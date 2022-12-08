Olağan Hikâyeʼnin 14. Sayısı Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye'nin 14. sayısında (Aralık 2022 – Ocak 2023) Gökhan Yılmaz "Kirli Ayna" hikâyesiyle, Keziban Soylu "Ut Fabula Poesis" köşesindeki "Göz İçin mi Hikâye, Kulak için mi Hikâye?" yazısıyla, Oğuzhan Oğuzbey "Son Kişot" hikâyesiyle kapağa taşındı. Sayının "Düşünce", "Sözüm On'a", "Dört Köşe", "Üç Nokta Atışı" ve "Re'sen Editör" bölümlerine teorik yazılar ve özgün hikâyeler eşlik ediyor.

Yunus Emre Özsaray, "Kendine Güvenen Bir Hikâye" başlıklı sunuş yazısında "İnsana dair hikâyeler sınırlı sayıdadır ama bu sınırlı sayıda hikâyenin insanlık tarihince yaşamış insan sayısı kadar varyantı vardır. Biz gelenekten, geçmişin metinlerinden istifade edelim derken; bu temel insanlık durumlarına yaklaşımda, bu toprağın insanlarının geçmişten bugüne değişmeyen bakış açılarından istifade edelim diyoruz." diyerek Olağan Hikâye'nin edebiyat kamusunda yerini sağlamlaştırdığını ve dikkate değer bir kulvar oluşturduğunu vurguluyor.

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Olağan Hikâye'nin 14. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

Sunuş • Yunus Emre Özsaray Kendine Güvenen Bir Hikâye

DÜŞÜNCE: Kâmil Eşfak Berki İçten ve Özden

UT FABULA POESIS : Keziban Soylu Göz İçin mi Hikâye, Kulak için mi Hikâye?

: Göz İçin mi Hikâye, Kulak için mi Hikâye? Asım Öz Kültürel Sermayenin Sorgulanmayan Kurumu İ-KA-SE-VE'nin Gelişim Serüveni

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Ömer Seyfettin'in Yazdırdığıdır Merve Çakır Belleğin Karanlık Odasındaki İhtiyar(lar)

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HİKÂYE:

Gökhan Yılmaz Kinli Ayna

Kinli Ayna Ayşe Atila Tam Kapanma

Tam Kapanma Elif Kesikoğlu Üçüncü̈ Kırmızı

Üçüncü̈ Kırmızı Emre Ergin Altın Yumurtlayan Adam

Altın Yumurtlayan Adam Fatma Selin Kasarcı Yaşamaya Göç

Yaşamaya Göç Turgay Yıldırım Tel Örgüler

Tel Örgüler Rümeysa Oğuz Tuz Ruhu

Tuz Ruhu Oğuzhan Oğuzbey Son Kişot

Son Kişot Mustafa Bilgücü Oğlum Benim

SÖZÜM ON'A: Merve Çakır

DÖRT KÖŞE: Kendinize Sesinizi Duyurabiliyor musunuz? Peki Başkasına?

Emre Ergin

Eren Buğdaycı

Kadir Daniş

Merve Sevde Selvi

ÜÇ NOKTA ATIŞI: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz

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