayamadığımız oluyor, bu yüzden okuyucularımızdan peşinen bizi bağışlamalarını diliyoruz.

Okur, sadece iyi metinler yayınlamaya ve çıtayı hiç düşürmeden yayıncılık yapmaya çalışıyor. Bize yazmak isterseniz okur@okurdergisi.com adresine görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki sayıda görüşmek üzere…