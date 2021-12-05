Olağan Hikaye Dergisi 8. Sayısı Yayımlandı: Yoldaki Ta�, Dergi, Dergihaber

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Olağan Hikaye Dergisi 8. Sayısı Yayımlandı: Yoldaki Taşları Kaldırmak: Betonlaşma Karşısında Söz

05.12.2021 09:00 - Dergihaber
Olağan Hikaye Dergisi 8. Sayısı Yayımlandı: Yoldaki Taşları Kaldırmak: Betonlaşma Karşısında Söz

Olağan Hikaye Dergisinin 8. Sayısı yayımlandı. Bu sayıda kitaphaber.com.tr sitemizin müdavim yazarlarından Uğur Cumaoğlu da "Kentsel Meditasyon ile Yapay Nirvana'ya Ulaşmak" yazısıyla yer aldı.

Bu Sayıda

Derginin 8. sayısında Salih Mustafa Kazdal, Selim Sencer, Süleyman Elgün, Büşra Çelik, Okan Erdağı, Murat Arslan, Vedran Husic, Elif Kesikoğlu, Hüseyin Hakan, Yasemin Karahüseyin, Kuddusi Demir, Recep Seyhan, Server Cemal, Kamil Eşfak Berki, Ali Oktay Özbayrak, Hasan Akay, Hüseyin Türkan, Ahmet Melih Karauğuz, Sebahat Meraki, Rabia Altuntaş, Aslınur Özdemir, Merve Çakır, Rabia Altuntaş, Sebahat Meraki, Uğur Cumaoğlu, Sümeyye Kaya, Selvigül Kandoğmuş, Gökhan Yılmaz, Eda İşler yer alırken Mustafa Özel ile yapılan bir de söyleşi bulunuyor.

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin sekizinci sayısının dosya konusu; "Yoldaki Taşları Kaldırmak: Betonlaşma Karşısında Söz"

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve sekizinci sayıya (Aralık 2021/Ocak 2022) ulaşan Olağan Hikâye, "Yoldaki Taşları Kaldırmak: Betonlaşma Karşısında Söz" dosyasıyla modern şehir yapılanmasının edebiyattaki izini sürdü. Dosyaya ilişkin metinlerin yanı sıra inceleme, eleştiri ve fikir yazılarıyla özgün hikâyelerin yayımlandığı sayıda, "Teorik Okumalar" ve "Üç Nokta Atışı" bölümleri de yer aldı.

Yunus Emre Özsaray, "Yoldaki Taşları Kaldırmak" başlıklı sunuş yazısında "Gayemiz yapının üzerine bir taş koymak değil elimizden geldiği kadarıyla yoldaki bir taşı kaldırıp kenara atmaya çalışmaktır" diyerek gelenekle bağları zayıflayan ve büyük ölçüde kopan modern şehir kimliğini yaradılışa uyarlamanın bir yolu olup olmadığını sorguluyor ve şehirli insanın bu noktada ne tür sorumluluklar üstlenebileceği üzerinde duruyor.

Olağan Hikâye'nin sekizinci sayısında metinler şöyle sıralandı:

HİKÂYELER

  • Salih Mustafa Kazdal Ölü Bir Anne. District of Columbia
  • Selim Sencer Başka Ne Olabilirdi ki?
  • Süleyman Elgün Ne Fark Eder
  • Büşra Çelik Kelebek Hikmet
  • Okan Erdağı Feridun'un Yazgısı
  • Murat Arslan Listede Kumru Yok
  • Vedran Husic Bizim Olmayan Bütün Müzikler
  • Elif Kesikoğlu Sobe!
  • Hüseyin Hakan Usanmalar Hep Bana
  • Yasemin Karahüseyin Kargalar ve Martılar
  • Kuddusi Demir İkea
  • Recep Seyhan Uçmayan Güvercinler

TEORİK OKUMALAR

  • Server Cemal Küçük Hikâye ve Âtîsi
  • Kamil Eşfak Berki İçten ve Özden
  • Ali Oktay Özbayrak Kitapların Dehlizlerinde Sorgulamalar/ Yanlış Okumalar
  • Hasan Akay Yapısökümü Yapısöküme Uğratmak -III-
  • Hüseyin Türkan Lümbeli Terzi
  • Ahmet Melih Karauğuz Anlam Yaratan Sanattan Anlamı Satan Sanata

DOSYA/ ÇEVRE KRİZİ ÇAĞINDA EDEBÎ ÇALIŞMALAR

  • Sebahat Meraki, Rabia Altuntaş Mustafa Özel ile Röportaj
  • Aslınur Özdemir Susuz Kalmış Ruhlar
  • Merve Çakır Kilime Sarılan Doğa
  • Rabia Altuntaş Terazinin İki Kefesi: İnsan ve Doğa
  • Sebahat Meraki Şehirler Biraz Da Cehennem Değil Midir?
  • Uğur Cumaoğlu Kentsel Meditasyon ile Yapay Nirvana'ya Ulaşmak
  • Sümeyye Kaya Uyku Sersemi Romanı Bağlamında Kentsel Dönüşüm
  • Selvigül Kandoğmuş Şahin Hülya Yazıcı ile Röportaj

ÜÇ NOKTA ATIŞI

  • Gökhan Yılmaz Görünür Bir Yerde Duran Hikâyeler
  • Eda İşler ile Söyleşi
  • Eda İşler Tatlı

Dergiyi satın almak veya internet üstünden ücret karşılığı online okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/10291/8

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 05.12.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 00:18

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