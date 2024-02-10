Olağan Hikâye Dergisinin 21. Sayısı Çıktı
İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 21. sayısı "Filistin ve
Boykot" dosyasıyla çıktı.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, yenisayısında Filistin'in işgaline destek veren ürünlere yönelik boykotu tematik bir çizimlekapağına taşıdı. "Filistin ve Boykot" dosyasını içeren 21. sayıda özgün hikâyeler, düşünceyazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler ve diyaloglar yer alıyor.
Yunus Emre Özsaray, "Boykot Bilinci" başlıklı sunuş yazısında Filistin halkınauygulanan soykırımı destekleyen marka ve ürünler konusunda bulunduğumuz toplumuşuurlandırmanın önemini vurgulayarak, "Bu ay boykotu hatırlamaya çalıştık. Elimizdengelen, ısrarla boykota devam etmek. Biz yazılarımızda boykotun sosyal ve psikolojiketkilerini tartışmıyoruz. Amacımız boykotu bir çağrı olarak elimizden geldiğinceduyurmak." diyor.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-21-sayi
Olağan Hikâye'nin 21. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:
Dosya
Rabia Altuntaş Boykota Maya Çalmak.06
Sebahat Meraki Risk Almak İstemiyorlar.10
Melek Tosun Almanya Boykot Edebilir mi?.14
Büşra Çelik Doğudan Gelen Işık.17
Dosya - Hikâye
Yunus Emre Özsaray Lilith'in Kulları ve Rim Kuşları.20
Hüseyin Kılıç Kule.24
Oğuzhan Oğuzbey Elçiçekleri.21
Büşra Çelik Musa Paradoksu.32
Merve Çakır Başıboş Köpekler.36
Şeyda Başer Eroğlu Asma Sürgünleri.39
Sebahat Meraki Dede Adam.44
Güzergâh
Sebahat Meraki Cihan Aktaş'ın Şehrazat Balkonda Eseri Üzerine Mekândan Münezzeh Şehrazatlar Lazım
.49
Gözden Geçir
Kuş Tutma Pratikleri Firdevs Ev.54
Yazar Kafası
Büşra Çelik .60
Hikâye
Uğur Karabürk Kafka, Kafka Olduğunu Hatırlarsa.66
İ. Usame Yördem Nedeniyle Kapalıyız.72
Fatih Selvi Seddülbahir'de Bir Seher Vakti.78
Ayşe Ceyda Sönmez Bir Yaşamın Terki Öbürünün Kaçırılışı
.82
Büşra Kahraman Yüzümdeki Fare.85
Hasna Para Sahaf Ömer.89
Ayşenur Kara Subaşı Zaten Yazıldılar.94
Ömer Öztürk Dergâha Gelmek.97
F. Rânâ Çerçi Ömrü Kısa Gelincik.101
Özay Erdem Ultra Bir Çekirge.104
Re'sen Editör
Hazırlayan: Keziban Soylu
Çirkin Sevgilim Mehmet Fazlı Gök.110
Ben Yokmuşum Gibi Burcu Ünlü.111
Dört Köşe
Sadık Yalsızuçanlar.112
Raşit Ulaş.113
Zeynep Özel.114
Mahmut Sami Yıldız.115
Sözüm On'a
Süleyman Çınar.116
Okuru Bol mu Olsun?
Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 10.02.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 19:22