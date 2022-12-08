Olağan Hikâyeʼnin 14. Sayısı Yayımlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye'nin 14. sayısında (Aralık 2022 – Ocak 2023) Gökhan Yılmaz "Kirli Ayna" hikâyesiyle, Keziban Soylu "Ut Fabula Poesis" köşesindeki "Göz İçin mi Hikâye, Kulak için mi Hikâye?" yazısıyla, Oğuzhan Oğuzbey "Son Kişot" hikâyesiyle kapağa taşındı. Sayının "Düşünce", "Sözüm On'a", "Dört Köşe", "Üç Nokta Atışı" ve "Re'sen Editör" bölümlerine teorik yazılar ve özgün hikâyeler eşlik ediyor.
Yunus Emre Özsaray, "Kendine Güvenen Bir Hikâye" başlıklı sunuş yazısında "İnsana dair hikâyeler sınırlı sayıdadır ama bu sınırlı sayıda hikâyenin insanlık tarihince yaşamış insan sayısı kadar varyantı vardır. Biz gelenekten, geçmişin metinlerinden istifade edelim derken; bu temel insanlık durumlarına yaklaşımda, bu toprağın insanlarının geçmişten bugüne değişmeyen bakış açılarından istifade edelim diyoruz." diyerek Olağan Hikâye'nin edebiyat kamusunda yerini sağlamlaştırdığını ve dikkate değer bir kulvar oluşturduğunu vurguluyor.
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Olağan Hikâye'nin 14. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:
Sunuş • Yunus Emre Özsaray Kendine Güvenen Bir Hikâye
DÜŞÜNCE: Kâmil Eşfak Berki İçten ve Özden
- UT FABULA POESIS: Keziban Soylu Göz İçin mi Hikâye, Kulak için mi Hikâye?
- Asım Öz Kültürel Sermayenin Sorgulanmayan Kurumu İ-KA-SE-VE'nin Gelişim Serüveni
- Yunus Emre Özsaray Postmodernizm ve Yeniden Yazım Üzerine Bazı Alıntılar, Düşünceler, Kavramlar
- Ertuğrul Aydın Şevket Bulut'un Hikâyelerinden Anadolu'ya Bakmak
- Kuddusi Demir Sınırsızlık Cennetine Dönüşen Kasabada Kaybetmenin Yaratıcı Cesareti: Ethem Baran
- Şeyda Başer Eroğlu Yükten Kurtulmak
- Mustafa Nezihi Pesen Ömer Seyfettin'in Yazdırdığıdır
- Merve Çakır Belleğin Karanlık Odasındaki İhtiyar(lar)
- Büşra Çelik Edebiyatın Deli Kadınları
- Sebahat Meraki Yazarı Yazdıklarında Aramak: Hayvan Üzerinden Birtakım Sorular
- Rabia Altuntaş Edebiyat Masum mu?
- Melek Tosun Batı Notları
HİKÂYE:
- Gökhan Yılmaz Kinli Ayna
- Ayşe Atila Tam Kapanma
- Elif Kesikoğlu Üçüncü̈ Kırmızı
- Emre Ergin Altın Yumurtlayan Adam
- Fatma Selin Kasarcı Yaşamaya Göç
- Turgay Yıldırım Tel Örgüler
- Rümeysa Oğuz Tuz Ruhu
- Oğuzhan Oğuzbey Son Kişot
- Mustafa Bilgücü Oğlum Benim
SÖZÜM ON'A: Merve Çakır
DÖRT KÖŞE: Kendinize Sesinizi Duyurabiliyor musunuz? Peki Başkasına?
- Emre Ergin
- Eren Buğdaycı
- Kadir Daniş
- Merve Sevde Selvi
ÜÇ NOKTA ATIŞI: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
- Değini / Hikâyesini Arayan Gezgin: Gör İhtarı
- Söyleşi / Nisan Erdem'le Gör İhtarı Üzerine Söyleşi
- Hikâye / Nisan Erdem, Balıklar ve Rüyalar
RES'EN EDİTÖR:
- Hazırlayan: Keziban Soylu
- İzzet Yasar, Camdan Mezbahalar
- Selim İleri, Pastırma Yazı
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.12.2022 07:00 - Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:51