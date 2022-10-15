Olağan Hikâye'nin 13. Sayısı Yayımlandı

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 13. sayısında yenilenmiş ve yine zengin bir içerikle okurunu selamlıyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye'nin 13. sayısında (Ekim-Kasım 2022) Asım Öz "Kompost Bienal Merkezli Birkaç Soruçturma", Sebahat Meraki "Bir Leyla ve Lübna Meselesi", Keziban Soylu "Hikâye Konuşan Bir Şiirdir ve Şiir Susan Bir Hikâyedir yahut Öyle midir?" başlıklı yazılarıyla yer alıyor. "Düşünce", "Ut Fabula Poesis", "Sözüm On'a", "Dört Köşe", "Değini-Söyleşi", "Üç Nokta Atışı" ve "Re'sen Editör" bölümlerine özgün hikâyeler eşlik ediyor.

Yunus Emre Özsaray, "Söz'e Sahip Çıkmak" başlıklı sunuş yazısında "Bizim sahtelik üzerine kurulmuş bir edebî anlayışı yaşatmak veya onun kenarında kıyısında yanaşma olmak gibi bir niyetimiz yok, hiç olmadı. Siz edebiyatın iyisini, 'iyi edebiyatı' bilirsiniz, biz imkânımız nispetince 'Söz'e sahip çıkmaya çalışıyoruz..." diyerek 13. sayısıyla Olağan Hikâye'nin üçüncü döneme geçiş yaptığını ve bu dönem dâhilinde sonraki sayılarda aile konusuna eğileceklerini haber veriyor.

Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Hikâye'nin 13. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

DÜŞÜNCE

Asım Öz Kompost Bienal Merkezli Birkaç Soruçturma

Kâmil Eşfak Berki İçten ve Özden

Recep Seyhan Metnin Kara Deliği Derrida'nın İbni Arabî ile Yolunun Kesiştiği Yer: Difference

Sebahat Meraki Bir Leyla ve Lübna Meselesi



HİKÂYE

Sadık Yalsızuçanlar Tekil Çığlık

Yunus Emre Özsaray Hikâye Geldi Kokuya Dayandı

Kamil Yeşil Bir Garip Leyla

Merve Çakır Kırk Birinci Kapı

Büşra Çelik Ölümü Unutan Balta

Tuncay Günaydın Keşke Ligi'nde Son Maç

Abdurrahman Alkan Bal

Ferhat Birlik Paradoks

Büşra Tümkaya Çatlayan, Ayrılan ve Kaybolan Şeylere Dair

Furkan Duman Çarklar

Fırat Haza Psiko - Object

Emine Ecran Çeliksu Ecranların Zaman Yolculuğu

Hacer Uyğur Gülüş Tasarımı

Emine Yılmaz Kavuşmak

İ. Usame Yördem Bir Aradaki Yalnızlık

Ali Demir Gecenin Müziği

Hüseyin Kılıç Tersine Frenkestein

UT FABULA POESİS

Keziban Soylu Hikâye Konuşan Bir Şiirdir ve Şiir Susan Bir Hikâyedir yahut Öyle midir?

SÖZÜM ON'A

Cevaplayan: Ahmet Melih Karauğuz

DÖRT KÖŞE: Hikâyede Ne Buldunuz? Neyi Kaybetmiştiniz ki?

Elif Hümeyra Aydın

Ali Güney

Aynur Dilber

Serkan Türk

DEĞİNİ-SÖYLEŞİ

Hatice Tekin Dikkat! Çalışma Var

Söyleşi: Büşra Çelik • Konuşan: Naime Erkovan • "Sanat Zaten Biraz da İhlaldir"

ÇEVİRİ

Paul Jean Toulet Don Kişot'un Evliliği Çeviri: Ahmet Mansur Tural

ÜÇ NOKTA ATIŞ: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz

DEĞİNİ Gökhan Yılmaz Şimdi Kurguya Geçebiliriz

Gökhan Yılmaz SÖYLEŞİ Hüseyin Kılıç ile Şimdi Karşıya Geçebilirsiniz Üzerine Söyleşi

RES'EN EDİTÖ: Hazırlayan: Keziban Soylu

Telaş Bandosu – Semih Öztürk

Altı Saat İstiklâl – Hakan Kulaçoğlu

Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/11312/13