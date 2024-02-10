Olağan Hikâye Dergisinin 21. Sayısı Çıktı

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 21. sayısı "Filistin ve

Boykot" dosyasıyla çıktı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, yenisayısında Filistin'in işgaline destek veren ürünlere yönelik boykotu tematik bir çizimlekapağına taşıdı. "Filistin ve Boykot" dosyasını içeren 21. sayıda özgün hikâyeler, düşünceyazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler ve diyaloglar yer alıyor.

Yunus Emre Özsaray, "Boykot Bilinci" başlıklı sunuş yazısında Filistin halkınauygulanan soykırımı destekleyen marka ve ürünler konusunda bulunduğumuz toplumuşuurlandırmanın önemini vurgulayarak, "Bu ay boykotu hatırlamaya çalıştık. Elimizdengelen, ısrarla boykota devam etmek. Biz yazılarımızda boykotun sosyal ve psikolojiketkilerini tartışmıyoruz. Amacımız boykotu bir çağrı olarak elimizden geldiğinceduyurmak." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-21-sayi

Olağan Hikâye'nin 21. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

Dosya

Rabia Altuntaş Boykota Maya Çalmak.06

Sebahat Meraki Risk Almak İstemiyorlar.10

Melek Tosun Almanya Boykot Edebilir mi?.14

Büşra Çelik Doğudan Gelen Işık.17

Dosya - Hikâye

Yunus Emre Özsaray Lilith'in Kulları ve Rim Kuşları.20

Hüseyin Kılıç Kule.24

Oğuzhan Oğuzbey Elçiçekleri.21

Büşra Çelik Musa Paradoksu.32

Merve Çakır Başıboş Köpekler.36

Şeyda Başer Eroğlu Asma Sürgünleri.39

Sebahat Meraki Dede Adam.44

Güzergâh

Sebahat Meraki Cihan Aktaş'ın Şehrazat Balkonda Eseri Üzerine Mekândan Münezzeh Şehrazatlar Lazım

.49

Gözden Geçir

Kuş Tutma Pratikleri Firdevs Ev.54

Yazar Kafası

Büşra Çelik .60

Hikâye

Uğur Karabürk Kafka, Kafka Olduğunu Hatırlarsa.66

İ. Usame Yördem Nedeniyle Kapalıyız.72

Fatih Selvi Seddülbahir'de Bir Seher Vakti.78

Ayşe Ceyda Sönmez Bir Yaşamın Terki Öbürünün Kaçırılışı

.82

Büşra Kahraman Yüzümdeki Fare.85

Hasna Para Sahaf Ömer.89

Ayşenur Kara Subaşı Zaten Yazıldılar.94

Ömer Öztürk Dergâha Gelmek.97

F. Rânâ Çerçi Ömrü Kısa Gelincik.101

Özay Erdem Ultra Bir Çekirge.104

Re'sen Editör

Hazırlayan: Keziban Soylu

Çirkin Sevgilim Mehmet Fazlı Gök.110

Ben Yokmuşum Gibi Burcu Ünlü.111

Dört Köşe

Sadık Yalsızuçanlar.112

Raşit Ulaş.113

Zeynep Özel.114

Mahmut Sami Yıldız.115

Sözüm On'a

Süleyman Çınar.116

Okuru Bol mu Olsun?

Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki