Olağan Hikâye: “Filistin: O Benim Ruhumun Ruhu” Dosyasıyla Yayımlandı

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 20. sayısı "Filistin 'O Benim Ruhumun Ruhu'" dosyasıyla çıktı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, yeni sayısında Filistin'i kapağına taşıdı. "Filistin 'O Benim Ruhumun Ruhu'" dosya konusuyla çıkan 20. sayıda özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler ve diyaloglar yer alıyor.

Yunus Emre Özsaray, "O Benim Ruhumun Ruhu" başlıklı sunuş yazısında Filistin halkının Siyonist işgalciler tarafından soykırıma uğratılmasına tepki olarak başlatılan boykotun kamuoyunda dengeleri değiştirdiğine dikkat çekerek, "Vahşi bir soykırım yaşanıyor gözlerimiz önünde. Gazze, adına savaş dedikleri, ahlâk ve hukuktan nasibi olmayan siyonist katillerin zulmü altında inliyor. Tüm dünya olan biteni izliyor; halklar, ayaklanmış vicdanlar yaşananlar karşısında sessiz kalmayı kendine yakıştıramıyor." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-20-sayi

Olağan Hikâye'nin 20. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

DOSYA:

Sebahat Meraki Makûs Tarih

Makûs Tarih Rabia Altuntaş Esaslı ve Soylu Bir Öfke

Esaslı ve Soylu Bir Öfke Merve Çakır Bir Avuçtuk Biz

Bir Avuçtuk Biz Büşra Çelik Demir Kubbeyi Aşanlar ile Biz Burada Kalacağız

Demir Kubbeyi Aşanlar ile Biz Burada Kalacağız Oğuzhan Oğuzbey Zeytin Ağaçları Hâlâ Fidan

Zeytin Ağaçları Hâlâ Fidan Keziban Soylu Ötesini Söylemeyeceğim

HİKÂYE:

Yunus Emre Özsaray Starbucks, Livyatan ve Deniz Kızları

Starbucks, Livyatan ve Deniz Kızları Gökhan Yılmaz Abluka

Abluka Ayşe Atila Olivia'yla Benim Aramdaki

Olivia'yla Benim Aramdaki Melek Tosun Fortuna

Fortuna Büşra Tümkaya Kralın Adamı

Kralın Adamı Elif Canıbek Kesikoğlu Devrimi Nâkabil

Devrimi Nâkabil Rümeysa Oğuz Gümbürtü

Gümbürtü Hümeyra Dutar Kılıf

Kılıf Hüseyin Kılıç Ah!

Ah! Hasan Akay Kozmokomik Bir Öykü: Astrofizikte Poetik Telmihin İzi!

Kozmokomik Bir Öykü: Astrofizikte Poetik Telmihin İzi! Buket Uçar Bir Işık Gördüm

Bir Işık Gördüm Yavuz Ahmet Şahit

Şahit Maruf Öztoprak Sıradaki Yalnızlık

Sıradaki Yalnızlık Eren Buğdaycı Delik Deşiğim İnan

GÜZERGÂH:

Büşra Çelik Bir Sepet Hayal'e Sığınanlar

DÜŞÜNCE:

Muhammed Enis Özel Kayıt Merkezli Okuma İçin Notlar

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Matbuatın Hikâyeye Ettikleri: Yazının İlacı Osman Bulut Yazarın Ölümü: Soru İşareti

YAZAR KAFASI:

Esra Kahya Benim Rüyalarım Hep Çıkar

DÖRT KÖŞE:

Şeyda Başer Eroğlu, Recep Terler, Emrah Kurul, Ömer Çelik

SÖZÜM ON'A:

Rümeysa Oğuz

ÜÇ NOKTA ATIŞI: