Olağan Hikâye: “Filistin: O Benim Ruhumun Ruhu” Dosyasıyla Yayımlandı
İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 20. sayısı "Filistin 'O Benim Ruhumun Ruhu'" dosyasıyla çıktı.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, yeni sayısında Filistin'i kapağına taşıdı. "Filistin 'O Benim Ruhumun Ruhu'" dosya konusuyla çıkan 20. sayıda özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler ve diyaloglar yer alıyor.
Yunus Emre Özsaray, "O Benim Ruhumun Ruhu" başlıklı sunuş yazısında Filistin halkının Siyonist işgalciler tarafından soykırıma uğratılmasına tepki olarak başlatılan boykotun kamuoyunda dengeleri değiştirdiğine dikkat çekerek, "Vahşi bir soykırım yaşanıyor gözlerimiz önünde. Gazze, adına savaş dedikleri, ahlâk ve hukuktan nasibi olmayan siyonist katillerin zulmü altında inliyor. Tüm dünya olan biteni izliyor; halklar, ayaklanmış vicdanlar yaşananlar karşısında sessiz kalmayı kendine yakıştıramıyor." diyor.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-20-sayi
Olağan Hikâye'nin 20. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:
DOSYA:
- Sebahat Meraki Makûs Tarih
- Rabia Altuntaş Esaslı ve Soylu Bir Öfke
- Merve Çakır Bir Avuçtuk Biz
- Büşra Çelik Demir Kubbeyi Aşanlar ile Biz Burada Kalacağız
- Oğuzhan Oğuzbey Zeytin Ağaçları Hâlâ Fidan
- Keziban Soylu Ötesini Söylemeyeceğim
HİKÂYE:
- Yunus Emre Özsaray Starbucks, Livyatan ve Deniz Kızları
- Gökhan Yılmaz Abluka
- Ayşe Atila Olivia'yla Benim Aramdaki
- Melek Tosun Fortuna
- Büşra Tümkaya Kralın Adamı
- Elif Canıbek Kesikoğlu Devrimi Nâkabil
- Rümeysa Oğuz Gümbürtü
- Hümeyra Dutar Kılıf
- Hüseyin Kılıç Ah!
- Hasan Akay Kozmokomik Bir Öykü: Astrofizikte Poetik Telmihin İzi!
- Buket Uçar Bir Işık Gördüm
- Yavuz Ahmet Şahit
- Maruf Öztoprak Sıradaki Yalnızlık
- Eren Buğdaycı Delik Deşiğim İnan
GÜZERGÂH:
- Büşra Çelik Bir Sepet Hayal'e Sığınanlar
DÜŞÜNCE:
- Muhammed Enis Özel Kayıt Merkezli Okuma İçin Notlar
- Kenan Yanık Matbuatın Hikâyeye Ettikleri: Yazının İlacı
- Osman Bulut Yazarın Ölümü: Soru İşareti
YAZAR KAFASI:
- Esra Kahya Benim Rüyalarım Hep Çıkar
DÖRT KÖŞE:
- Şeyda Başer Eroğlu, Recep Terler, Emrah Kurul, Ömer Çelik
SÖZÜM ON'A:
- Rümeysa Oğuz
ÜÇ NOKTA ATIŞI:
- Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
- Karanlık, Yitirilmiş Adlar: Denizağaçları, Kemikyüzleri
- Feyza Ay'la Söyleşi
- Feyza Ay Hiçbir Yerde Yürümek
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 09.12.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 21:25