Olağan Hikaye Dergisinin 10. Sayısı Yayımlandı

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 10. sayısının dosya konusu; "Hikâyeler Bizi Nasıl Biz Yapar: Başkası Olarak Kendi"

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve 10. sayıya (Nisan-Mayıs 2022) ulaşan Olağan Hikâye, "Hikâyeler Bizi Nasıl Biz Yapar: Başkası Olarak Kendi" dosyasıyla hikâye sahibinin izini sürdü. Dosyaya ilişkin metinlerin yanı sıra inceleme, eleştiri ve fikir yazılarıyla özgün hikâyelerin yayımlandığı sayıda, "Teorik Okumalar", "Dört Köşe" ve "Üç Nokta Atışı" bölümleri de yer aldı.

Yunus Emre Özsaray, "Hikâyeler Denizinde Çalkalananlar!" başlıklı sunuş yazısında "Biz bu sayıdan itibaren diyoruz ki gelin denize dalma cesareti gösterelim. Büyük fırtınalar, küçük çalkantılarla başlar. Veya bırakalım. Elindeki yapbozdan sevindirik olan çocuk şakraklığıyla gevrek gevrek gülmeye devam edilsin. Hikâye sizin, hikâye bizim..." diyerek "hikâyemiz" meselesine kapı aralıyor.

Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Hikâye'nin 10. sayısında metinler şöyle sıralandı:

HİKÂYELER:

Erol Yıldırım Taun



Taun Yıldız Ramazano ğ lu Hayaletlerin Kısa Hikâyesi



Hayaletlerin Kısa Hikâyesi Kâmil Ye ş il Ben Neden Yazarım



Ben Neden Yazarım Abdullah Harmancı Çalar Saa

Çalar Saa Naime Erkovan Bayan Zi ve Kapı



Bayan Zi ve Kapı Emre Ergin Şam Kırsalı'na Giden Konvoy



Şam Kırsalı'na Giden Konvoy Bü ş ra Çelik Engereğin Beyazı



Engereğin Beyazı Tuncay Günaydın Mağara



Mağara Hakan Keleş Kalanşolar



TEORİK OKUMALAR:

Hasan Akay Metnin ve Düşüncenin Can Suyu Anlam için Varlığı Hiçe Yıkmak!



Metnin ve Düşüncenin Can Suyu Anlam için Varlığı Hiçe Yıkmak! Asım Öz Küratör Ordularının Üretimi

Küratör Ordularının Üretimi Kuddusi Demir Ahmet Büke Hikâyelerinde Politik Bir Mekân Arayışı

Ahmet Büke Hikâyelerinde Politik Bir Mekân Arayışı Süleyman Özsandallı Diller Ayrı Cümbüş Aynı: "Çingene Sineması"

DOSYA/ HİKÂYELER BİZİ NASIL BİZ YAPAR: BAŞKASI OLARAK KENDİ:

Merve Çakır Uyumsuzlar

Uyumsuzlar Rabia Altunta ş Kuyuya Uzatılan İp: Geleneksel Metinler

Kuyuya Uzatılan İp: Geleneksel Metinler Sebahat Meraki Anlatılanlar Tek Bir Hikâyeye mi Ait

Anlatılanlar Tek Bir Hikâyeye mi Ait U ğ ur Cumao ğ lu Balinalar Neden İntihar Eder

Balinalar Neden İntihar Eder Yunus Emre Özsaray Farkında Olmanın Farklı Hâlleri

DÖRT KÖŞE:

Hüseyin Ahmet Çelik

Safiye Gölba ş ı

Yıldırım Türk

Mizgin Bulut

ÜÇ NOKTA ATIŞI:

Gökhan Yılmaz Dil ve Kurgunun Gücü: Kapıların Kışında

Dil ve Kurgunun Gücü: Kapıların Kışında Kapıların Kışında Kitabı Hakkında Söyleşi

Zehra Tırıl Muhitteki Son Yaz



Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/11300/10