Olağan Hikaye'nin 11. Sayısı Yayımlandı
İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 11. sayısının dosya konusu; "Aynı Hikâye'ye Kahraman Olmak"
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve 11. sayıya (Haziran-Temmuz 2022) ulaşan Olağan Hikâye, "Aynı Hikâye'ye Kahraman Olmak" dosyasıyla kurgu öznelerinin izini sürdü. Dosyaya ilişkin metinlerin yanı sıra inceleme, eleştiri ve fikir yazılarıyla özgün hikâyelerin yayımlandığı sayıda, "Okumalar Okumasu", "Ben-Ce Hikâye", "Dört Köşe" ve "Üç Nokta Atışı" bölümleri de yer aldı.
Yunus Emre Özsaray, "Aynı Hikâyeye Kahraman Olmak" başlıklı sunuş yazısında "Bu sayıda ortak hikâyemizi masaya yatırıyoruz. Hangi hikâyelerde buluşmalıyız sorusunu kendimize soruyor, bize bizi anlatan hikâyelerimizin köklerine inmeye çalışıyoruz. Köklere inmek deyince karşımıza temellük çıkıyor" diyerek "bizim" olabilmiş hikâyelerin hatırlanarak analiz edilmesinin önemine değiniyor.
Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
Olağan Hikâye'nin 11. sayısında metinler şöyle sıralandı:
HİKÂYE:
Yunus Emre Özsaray Yanıyor Çok Şükür
Gökhan Yılmaz Sızı
Fatma Rânâ Çerçi Rigor Mortis
Sebahat Meraki Pazar Çantalı Mediha
Merve Çakır Buldum Allah'ım
Ayşe Eyyüpkoca Atila Ağır Kesit
İbrahim Kaya Alın Yazısı
Yahya Arslan Dört Nokta
Ömer Yiğit Demir Gence'nin ve Kimse'nin Gülü
Özay Erdem Canım Merve
Esra Türedi Külden Piramitler
OKUMALAR OKUMASI:
Kamil Eşfak Berki İçten ve Özden
Dursun Ali Tökel Bir Düşünür Olarak Sait Faik ya da Bir Millet Niçin Kalkınamaz
Süleyman Özsandallı Sinemasal Anlatıda Şehir: Berlin
Ahmet Melih Karauğuz Bir İmkân Olarak Eleştirinin İmkânsızlığı
Uğur Cumaoğlu Transhümanizmin Sanal Platformları
Asım Öz Bienal Furyasını Düşündürdükleri
BEN-CE HİKÂYE:
Salih Mustafa Kazdal İnsan Anlatılabilir mi? Ne Kadar, Nasıl?
Ahmet Mansur Tural Kusurlu Bir Soruya Pek Eksik ve Bitmemiş Bir Yol Bakışı: İnsan Anlatılabilir mi?
Bahadır Hikmet Yılmaz İnsanın İnsanı Anlatması Kaçınılmazdır
DOSYA/ HİKÂYELER BİZİ NASIL BİZ YAPAR: BAŞKASI OLARAK KENDİ:
Söyleşi: Selami Varlık Selami Varlık ile Temellük ve Tahayyül Üzerine
Rabia Altuntaş İp Üstünde Yürümek: Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı
Büşra Çelik Hikâye Hep Bizimle Yazılır
DÖRT KÖŞE:
Hikâye Ne İşe Yarar? Neden Hikâyelere Sığınırız?
Akif Hasan Kaya
Handan Acar Yıldız
Fuat Sevimay
Eda İşler
Hatırlı Yara Üzerine Birkaç Soru
ÜÇ NOKTA ATIŞI:
Gökhan Yılmaz Yaralanmışların Hatırına
Gökhan Yılmaz Hatırlı Yara Üzerine Birkaç Soru
Mukadder Gemici Uğurlu Bayram
Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/11304/11
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 07.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 10:02