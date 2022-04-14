Olağan Hikaye Dergisinin 10. Sayısı Yayımlandı
İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 10. sayısının dosya konusu; "Hikâyeler Bizi Nasıl Biz Yapar: Başkası Olarak Kendi"
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve 10. sayıya (Nisan-Mayıs 2022) ulaşan Olağan Hikâye, "Hikâyeler Bizi Nasıl Biz Yapar: Başkası Olarak Kendi" dosyasıyla hikâye sahibinin izini sürdü. Dosyaya ilişkin metinlerin yanı sıra inceleme, eleştiri ve fikir yazılarıyla özgün hikâyelerin yayımlandığı sayıda, "Teorik Okumalar", "Dört Köşe" ve "Üç Nokta Atışı" bölümleri de yer aldı.
Yunus Emre Özsaray, "Hikâyeler Denizinde Çalkalananlar!" başlıklı sunuş yazısında "Biz bu sayıdan itibaren diyoruz ki gelin denize dalma cesareti gösterelim. Büyük fırtınalar, küçük çalkantılarla başlar. Veya bırakalım. Elindeki yapbozdan sevindirik olan çocuk şakraklığıyla gevrek gevrek gülmeye devam edilsin. Hikâye sizin, hikâye bizim..." diyerek "hikâyemiz" meselesine kapı aralıyor.
Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
Olağan Hikâye'nin 10. sayısında metinler şöyle sıralandı:
HİKÂYELER:
- Erol Yıldırım Taun
- Yıldız Ramazanoğlu Hayaletlerin Kısa Hikâyesi
- Kâmil Yeşil Ben Neden Yazarım
- Abdullah Harmancı Çalar Saa
- Naime Erkovan Bayan Zi ve Kapı
- Emre Ergin Şam Kırsalı'na Giden Konvoy
- Büşra Çelik Engereğin Beyazı
- Tuncay Günaydın Mağara
- Hakan Keleş Kalanşolar
TEORİK OKUMALAR:
- Hasan Akay Metnin ve Düşüncenin Can Suyu Anlam için Varlığı Hiçe Yıkmak!
- Asım Öz Küratör Ordularının Üretimi
- Kuddusi Demir Ahmet Büke Hikâyelerinde Politik Bir Mekân Arayışı
- Süleyman Özsandallı Diller Ayrı Cümbüş Aynı: "Çingene Sineması"
DOSYA/ HİKÂYELER BİZİ NASIL BİZ YAPAR: BAŞKASI OLARAK KENDİ:
- Merve Çakır Uyumsuzlar
- Rabia Altuntaş Kuyuya Uzatılan İp: Geleneksel Metinler
- Sebahat Meraki Anlatılanlar Tek Bir Hikâyeye mi Ait
- Uğur Cumaoğlu Balinalar Neden İntihar Eder
- Yunus Emre Özsaray Farkında Olmanın Farklı Hâlleri
DÖRT KÖŞE:
- Hüseyin Ahmet Çelik
- Safiye Gölbaşı
- Yıldırım Türk
- Mizgin Bulut
ÜÇ NOKTA ATIŞI:
- Gökhan Yılmaz Dil ve Kurgunun Gücü: Kapıların Kışında
- Kapıların Kışında Kitabı Hakkında Söyleşi
- Zehra Tırıl Muhitteki Son Yaz
Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/11300/10
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 14.04.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 00:37