Olağan Hikâyeʼnin 16. Sayısı Çıktı

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 16. Sayısı dopdolu bir içerikle karşınızda.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye'nin 16. sayısında Merve Çakır'ın "Yazar Kafası", Oğuzhan Oğuzbey'in "Yitik Kuşak ya da Bırakılmış Biri" yazıları ile Vüs'at O. Bener'ın Tepede kitabının değerlendirildiği "Gözden Geçir" bölümü kapağa taşındı. Sayıda özgün hikâyelere düşünce yazıları, incelemeler, söyleşiler, hikâyeleri ve hikâyecileri irdeleyen metinler eşlik ediyor.

Yunus Emre Özsaray, "Gürültüde Kaybolmamak" başlıklı sunuş yazısında "edebiyatın meselesizliği" tartışmalarına günümüzde edebiyatçıların kendi meselelerini konuşup tartıştığı ortamların kalmayışı üzerinden açıklık getiriyor; "…bildiğimiz şu ki hayat emaresi, sesimizi var kılabildiğimiz, sesimize ses verenin olduğunu düşündüğümüz alanda tezahür ediyor. Bu alansa yazar için edebiyat dergileri ve kitaplar. Bu yüzden daha fazla şiir, daha fazla hikâyeye sığınmaktan başka çaremiz yok." diyor.

Dergi, Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Hikâye'nin 16. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

Sunuş • Yunus Emre Özsaray Gürültüde Kaybolmamak

DÜŞÜNCE:

Uğur Cumaoğlu Sanal Evrende Yaşam İzi Aramak

Hacer Yeğin Şiirsel ve Epik Bir Başyapıt: Truth and Justice (Gerçek ve Adalet)

Melek Tosun Batı Notları II Alman Edebiyatında Savaş Söylemi

Rümeysa Oğuz Kalabalıklar İçindeki Teklik ve Gürültüler İçindeki Yalnızlık

Oğuzhan Oğuzbey Yitik Kuşak ya da Bırakılmış Biri

YAZAR KAFASI: Merve Çakır

DİP KÖŞE: Büşra Çelik Otobiyografik Bir Roman Olarak "Gürültülü Yalnızlık"

HİKÂYE:

Mukadder Gemici Trafik

Yavuz Ahmet Kepçe Kulak

Kadriye Turhan Talih Bulutu ve Ötekiler

Vagif Sultanlı Çizgili Yuva

Fatma İçyer Bariyatrik Mesafe

Rümeysa Oğuz Babam, Aşure ve Diğer Karışık Şeyler

Elif Neslihan Güney Van Gogh'un Ayçiçekleri

Fatma Ünsal Kimsesizlerin Yarım Hikâyesi

Elif Kesikoğlu Hangimizin Bu Hikâye

Rumeysa Öztürk Gülümser Gibi

GÖZDEN GEÇİR: Vüs'at O. Bener Tepede

DÖRT KÖŞE:

Çok seslilik bütün seslerin bir ahenk içinde var olması mıdır yoksa gürültünün ta kendisi mi?

Abdullah Kasay

Merve Özgenli Çelik

Nihan Feyza Lezgioğlu

Hümeyra Yabar

SÖZÜM O'NA: Semih Öztürk

ÜÇ NOKTA ATIŞI: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz

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