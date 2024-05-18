Okur Kitap Dergisiʼnin 37. Sayısı Yayımlandı

Bundan 8 sene evvel Türkiye'de kitap dergiciliğindeki eksiğe binaen kitapların yalnız kalmaması için yola çıkan Okur, 37 sayı boyunca çok kıymetli metinlere ve söyleşilere yer vermesinin yanı sıra genç yazarların da kendi seslerini bulmalarında büyük rol oynadı.

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Eşsiz Bir Dosya Konusu

Dergimizin yeni sayısında dosya konumuz "Ekoloji ve edebiyat". Üzerine az konuştuğumuz ama çok önemsememiz gereken bir konu.

Tabiat ve okur yazarlık ayrı düşünemeyeceğimiz şeyler. Peki edebiyat dünyamız geçmişten bu yana çevreye nasıl yaklaştı? Ekoloji edebiyatın nasıl konusu haline geldi ve bugün apayrı bir ekol olabildi? Türk edebiyatında çevre, tabiat ilişkisi nasıl işlendi? Genç edebiyatçılar bu alana ilgi gösteriyor mu? Benzer pek çok sorunun yanıtı Cemile Rümeysa Mehani ve Rumeysa Betül Tuncay'ın hazırladığı çevre ve edebiyat dosyasında sizi bekliyor.

Söyleşiler

Bu sayımızın söyleşi sayfalarında Besim Dellaloğlu, Yayın Dedektifi, Selim Karlıtekin (Telemak Yayınları), Selim Demirci, Hicret Toprak ve Jamia Keenan birbirinden farklı konu ve içerikle yer alıyor.

Yazarlar ve Telif Hakları

Malumunuz, yazarın ölümünden 70 yıl sonra telif hakları kalkıyor. Böylelikle dileyen yayıncılar o yazarın herhangi bir telif ücreti ödemeden eserlerini yayınlayabiliyor. Peki önümüzdeki 3 yıl içinde hangi yazarların telif hakları serbest olacak? Kübra Ramazan Kaya bu konuda mini dosya hazırladı.

Yapay Zeka ve Dergicilik

Bu sayımız sayfalardaki bazı görselleri yapay zeka araçları ile oluşturduk. Yorumlarınızı bize yazabilirsiniz.

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Okur Kitap Dergisiʼnin 37. sayısında aşağıdaki yazılar yer alıyor