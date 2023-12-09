Olağan Hikâye: “Filistin: O Benim Ruhumun Ruhu” Dosyas, Dergi, Dergihaber

Olağan Hikâye: “Filistin: O Benim Ruhumun Ruhu” Dosyasıyla Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemiz

Olağan Hikâye: “Filistin: O Benim Ruhumun Ruhu” Dosyasıyla Yayımlandı

09.12.2023 08:00 - Dergihaber
Olağan Hikâye: “Filistin: O Benim Ruhumun Ruhu” Dosyasıyla Yayımlandı

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 20. sayısı "Filistin 'O Benim Ruhumun Ruhu'" dosyasıyla çıktı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, yeni sayısında Filistin'i kapağına taşıdı. "Filistin 'O Benim Ruhumun Ruhu'" dosya konusuyla çıkan 20. sayıda özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler ve diyaloglar yer alıyor.

Yunus Emre Özsaray, "O Benim Ruhumun Ruhu" başlıklı sunuş yazısında Filistin halkının Siyonist işgalciler tarafından soykırıma uğratılmasına tepki olarak başlatılan boykotun kamuoyunda dengeleri değiştirdiğine dikkat çekerek, "Vahşi bir soykırım yaşanıyor gözlerimiz önünde. Gazze, adına savaş dedikleri, ahlâk ve hukuktan nasibi olmayan siyonist katillerin zulmü altında inliyor. Tüm dünya olan biteni izliyor; halklar, ayaklanmış vicdanlar yaşananlar karşısında sessiz kalmayı kendine yakıştıramıyor." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-20-sayi

Olağan Hikâye'nin 20. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

DOSYA:

  • Sebahat Meraki Makûs Tarih
  • Rabia Altuntaş Esaslı ve Soylu Bir Öfke
  • Merve Çakır Bir Avuçtuk Biz
  • Büşra Çelik Demir Kubbeyi Aşanlar ile Biz Burada Kalacağız
  • Oğuzhan Oğuzbey Zeytin Ağaçları Hâlâ Fidan
  • Keziban Soylu Ötesini Söylemeyeceğim

HİKÂYE:

  • Yunus Emre Özsaray Starbucks, Livyatan ve Deniz Kızları
  • Gökhan Yılmaz Abluka
  • Ayşe Atila Olivia'yla Benim Aramdaki
  • Melek Tosun Fortuna
  • Büşra Tümkaya Kralın Adamı
  • Elif Canıbek Kesikoğlu Devrimi Nâkabil
  • Rümeysa Oğuz Gümbürtü
  • Hümeyra Dutar Kılıf
  • Hüseyin Kılıç Ah!
  • Hasan Akay Kozmokomik Bir Öykü: Astrofizikte Poetik Telmihin İzi!
  • Buket Uçar Bir Işık Gördüm
  • Yavuz Ahmet Şahit
  • Maruf Öztoprak Sıradaki Yalnızlık
  • Eren Buğdaycı Delik Deşiğim İnan

GÜZERGÂH:

  • Büşra Çelik Bir Sepet Hayal'e Sığınanlar

DÜŞÜNCE:

  • Muhammed Enis Özel Kayıt Merkezli Okuma İçin Notlar
  • Kenan Yanık Matbuatın Hikâyeye Ettikleri: Yazının İlacı
  • Osman Bulut Yazarın Ölümü: Soru İşareti

YAZAR KAFASI:

  • Esra Kahya Benim Rüyalarım Hep Çıkar

DÖRT KÖŞE:

  • Şeyda Başer Eroğlu, Recep Terler, Emrah Kurul, Ömer Çelik

SÖZÜM ON'A:

  • Rümeysa Oğuz

ÜÇ NOKTA ATIŞI:

  • Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
  • Karanlık, Yitirilmiş Adlar: Denizağaçları, Kemikyüzleri
  • Feyza Ay'la Söyleşi
  • Feyza Ay Hiçbir Yerde Yürümek
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 09.12.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 21:25
277
Etiketler : Dergihaber Dergi ayşe atila buket uçar büşra tümkaya büşra çelik dergihaber elif canıbek kesikoğlu eren buğdaycı gökhan yılmaz hasan akay hümeyra dutar hüseyin kılıç keziban soylu maruf öztoprak melek tosun merve çakır oğzhan oğuzbey rabia altuntaş rümeysa oğuz sebahat mekaki yavuz ahmet yunus emre özsaray
← Kitaphaber Dergisiʼnin Yedinci Sayısı ❝Dünyaların Meselesi: Filistin❞ Dosyasıyla Yayınlandı
Dil ve Edebiyatʼın 180. Sayısı Çıktı →

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 890 yazı bulunmaktadır.

Dergihaber Yazarının Son Yazıları
Dergi Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları