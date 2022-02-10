Olagan Hikaye Dergisinin 9. Sayısı Yayımlandı (Şubat-Mart 2022)
İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin dokuzuncu sayısının dosya konusu; "Hayvanı Nereye Koyacağız? Edebiyatta ve Hayatta Hayvanlar Üzerine Düşünmek"
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve dokuzuncu sayıya (Şubat-Mart 2022) ulaşan Olağan Hikâye, "Hayvanı Nereye Koyacağız? Edebiyatta ve Hayatta Hayvanlar Üzerine Düşünmek" dosyasıyla şehir hayatı ve "kentleşmenin" darboğazında kalan hayvanların hayattaki ve edebiyattaki izlerini sürdü. Dosyaya ilişkin metinlerin yanı sıra inceleme, eleştiri ve fikir yazılarıyla özgün hikâyelerin yayımlandığı sayıda, "Teorik Okumalar" ve "Üç Nokta Atışı" bölümleri de yer aldı.
Yunus Emre Özsaray, "Hayvanları Nereye Koyacağız" başlıklı sunuş yazısında "Hikâyemizin insanî bir şekilde devam etmesine çabalıyoruz. Kendi hikâyemize sahip çıkmak için bütün diğer hikâyeleri ilk sayımızdan beri sorguluyoruz. Bu sayıda da dosyamızın içeriğinde bulunan yazıların her birisi hayvan meselesine farklı bir açıdan yaklaşıyor ve bizce olan nazarı bulmaya çalışıyor..." diyerek hayvanların metinlerdeki konumlanışının yanı sıra düşünce insanlarının insan fıtratındaki hayvaniliği sorgulayışı üzerinde duruyor.
Olağan Hikâye'nin dokuzuncu sayısında metinler şöyle sıralandı:
HİKÂYELER:
- Yunus Emre Özsaray Abbuş
- Gökhan Yılmaz Geçmişe Bir Isırık
- Fatma Selin Kasarcı Eski Evde Bir Oda
- Yunus Uslan Semadirek Uğulduyor
- Recep Seyhan Havlamayı Özleyen Köpek
- Mustafa Başpınar Kâbuslarımın Sebebi Siz miydiniz Babacığım?
- Ali Işık Pardon, Sahnedeymişiz
- Keziban Soylu Son Oturuş
- F. Rânâ Çerçi Brahma'nın Oğlu
- Elif Kesikoğlu Kınalı Ayak
- Cahit Çelikel Hikâyesi Olmayan Adam
TEORİK OKUMALAR:
- Hasan Akay İz Olarak Farkların Oyunu! Ötekiliği Meydana Çıkarmak!..
- Kamil Eşfak Berki İçten ve Özden
- Salih Mustafa Kazdal - Süleyman Elgün - Selim Sencer Ben-Ce
- Asım Öz Cen-Luk Nensi (Jean-Luc Nancy) Çağdaş Sanat Meselesindeki Duyarlılığı
- Hayrettin Orhanoğlu Araf 'ta Yalnız Gezenin İdeolojisi
- Rabia Altuntaş Buçuklu Hayatlar, İkiye Bölen Acılar
DOSYA/ HAYVANI NEREYE KOYACAĞIZ? EDEBİYATTA VE HAYATTA HAYVANLAR ÜZERİNE DÜŞÜNMEK:
- Mücahit Gültekin Hayvan Hakları Sınavı: Hayvanlar Bize mi Emanet?
- Büşra Çelik Hayvanın "Öteki" Olarak Fikir Serüveni
- Söyleşi: Dursun Ali Tökel / Rabia Altuntaş Toplumların Aynası Olarak Hayvanlar
- Lamia Berki Sosyal Bilimlerde Hayvan Çalışmaları
- Rümeysa Çavuş İzmirli Bahadır'ın Kısa Öyküsü
- Sebahat Meraki Korkuyu Arayan Oğlan
- Uğur Cumaoğlu Öteki'yi İcat Etmek
ÜÇ NOKTA ATIŞI: Gökhan Yılmaz Mustafa Çiftci'nin Anlatı Zincirine Tanıdık Bir Ek: "Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım"
- Mustafa Çiftci ile Söyleşi: Mustafa Çiftci Piknik Değil Kitnik
Okumak için: http://tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/10297/9
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 10.02.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 14:29