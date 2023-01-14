Okur Kitap Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı

Bu sayıda bir mini dosya bir de soruşturma ile sizleri selamlıyoruz. Mini dosyamızda her yeni yılın başında yaptığımız gibi, bir önceki yılın öne çıkan kitaplarını Okur yazarlarının gözünden farklı kategorilerde sizlerin istifadesine sunduk.

Soruşturmada ise yayınevlerine 2022'nin nasıl geçtiğini, 2023'te okurları hangi kitapların/serilerin beklediğini sorduk. Çok ilginç yanıtlar aldık ve epey heyecan verici kitabın bizi beklediğini fark ettik.

Söyleşi sayfalarımızda Ali Işık, Ali Şükrü Çoruk, Şaban Muslu ve Lukasz Piskorek'i ağırlıyoruz. Farklı alanlarda yapılan bu söyleşilerin keyifle okunmasını dileriz.

Kitap Tahlili sayfamızda Aliya'nın muhteşem kitabı Doğu Batı Arasında İslam'ı değerlendirdi arkadaşlarımız. Kemal Sayar uzun bir aradan sonra yeni bir yazısıyla tekrar aramızda. Ercan Yılmaz fragmanlar köşesinde kağıdın incelikli dünyasında hoş bir gezinti sunmaya devam ediyor. Onlarca iyi kitaba işaret eden değerlendirme yazıları sizleri bekliyor.

Okur Kitap dergisinin bu sayısında yer alan eserler şu şekildedir: