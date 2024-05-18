Okur Kitap Dergisiʼnin 37. Sayısı Yayımlandı
Bundan 8 sene evvel Türkiye'de kitap dergiciliğindeki eksiğe binaen kitapların yalnız kalmaması için yola çıkan Okur, 37 sayı boyunca çok kıymetli metinlere ve söyleşilere yer vermesinin yanı sıra genç yazarların da kendi seslerini bulmalarında büyük rol oynadı.
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Eşsiz Bir Dosya Konusu
Dergimizin yeni sayısında dosya konumuz "Ekoloji ve edebiyat". Üzerine az konuştuğumuz ama çok önemsememiz gereken bir konu.
Tabiat ve okur yazarlık ayrı düşünemeyeceğimiz şeyler. Peki edebiyat dünyamız geçmişten bu yana çevreye nasıl yaklaştı? Ekoloji edebiyatın nasıl konusu haline geldi ve bugün apayrı bir ekol olabildi? Türk edebiyatında çevre, tabiat ilişkisi nasıl işlendi? Genç edebiyatçılar bu alana ilgi gösteriyor mu? Benzer pek çok sorunun yanıtı Cemile Rümeysa Mehani ve Rumeysa Betül Tuncay'ın hazırladığı çevre ve edebiyat dosyasında sizi bekliyor.
Söyleşiler
Bu sayımızın söyleşi sayfalarında Besim Dellaloğlu, Yayın Dedektifi, Selim Karlıtekin (Telemak Yayınları), Selim Demirci, Hicret Toprak ve Jamia Keenan birbirinden farklı konu ve içerikle yer alıyor.
Yazarlar ve Telif Hakları
Malumunuz, yazarın ölümünden 70 yıl sonra telif hakları kalkıyor. Böylelikle dileyen yayıncılar o yazarın herhangi bir telif ücreti ödemeden eserlerini yayınlayabiliyor. Peki önümüzdeki 3 yıl içinde hangi yazarların telif hakları serbest olacak? Kübra Ramazan Kaya bu konuda mini dosya hazırladı.
Yapay Zeka ve Dergicilik
Bu sayımız sayfalardaki bazı görselleri yapay zeka araçları ile oluşturduk. Yorumlarınızı bize yazabilirsiniz.
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Okur Kitap Dergisiʼnin 37. sayısında aşağıdaki yazılar yer alıyor
- Kitap Haberleri / Haz: Rabia Elif Ateş
- Sohbet Var Sohbetten İçeri / Yağız Gönüller
- Şakir Kurtulmuş'tan 6 Şubat'a Şiirler / Mustafa Uçurum
- Dosya: Çevre ve Edebiyat İlişkisi Bize Neleri Hatırlatır / Haz: Cemile Rümeysa Mehani, Rumeysa Betül Tuncay
- Sancılı Varoluşlar, Sarsıcı Gerçekler / Cemile Rümeysa Mehani
- Kapalı Kutu Açılınca / Duygu Oğuz Acıbucu
- Daha İyi Bir Dünya Mümkün mü? / Ezgi Alkan Tuzcu
- Söyleşi: Besim Dellaloğlu / Konuşan: Can Ahmet Çelik
- İnsan Bu Hangi Kaba Koysan Sığmaz! / Ender Ekim
- Kitabın Ortasından / Salih Eroğlu
- Yükler, Yeğni Ölümler ve Yaşama / Ayşe Şahin
- İstismara Bir Taş At!: Holokst Endüstrisi / Bilge Ece Toktaş
- Şahname'den Kelindar'a Zengin Edebiyatıyla İRAN / Haz: Rumeysa Betül Tuncay
- Güzele Firar Etmek / Burcu Bayer
- Söyleşi: Safa Yılmaz, Mustafa Genç / Konuşan: Betül Sav
- Bir Dükkandan Çok Daha Fazlası: İlim, Sanat, Zanaat ve Tasavvuf / Haz: Rumeysa Betül Tuncay
- Marifet Şavşat'ta mı? Tek Parti, Sosyal Darwinizm ve İpi Ucundan Yakalamak / Necdet Subaşı
- Bilge Kimin Gölgesinde / Vural Kaya
- Mini Dosya: Önümüzdeki Yıllarda Hangi Yazarların Telifi Kalkıyor / Haz: Kübra Ramazan Kaya
- Yola Çıkacaklara Yol Azığı Metinler / Kamil Büyüker
- Oyun, Set ve Maç! / Talha Özmen
- Bir Varolma Çabası: Postane Günlükleri / Mehmet Akif Öztürk
- Sınırlı Bir Dünyada Sınırsız Bir Özgürlük Hayal mi Hakikat mi? / Salih Zeki Meriç
- Söyleşi. Telemak Yayınları, Selim Karlıtekin / Konuşan: Rabia Elif Ateş
- Cahildim Dünyanın Rengine Kandım / Ezgi Alkan Tuzcu
- Ruha Şifa Kelimeler Nasırlı Ellerden Çıkıyor / Samed Koçyiğit
- Gelecek, Vazifesine Odaklananlarındır / Mehmet Erturan
- Toplumsal Normları Yeniden Sorgulatan Gotik Bir Masal: Zavallılar / Can Ahmet Çelik
- Hüda Fettahtır Elbette Kalmaz Bu Kapu Muğlak / Sümeyye Çiftçi
- Söyleşi: Hicret Toprak / Konuşan: Melek Tosun
- Menzili Mübarek Bir Yolculuk Kitabı / Hicret Karaduman
- Kiraz Çiçeklerine Ağıt / Hatice Şahin
- Hasan Ali Adında Bir Çocuk / Aşle Saliha Emon
- Söyleşi: Jamie Keenan / Konuşan: Kübra Ramazan Kaya
- Bize İhanet Eden Kim? / Vildan Kınalı
- Vitrin
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 18.05.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:07