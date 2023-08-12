Olağan Hikâye Dergisinin 18. Sayısı Çıktı
OLAĞAN HİKÂYE'NİN 18. SAYISI ÇIKTI
İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin "Hikâyeye Ne Oldu? Şiirin Yükünü Hikâyeye Taşıtmak" dosya konusuyla 18. sayısı çıktı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, yeni sayısında yine kayıp hikâyenin peşinde. "Hikâyeye Ne Oldu? Şiirin Yükünü Hikâyeye Taşıtmak " dosya konusuyla çıkan 18. sayı özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, söyleşilerle dopdolu.
Yunus Emre Özsaray, "Yola Çıkmak, Hikâyeyi Aramak" başlıklı sunuş yazısında iyi hikâyenin ne olduğu sorusu üzerinde durduklarını kaydederek, "Olağan Hikâye, yeni bir hikâye anlayışı üzerine düşündürmenin sancılarını yaşıyor. Bu yüzden de eski defterleri kurcalamaya, eski hesapların hesabını sormaya çalışıyor." diyor.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
Olağan Hikâye'nin 18. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:
DÜŞÜNCE:
Yunus Emre Özsaray .Postmodern Darbenin Kültür ve Edebiyata Etkileri
Uğur Cumaoğlu .İnsan Tasarlayan mı Tasarlanan mı?
Melek Tosun .Batı Notları III: Queer Kıskacında Alman Edebiyatı
Bilal Can .Şifahi ve Kitabi Dile Dair Bir Bakış
Lucy Bednar .Kitaplar ve Sözlü Kültürün Yeniden Ortaya Çıkışı
OKURU BOL MU OLSUN?
Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki
Alakasız Şeyler Kitabı: Teyzeler ve Maymunlar
HİKÂYE:
Merve Çakır .Kimsin Sen?
Ömer Yiğit Demir .Zerre-i Cazibe-i Seyrân Tefrikası
Sevda Kızılca Erol .Bulanık
Abdurrahman Alkan .Vesikalık Fotoğraf
Rümeysa Oğuz .Kuş Dili
Nuhan Nebi Çam .Kont Ahmet
Nesrin Yıldız .Deli Gâvur
Semanur Bozok Sabuncu .Tesbih
GÖZDEN GEÇİR: Yunus Emre Özsaray ."Sanayi Senfonisi"
DOSYA:
Büşra Çelik .Yerli ve Tehlikeli ve Hikâye
Oğuzhan Oğuzbey .Hikâyeyle Aşkımız Eski Bir Roman
Merve Çakır .Doğduğun Ev Kaderindir
Rabia Altuntaş .Belirsiz Sorular, Net Olmayan Cevaplar
Sebahat Meraki.Kendime Konuşmalar
YAZAR KAFASI: Gökhan Yılmaz .Boşlukdikeni
DÖRT KÖŞE: Manolya Gürocak, Harun Yakarer, Selman Nuriler, Muhammet Erdevir
SÖZÜM ON'A: Ali Işık
ÜÇ NOKTA ATIŞI:
Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
Bir Romancının Hikâyeleri: Belki De Yanlış Bir Leyla
Bir Romancıyla Hikâyeleri Üzerine Söyleşi
Kadir Daniş .Meseller
RE'SEN EDİTÖR:
Hazırlayan: Keziban Soylu
Acayip Melodram.Hakan Keleş
İnsanlığın Delirimi.Aynur Dilber
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 12.08.2023 11:00 - Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 11:10