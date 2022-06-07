Olağan Hikaye'nin 11. Sayısı Yayımlandı

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 11. sayısının dosya konusu; "Aynı Hikâye'ye Kahraman Olmak"

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve 11. sayıya (Haziran-Temmuz 2022) ulaşan Olağan Hikâye, "Aynı Hikâye'ye Kahraman Olmak" dosyasıyla kurgu öznelerinin izini sürdü. Dosyaya ilişkin metinlerin yanı sıra inceleme, eleştiri ve fikir yazılarıyla özgün hikâyelerin yayımlandığı sayıda, "Okumalar Okumasu", "Ben-Ce Hikâye", "Dört Köşe" ve "Üç Nokta Atışı" bölümleri de yer aldı.

Yunus Emre Özsaray, "Aynı Hikâyeye Kahraman Olmak" başlıklı sunuş yazısında "Bu sayıda ortak hikâyemizi masaya yatırıyoruz. Hangi hikâyelerde buluşmalıyız sorusunu kendimize soruyor, bize bizi anlatan hikâyelerimizin köklerine inmeye çalışıyoruz. Köklere inmek deyince karşımıza temellük çıkıyor" diyerek "bizim" olabilmiş hikâyelerin hatırlanarak analiz edilmesinin önemine değiniyor.

Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Hikâye'nin 11. sayısında metinler şöyle sıralandı:

HİKÂYE:

Yunus Emre Özsaray Yanıyor Çok Şükür

Gökhan Yılmaz Sızı

Fatma Rânâ Çerçi Rigor Mortis

Sebahat Meraki Pazar Çantalı Mediha

Merve Çakır Buldum Allah'ım

Ayşe Eyyüpkoca Atila Ağır Kesit

İbrahim Kaya Alın Yazısı

Yahya Arslan Dört Nokta

Ömer Yiğit Demir Gence'nin ve Kimse'nin Gülü

Özay Erdem Canım Merve

Esra Türedi Külden Piramitler

OKUMALAR OKUMASI:

Kamil Eşfak Berki İçten ve Özden

Dursun Ali Tökel Bir Düşünür Olarak Sait Faik ya da Bir Millet Niçin Kalkınamaz

Süleyman Özsandallı Sinemasal Anlatıda Şehir: Berlin

Ahmet Melih Karauğuz Bir İmkân Olarak Eleştirinin İmkânsızlığı

Uğur Cumaoğlu Transhümanizmin Sanal Platformları

Asım Öz Bienal Furyasını Düşündürdükleri

BEN-CE HİKÂYE:

Salih Mustafa Kazdal İnsan Anlatılabilir mi? Ne Kadar, Nasıl?

Ahmet Mansur Tural Kusurlu Bir Soruya Pek Eksik ve Bitmemiş Bir Yol Bakışı: İnsan Anlatılabilir mi?

Bahadır Hikmet Yılmaz İnsanın İnsanı Anlatması Kaçınılmazdır

DOSYA/ HİKÂYELER BİZİ NASIL BİZ YAPAR: BAŞKASI OLARAK KENDİ:

Söyleşi: Selami Varlık Selami Varlık ile Temellük ve Tahayyül Üzerine

Rabia Altuntaş İp Üstünde Yürümek: Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı

Büşra Çelik Hikâye Hep Bizimle Yazılır

DÖRT KÖŞE:

Hikâye Ne İşe Yarar? Neden Hikâyelere Sığınırız?

Akif Hasan Kaya

Handan Acar Yıldız

Fuat Sevimay

Eda İşler

Hatırlı Yara Üzerine Birkaç Soru

ÜÇ NOKTA ATIŞI:

Gökhan Yılmaz Yaralanmışların Hatırına

Gökhan Yılmaz Hatırlı Yara Üzerine Birkaç Soru

Mukadder Gemici Uğurlu Bayram

Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/11304/11