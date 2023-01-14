Okur Kitap Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı
Bu sayıda bir mini dosya bir de soruşturma ile sizleri selamlıyoruz. Mini dosyamızda her yeni yılın başında yaptığımız gibi, bir önceki yılın öne çıkan kitaplarını Okur yazarlarının gözünden farklı kategorilerde sizlerin istifadesine sunduk.
Soruşturmada ise yayınevlerine 2022'nin nasıl geçtiğini, 2023'te okurları hangi kitapların/serilerin beklediğini sorduk. Çok ilginç yanıtlar aldık ve epey heyecan verici kitabın bizi beklediğini fark ettik.
Söyleşi sayfalarımızda Ali Işık, Ali Şükrü Çoruk, Şaban Muslu ve Lukasz Piskorek'i ağırlıyoruz. Farklı alanlarda yapılan bu söyleşilerin keyifle okunmasını dileriz.
Kitap Tahlili sayfamızda Aliya'nın muhteşem kitabı Doğu Batı Arasında İslam'ı değerlendirdi arkadaşlarımız. Kemal Sayar uzun bir aradan sonra yeni bir yazısıyla tekrar aramızda. Ercan Yılmaz fragmanlar köşesinde kağıdın incelikli dünyasında hoş bir gezinti sunmaya devam ediyor. Onlarca iyi kitaba işaret eden değerlendirme yazıları sizleri bekliyor.
Okur Kitap dergisinin bu sayısında yer alan eserler şu şekildedir:
- Karşıtlıklar İçinde Düşünmek Zihnimizi Açar Mı? / Haz: Rumeysa Betül Tuncay
- Yazar, Korunaklı Alandan Çıkmış Kişidir / Söyleşi: Ali Işık
- Kitap Haberleri / Haz: Rabia Elif Ateş
- Kontrol Edemediğimiz, İçinde Rüzgarlar Esen Dünya / Kemal Sayar - Zübeyde Çakır
- Öyküde Kırk Yıl: Hüseyin Su / Abdullah Harmancı
- Kainatın Zikrinden Kainatın Müziğine / Yağız Günüler
- Umutsuzluğun Diğer Tarafı / Hatice Mert Yunak
- Edebiyatta Savaş: Destansı Direniş ile Savaşın Yıkıcılığı Arasında / Rumeysa Betül Tuncay
- Düşünce Ufkunda Yeni Bir Işık / Ahmet Melih Karauğuz
- Trajik Paradigma / Rabia Elif Ateş
- Yürümek Dimdik Ölmeye Yapılan Bir Çağrıdır / Ramazan Maden
- Bir Kadın Nasıl Katil Olur? / Büşra Tümkaya
- Çağdaş Mimarinin Konya'daki İzleri / Sami Yaylalı
- Dosya: 2022'in Dikkat Çeken Kitapları / Haz: Esad Mücahit Eskimez
- İlk Tasavvufi Tefsir: Tefsîrü'l Kur'âni'l-Azîm / Salih Zeki Meriç
- Hitler Öldüyse Bunca Zulüm Neden Var? / Ender Ekim
- İyi Yürekli Kağıt – 25 / Ercan Yılmaz
- Söyleşi: Ali Şükrü Çoruk / Konuşan: Âli Sürmelioğlu
- Enfokrasi: Yeni Bir Gözlem ve Tahakküm Şekli / Mehmet Akif Öztürk
- Söyleşi: Şaban Muslu / Konuşan: Ayşe Saliha Emon
- Uzun Yola Çıkmaya Hüküm Giyenlere / İrem Nur İnce
- Puslu Camın Ardındakiler / Suay Arsev Işlakça
- Gök Kubbeden Konsantre Bir Damla / Zeynep Eyüpoğlu
- İyi Okurun Okumama Özgürlüğü Vardır / Hatice Şahin
- Kitap Kapakları Tasarlamak Ticari Bir Sanat Eseridir / Söyleşi: Lükasz Pıskorek
- Gençleşmek İsteyen Tarih Okusun / Mehmet Erturan
- Altı Çizili Cümleler 10 / S. Bilgehan Eren
- Aynı Ufk-ı Vatanda Doğduk Biz / Vildan Kınalı
- Soruşturma: 2023'te Okur'u Ne Bekliyor? / Haz: Meltem Ortakçı, Rabia Elif Ateş
- Ahengi Yakalayan Adam: Van Gogh / Samet Koçyiğit
- Kitabın Ortasından / Salih Eroğlu
- Görünenin Ardındakiler / Semanur Bozok Sabuncu
- Sizinle Yol Almak Ne Güzel / Sümeyra Çelebi
- Pedagojik Malumatı Edebiyatla Pekiştirmek / M. Talha Üzmen
- Edebiyat ve Yeni Hayat Üzerine / Melek Tosun
- Yağmurda Araba Yıkayan Kadın / Sümeyye Çiftçi
- Kitapların Nazı Kimedir? / Ayşe Safiha Emon
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 14.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 23:17