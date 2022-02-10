Olagan Hikaye Dergisinin 9. Sayısı Yayımlandı (Şubat-Mart 2022)

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin dokuzuncu sayısının dosya konusu; "Hayvanı Nereye Koyacağız? Edebiyatta ve Hayatta Hayvanlar Üzerine Düşünmek"

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve dokuzuncu sayıya (Şubat-Mart 2022) ulaşan Olağan Hikâye, "Hayvanı Nereye Koyacağız? Edebiyatta ve Hayatta Hayvanlar Üzerine Düşünmek" dosyasıyla şehir hayatı ve "kentleşmenin" darboğazında kalan hayvanların hayattaki ve edebiyattaki izlerini sürdü. Dosyaya ilişkin metinlerin yanı sıra inceleme, eleştiri ve fikir yazılarıyla özgün hikâyelerin yayımlandığı sayıda, "Teorik Okumalar" ve "Üç Nokta Atışı" bölümleri de yer aldı.

Yunus Emre Özsaray, "Hayvanları Nereye Koyacağız" başlıklı sunuş yazısında "Hikâyemizin insanî bir şekilde devam etmesine çabalıyoruz. Kendi hikâyemize sahip çıkmak için bütün diğer hikâyeleri ilk sayımızdan beri sorguluyoruz. Bu sayıda da dosyamızın içeriğinde bulunan yazıların her birisi hayvan meselesine farklı bir açıdan yaklaşıyor ve bizce olan nazarı bulmaya çalışıyor..." diyerek hayvanların metinlerdeki konumlanışının yanı sıra düşünce insanlarının insan fıtratındaki hayvaniliği sorgulayışı üzerinde duruyor.

Olağan Hikâye'nin dokuzuncu sayısında metinler şöyle sıralandı:

HİKÂYELER:

Yunus Emre Özsaray Abbuş



Abbuş Gökhan Yılmaz Geçmişe Bir Isırık



Geçmişe Bir Isırık Fatma Selin Kasarcı Eski Evde Bir Oda



Eski Evde Bir Oda Yunus Uslan Semadirek Uğulduyor



Semadirek Uğulduyor Recep Seyhan Havlamayı Özleyen Köpek



Havlamayı Özleyen Köpek Mustafa Ba ş pınar Kâbuslarımın Sebebi Siz miydiniz Babacığım?



Kâbuslarımın Sebebi Siz miydiniz Babacığım? Ali I ş ı k Pardon, Sahnedeymişiz



Pardon, Sahnedeymişiz Keziban Soylu Son Oturuş



Son Oturuş F. Rânâ Çerçi Brahma'nın Oğlu



Brahma'nın Oğlu Elif Kesiko ğ lu Kınalı Ayak



Kınalı Ayak Cahit Çelikel Hikâyesi Olmayan Adam



TEORİK OKUMALAR:

Hasan Akay İz Olarak Farkların Oyunu! Ötekiliği Meydana Çıkarmak!..



İz Olarak Farkların Oyunu! Ötekiliği Meydana Çıkarmak!.. Kamil E ş fak Berki İçten ve Özden



İçten ve Özden Salih Mustafa Kazdal - Süleyman Elgün - Selim Sencer Ben-Ce



Ben-Ce Asım Öz Cen-Luk Nensi (Jean-Luc Nancy) Çağdaş Sanat Meselesindeki Duyarlılığı



Cen-Luk Nensi (Jean-Luc Nancy) Çağdaş Sanat Meselesindeki Duyarlılığı Hayrettin Orhano ğ lu Araf 'ta Yalnız Gezenin İdeolojisi



Araf 'ta Yalnız Gezenin İdeolojisi Rabia Altuntaş Buçuklu Hayatlar, İkiye Bölen Acılar



DOSYA/ HAYVANI NEREYE KOYACAĞIZ? EDEBİYATTA VE HAYATTA HAYVANLAR ÜZERİNE DÜŞÜNMEK:

Mücahit Gültekin Hayvan Hakları Sınavı: Hayvanlar Bize mi Emanet?



Hayvan Hakları Sınavı: Hayvanlar Bize mi Emanet? Bü ş ra Ç elik Hayvanın "Öteki" Olarak Fikir Serüveni



Hayvanın "Öteki" Olarak Fikir Serüveni Söyle ş i: Dursun Ali Tökel / Rabia Altunta ş Toplumların Aynası Olarak Hayvanlar



Toplumların Aynası Olarak Hayvanlar Lamia Berki Sosyal Bilimlerde Hayvan Çalışmaları



Sosyal Bilimlerde Hayvan Çalışmaları Rümeysa Çavu ş İzmirli Bahadır'ın Kısa Öyküsü



İzmirli Bahadır'ın Kısa Öyküsü Sebahat Meraki Korkuyu Arayan Oğlan



Korkuyu Arayan Oğlan Uğur Cumaoğlu Öteki'yi İcat Etmek



ÜÇ NOKTA ATIŞI: Gökhan Yılmaz Mustafa Çiftci'nin Anlatı Zincirine Tanıdık Bir Ek: "Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım"



Mustafa Çiftci ile Söyleşi: Mustafa Çiftci Piknik Değil Kitnik



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