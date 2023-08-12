Olağan Hikâye Dergisinin 18. Sayısı Çıktı

OLAĞAN HİKÂYE'NİN 18. SAYISI ÇIKTI

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin "Hikâyeye Ne Oldu? Şiirin Yükünü Hikâyeye Taşıtmak" dosya konusuyla 18. sayısı çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, yeni sayısında yine kayıp hikâyenin peşinde. "Hikâyeye Ne Oldu? Şiirin Yükünü Hikâyeye Taşıtmak " dosya konusuyla çıkan 18. sayı özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, söyleşilerle dopdolu.

Yunus Emre Özsaray, "Yola Çıkmak, Hikâyeyi Aramak" başlıklı sunuş yazısında iyi hikâyenin ne olduğu sorusu üzerinde durduklarını kaydederek, "Olağan Hikâye, yeni bir hikâye anlayışı üzerine düşündürmenin sancılarını yaşıyor. Bu yüzden de eski defterleri kurcalamaya, eski hesapların hesabını sormaya çalışıyor." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Hikâye'nin 18. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

DÜŞÜNCE:

Yunus Emre Özsaray .Postmodern Darbenin Kültür ve Edebiyata Etkileri

Uğur Cumaoğlu .İnsan Tasarlayan mı Tasarlanan mı?

Melek Tosun .Batı Notları III: Queer Kıskacında Alman Edebiyatı

Bilal Can .Şifahi ve Kitabi Dile Dair Bir Bakış

Lucy Bednar .Kitaplar ve Sözlü Kültürün Yeniden Ortaya Çıkışı

OKURU BOL MU OLSUN?

Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki

Alakasız Şeyler Kitabı: Teyzeler ve Maymunlar



HİKÂYE:

Merve Çakır .Kimsin Sen?

Ömer Yiğit Demir .Zerre-i Cazibe-i Seyrân Tefrikası

Sevda Kızılca Erol .Bulanık

Abdurrahman Alkan .Vesikalık Fotoğraf

Rümeysa Oğuz .Kuş Dili

Nuhan Nebi Çam .Kont Ahmet

Nesrin Yıldız .Deli Gâvur

Semanur Bozok Sabuncu .Tesbih

GÖZDEN GEÇİR: Yunus Emre Özsaray ."Sanayi Senfonisi"



DOSYA:

Büşra Çelik .Yerli ve Tehlikeli ve Hikâye

Oğuzhan Oğuzbey .Hikâyeyle Aşkımız Eski Bir Roman

Merve Çakır .Doğduğun Ev Kaderindir

Rabia Altuntaş .Belirsiz Sorular, Net Olmayan Cevaplar

Sebahat Meraki.Kendime Konuşmalar

YAZAR KAFASI: Gökhan Yılmaz .Boşlukdikeni

DÖRT KÖŞE: Manolya Gürocak, Harun Yakarer, Selman Nuriler, Muhammet Erdevir

SÖZÜM ON'A: Ali Işık

ÜÇ NOKTA ATIŞI:

Hazırlayan: Gökhan Yılmaz

Bir Romancının Hikâyeleri: Belki De Yanlış Bir Leyla

Bir Romancıyla Hikâyeleri Üzerine Söyleşi

Kadir Daniş .Meseller

RE'SEN EDİTÖR:

Hazırlayan: Keziban Soylu

Acayip Melodram.Hakan Keleş

İnsanlığın Delirimi.Aynur Dilber