Olağan Hikaye'nin 12. Sayısı Yayımlandı (Ağustos-Eylül, 2022)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve 12. sayıya (Ağustos-Eylül 2022) ulaşan Olağan Hikâye, "Yeniden Yazmak: Yaratıcı Yıkım & Yapıcı Yaratım" dosyasıyla kadim metinlerin yeni dünya diliyle, yeni yorum ve yaklaşımlarla güncellenmesinin yıkıcı ve yapıcı taraflarını masaya yatırıyor. Dosyaya ilişkin metinlerin yanı sıra inceleme, eleştiri ve fikir yazılarıyla özgün hikâyelerin yayımlandığı sayıda, "Okumalar Okuması", "Dört Köşe" ve "Üç Nokta Atışı" bölümleri de yer aldı.
Yunus Emre Özsaray, "Yeniden Yazmak: Yaratıcı Yıkım mı Yapıcı Yaratım mı?" başlıklı sunuş yazısında "gördüğümüzü yazmaktan geri durmuyoruz. Bu da hâliyle bizi diğerlerinden farklı kılıyor. Dergi olarak has edebiyatın peşindeyiz ve bunu samimi bir gayretle sürdürmek niyetindeyiz. Politik Batı tarzı hesabi kibarlık yerine bize has samimiyeti tercih ediyoruz." diyerek eleştiri kültürünün yerleşmesi adına derginin gayretini dile getiriyor.
Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor. Olağan Hikâye'nin 12. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:
Yunus Emre Özsaray Türk Edebiyatında Kurucu Bir İsim: Rasim Özdenören'in Ardından
HİKÂYE:
- Büşra Çelik Yanık Celal'in Kırmızı Rüyaları
- Sebahat Meraki İkiz Sahnesi
- Ramazan Ekici Bir Hikâyenin Anatomisi
- Hümeyra Dutar Tekli Kişilik Bozukluğu
- Nevra Gözde Hatipoğlu İsimsiz
- Mücahit Şengül Ay
- Asude Akman Delilik Çıkmazı
- Kadriye Admış Tekerlek İzleri
- Salih Mustafa Kazdal İki Kişinin Duası: Hakkında Hayırlısı
- Mehmet Baynal Mavi Süsen
- Melek Tosun Enise Yahut İsimsiz Kadının Hikâyesi
- Nihan Özebeoğlu Eli Kutlular
- Hüseyin Kılıç Duvak
- Ahmet Yılmaz İspirto
OKUMALAR OKUMASI:
- Hasan Akay Kayıp Göstergelerden Anlam Çıkarmak!..
- Yunus Emre Özsaray Taslaklara Kaydedilenler
- Kâmil Yeşil Bozuk Saat Günde İki Kez Doğruyu Gösterir mi?
- Şeyda Başer Eroğlu Tanıdık Bir Mahalle: Afrika'nın Yapayalnız Lalesi
DOSYA/ YENİDEN YAZMAK: YARATICI YIKIM & YAPICI YARATIM
- Yunus Emre Özsaray Yeniden Yazmak: Yapmak mı Yıkmak mı?
- Merve Çakır Bahçesinden Koparılan Çiçek: DEDE KORKUT KİTABI
- Rabia Altuntaş Sarhoş, Zeyrek ve Kutsal
DÖRT KÖŞE
Edebiyat İnsanın Kurtarıcısı mıdır?
- Müzeyyen Çelik Kesmegülü
- Naime Erkovan
- Sıddık Yurtsever
- Yıldız Ramazanoğlu
ÜÇ NOKTA ATIŞI:
- Vacilando'nun Güzelliklerinden: Annemin Gelincik Tarlası
- Evşen Yıldız ile Annemin Gelincik Tarlası Üzerine Söyleşi
- Evşen Yıldız İki Balkon Arası
Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/11308/12
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 05.08.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 23:24