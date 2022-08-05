Olağan Hikaye'nin 12. Sayısı Yayımlandı (Ağustos-Eylül, 2022)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve 12. sayıya (Ağustos-Eylül 2022) ulaşan Olağan Hikâye, "Yeniden Yazmak: Yaratıcı Yıkım & Yapıcı Yaratım" dosyasıyla kadim metinlerin yeni dünya diliyle, yeni yorum ve yaklaşımlarla güncellenmesinin yıkıcı ve yapıcı taraflarını masaya yatırıyor. Dosyaya ilişkin metinlerin yanı sıra inceleme, eleştiri ve fikir yazılarıyla özgün hikâyelerin yayımlandığı sayıda, "Okumalar Okuması", "Dört Köşe" ve "Üç Nokta Atışı" bölümleri de yer aldı.

Yunus Emre Özsaray, "Yeniden Yazmak: Yaratıcı Yıkım mı Yapıcı Yaratım mı?" başlıklı sunuş yazısında "gördüğümüzü yazmaktan geri durmuyoruz. Bu da hâliyle bizi diğerlerinden farklı kılıyor. Dergi olarak has edebiyatın peşindeyiz ve bunu samimi bir gayretle sürdürmek niyetindeyiz. Politik Batı tarzı hesabi kibarlık yerine bize has samimiyeti tercih ediyoruz." diyerek eleştiri kültürünün yerleşmesi adına derginin gayretini dile getiriyor.

Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor. Olağan Hikâye'nin 12. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Özsaray Türk Edebiyatında Kurucu Bir İsim: Rasim Özdenören'in Ardından

HİKÂYE:

Büşra Çelik Yanık Celal'in Kırmızı Rüyaları

Sebahat Meraki İkiz Sahnesi

Ramazan Ekici Bir Hikâyenin Anatomisi

Hümeyra Dutar Tekli Kişilik Bozukluğu

Nevra Gözde Hatipoğlu İsimsiz

Mücahit Şengül Ay

Asude Akman Delilik Çıkmazı

Kadriye Admış Tekerlek İzleri

Salih Mustafa Kazdal İki Kişinin Duası: Hakkında Hayırlısı

Mehmet Baynal Mavi Süsen

Melek Tosun Enise Yahut İsimsiz Kadının Hikâyesi

Nihan Özebeoğlu Eli Kutlular

Hüseyin Kılıç Duvak

Ahmet Yılmaz İspirto

OKUMALAR OKUMASI:

Hasan Akay Kayıp Göstergelerden Anlam Çıkarmak!..

Yunus Emre Özsaray Taslaklara Kaydedilenler

Kâmil Yeşil Bozuk Saat Günde İki Kez Doğruyu Gösterir mi?

Şeyda Başer Eroğlu Tanıdık Bir Mahalle: Afrika'nın Yapayalnız Lalesi

DOSYA/ YENİDEN YAZMAK: YARATICI YIKIM & YAPICI YARATIM

Yunus Emre Özsaray Yeniden Yazmak: Yapmak mı Yıkmak mı?

Merve Çakır Bahçesinden Koparılan Çiçek: DEDE KORKUT KİTABI

Rabia Altuntaş Sarhoş, Zeyrek ve Kutsal

DÖRT KÖŞE

Edebiyat İnsanın Kurtarıcısı mıdır?

Müzeyyen Çelik Kesmegülü

Naime Erkovan

Sıddık Yurtsever

Yıldız Ramazanoğlu

ÜÇ NOKTA ATIŞI:

Vacilando'nun Güzelliklerinden: Annemin Gelincik Tarlası

Evşen Yıldız ile Annemin Gelincik Tarlası Üzerine Söyleşi

Evşen Yıldız İki Balkon Arası



Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/11308/12