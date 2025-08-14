Olağan Hikâye Dergisiʼnin 30. Sayısı Yayımlandı

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 30. Sayısı "İnsanın Kör Kuyusu Beğeni: Her Şey Benimle Güzelleşir" dosyasıyla çıktı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye'nin 30. Sayısı, "İnsanın Kör Kuyusu Beğeni: Her Şey Benimle Güzelleşir " dosyası, özgün hikâye ve köşeleriyle okurunu selamladı.

Yunus Emre Özsaray, "Beğen(il)mek: İnsanın Kör Kuyusu" başlıklı sunuş yazısında dosya konusuna değinerek, "Eleştiri yokluğu kadar beğeni bolluğu da bir sorun. Hele ki dijital dünyada herhangi bir karşılığı olmayan beğenileri, sırf beğenileri düşünerek hareket edenleri göz önüne getirirsek söylemek istediğimiz daha somutlaşır. On binlerce kişinin beğendiği bir eylem çağrısına yüz kişinin bile katılmadığı, yüzlerce kişinin beğendiği bir kitabı on kişinin bile satın almadığı bir dünyada beğeni meselesi üzerine düşünmek gerekiyor." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

Olağan Hikâye'nin 30. sayısında (Ağustos-Eylül 2025) metinler şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Özsaray -sunuş- Beğen(il)mek: İnsanın Kör Kuyusu

Hikâye

Oğuzhan Oğuzbey. Meddah Divânı

Merve Çakır. KinTsugi

Abdullah Harmancı. Biriydi ve Gözleri İriydi

F. Rânâ Çerçi. Cemiyet Mikrobu

Ahmet Yetik. Yüz

Gülden Bulut. Yarısı Dolu

Ersin Kara. Üzengi

Dergilerde: Hazırlayan: Büşra Çelik, Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey

Eleştiriyorum

Metinörgü: Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey

Edebiyat Neyi Hak Eder

Güzergâh

Rabia Altuntaş. Dua Şuurunda Bir Yazı Hayatı

Saygın Bir Ölüye

Keziban Soylu Yıkılacak Edebiyat (I)

Dosya

Sebahat Meraki. Çivi Yazılarından Like Butonuna

Büşra Çelik. Yazar Beğenisi

Merve Çakır. Editörlük ve Beğeni

Keziban Soylu. Öznel Eleştirmen

Ayşe Şahin. Yüz Kişiye Sorduk, On Popüler Cevap Aldık: Sıradan Okur Neyi Beğenir?

Şerife Saliha Bozoklu. Fast-Food Kültüründe Beğeni ve Edebiyat

Yazar Kafası

Elif Erdoğan. Boşluğun Üst Katı

Düşünce

Cemal Şakar. Taşranın Nabzı

Aytaç Ören. Kurmacada Anlatıcı, Bakış Açısı ve Güvenilmez Anlatıcı (I)

Re'sen Editör: Hazırlayan: Keziban Soylu

Geçip Giden Şeyler. Yıldız Ramazanoğlu

Dünya Artık Büyülü Değil İhsan. Müzeyyen Çelik Kesmegülü

Kitaplar Arasında: Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu

Bir Toplum Eleştirisi Olarak Afrodit'in Üvey Kızları

Ayşe Şahin. Yeni Bir Postmodernist Anlatı: Aplay Suite

Furkan Karaköse. Örtük Anlatılarla Kurulan Bir Dünya: Erkut Özal'ın Iskarta'sı

Büşra Tektaş. Küçük Bir Rica: Lütfen Aramızda Kalsın

Üç Nokta Atışı: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz