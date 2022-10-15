Olağan Hikâye'nin 13. Sayısı Yayımlandı
İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 13. sayısında yenilenmiş ve yine zengin bir içerikle okurunu selamlıyor.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye'nin 13. sayısında (Ekim-Kasım 2022) Asım Öz "Kompost Bienal Merkezli Birkaç Soruçturma", Sebahat Meraki "Bir Leyla ve Lübna Meselesi", Keziban Soylu "Hikâye Konuşan Bir Şiirdir ve Şiir Susan Bir Hikâyedir yahut Öyle midir?" başlıklı yazılarıyla yer alıyor. "Düşünce", "Ut Fabula Poesis", "Sözüm On'a", "Dört Köşe", "Değini-Söyleşi", "Üç Nokta Atışı" ve "Re'sen Editör" bölümlerine özgün hikâyeler eşlik ediyor.
Yunus Emre Özsaray, "Söz'e Sahip Çıkmak" başlıklı sunuş yazısında "Bizim sahtelik üzerine kurulmuş bir edebî anlayışı yaşatmak veya onun kenarında kıyısında yanaşma olmak gibi bir niyetimiz yok, hiç olmadı. Siz edebiyatın iyisini, 'iyi edebiyatı' bilirsiniz, biz imkânımız nispetince 'Söz'e sahip çıkmaya çalışıyoruz..." diyerek 13. sayısıyla Olağan Hikâye'nin üçüncü döneme geçiş yaptığını ve bu dönem dâhilinde sonraki sayılarda aile konusuna eğileceklerini haber veriyor.
Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
Olağan Hikâye'nin 13. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:
DÜŞÜNCE
- Asım Öz Kompost Bienal Merkezli Birkaç Soruçturma
- Kâmil Eşfak Berki İçten ve Özden
- Recep Seyhan Metnin Kara Deliği Derrida'nın İbni Arabî ile Yolunun Kesiştiği Yer: Difference
- Sebahat Meraki Bir Leyla ve Lübna Meselesi
HİKÂYE
- Sadık Yalsızuçanlar Tekil Çığlık
- Yunus Emre Özsaray Hikâye Geldi Kokuya Dayandı
- Kamil Yeşil Bir Garip Leyla
- Merve Çakır Kırk Birinci Kapı
- Büşra Çelik Ölümü Unutan Balta
- Tuncay Günaydın Keşke Ligi'nde Son Maç
- Abdurrahman Alkan Bal
- Ferhat Birlik Paradoks
- Büşra Tümkaya Çatlayan, Ayrılan ve Kaybolan Şeylere Dair
- Furkan Duman Çarklar
- Fırat Haza Psiko - Object
- Emine Ecran Çeliksu Ecranların Zaman Yolculuğu
- Hacer Uyğur Gülüş Tasarımı
- Emine Yılmaz Kavuşmak
- İ. Usame Yördem Bir Aradaki Yalnızlık
- Ali Demir Gecenin Müziği
- Hüseyin Kılıç Tersine Frenkestein
UT FABULA POESİS
- Keziban Soylu Hikâye Konuşan Bir Şiirdir ve Şiir Susan Bir Hikâyedir yahut Öyle midir?
SÖZÜM ON'A
- Cevaplayan: Ahmet Melih Karauğuz
DÖRT KÖŞE: Hikâyede Ne Buldunuz? Neyi Kaybetmiştiniz ki?
- Elif Hümeyra Aydın
- Ali Güney
- Aynur Dilber
- Serkan Türk
DEĞİNİ-SÖYLEŞİ
- Hatice Tekin Dikkat! Çalışma Var
- Söyleşi: Büşra Çelik • Konuşan: Naime Erkovan • "Sanat Zaten Biraz da İhlaldir"
ÇEVİRİ
- Paul Jean Toulet Don Kişot'un Evliliği Çeviri: Ahmet Mansur Tural
ÜÇ NOKTA ATIŞ: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
- DEĞİNİ Gökhan Yılmaz Şimdi Kurguya Geçebiliriz
- SÖYLEŞİ Hüseyin Kılıç ile Şimdi Karşıya Geçebilirsiniz Üzerine Söyleşi
RES'EN EDİTÖ: Hazırlayan: Keziban Soylu
- Telaş Bandosu – Semih Öztürk
- Altı Saat İstiklâl – Hakan Kulaçoğlu
Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/11312/13
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 15.10.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 02:04