Olağan Hikâye Dergisiʼnin 30. Sayısı Yayımlandı
İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 30. Sayısı "İnsanın Kör Kuyusu Beğeni: Her Şey Benimle Güzelleşir" dosyasıyla çıktı.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye'nin 30. Sayısı, "İnsanın Kör Kuyusu Beğeni: Her Şey Benimle Güzelleşir " dosyası, özgün hikâye ve köşeleriyle okurunu selamladı.
Yunus Emre Özsaray, "Beğen(il)mek: İnsanın Kör Kuyusu" başlıklı sunuş yazısında dosya konusuna değinerek, "Eleştiri yokluğu kadar beğeni bolluğu da bir sorun. Hele ki dijital dünyada herhangi bir karşılığı olmayan beğenileri, sırf beğenileri düşünerek hareket edenleri göz önüne getirirsek söylemek istediğimiz daha somutlaşır. On binlerce kişinin beğendiği bir eylem çağrısına yüz kişinin bile katılmadığı, yüzlerce kişinin beğendiği bir kitabı on kişinin bile satın almadığı bir dünyada beğeni meselesi üzerine düşünmek gerekiyor." diyor.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.
Olağan Hikâye'nin 30. sayısında (Ağustos-Eylül 2025) metinler şöyle sıralanıyor:
- Yunus Emre Özsaray -sunuş- Beğen(il)mek: İnsanın Kör Kuyusu
Hikâye
- Oğuzhan Oğuzbey. Meddah Divânı
- Merve Çakır. KinTsugi
- Abdullah Harmancı. Biriydi ve Gözleri İriydi
- F. Rânâ Çerçi. Cemiyet Mikrobu
- Ahmet Yetik. Yüz
- Gülden Bulut. Yarısı Dolu
- Ersin Kara. Üzengi
Dergilerde: Hazırlayan: Büşra Çelik, Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey
- Eleştiriyorum
Metinörgü: Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey
- Edebiyat Neyi Hak Eder
Güzergâh
- Rabia Altuntaş. Dua Şuurunda Bir Yazı Hayatı
Saygın Bir Ölüye
- Keziban Soylu Yıkılacak Edebiyat (I)
Dosya
- Sebahat Meraki. Çivi Yazılarından Like Butonuna
- Büşra Çelik. Yazar Beğenisi
- Merve Çakır. Editörlük ve Beğeni
- Keziban Soylu. Öznel Eleştirmen
- Ayşe Şahin. Yüz Kişiye Sorduk, On Popüler Cevap Aldık: Sıradan Okur Neyi Beğenir?
- Şerife Saliha Bozoklu. Fast-Food Kültüründe Beğeni ve Edebiyat
Yazar Kafası
- Elif Erdoğan. Boşluğun Üst Katı
Düşünce
- Cemal Şakar. Taşranın Nabzı
- Aytaç Ören. Kurmacada Anlatıcı, Bakış Açısı ve Güvenilmez Anlatıcı (I)
Re'sen Editör: Hazırlayan: Keziban Soylu
- Geçip Giden Şeyler. Yıldız Ramazanoğlu
- Dünya Artık Büyülü Değil İhsan. Müzeyyen Çelik Kesmegülü
Kitaplar Arasında: Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu
- Bir Toplum Eleştirisi Olarak Afrodit'in Üvey Kızları
- Ayşe Şahin. Yeni Bir Postmodernist Anlatı: Aplay Suite
- Furkan Karaköse. Örtük Anlatılarla Kurulan Bir Dünya: Erkut Özal'ın Iskarta'sı
- Büşra Tektaş. Küçük Bir Rica: Lütfen Aramızda Kalsın
Üç Nokta Atışı: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
- Hikâyemizin Uç Beyi Kerem Işık'ın Sınır'ı. Değini
- Kerem Işık'la. Söyleşi
- Kerem Işık Hatırlamak ve Unutmak - Hikâye
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 14.08.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:15