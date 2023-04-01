Olağan Hikâyeʼnin 16. Sayısı Çıktı
İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 16. Sayısı dopdolu bir içerikle karşınızda.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye'nin 16. sayısında Merve Çakır'ın "Yazar Kafası", Oğuzhan Oğuzbey'in "Yitik Kuşak ya da Bırakılmış Biri" yazıları ile Vüs'at O. Bener'ın Tepede kitabının değerlendirildiği "Gözden Geçir" bölümü kapağa taşındı. Sayıda özgün hikâyelere düşünce yazıları, incelemeler, söyleşiler, hikâyeleri ve hikâyecileri irdeleyen metinler eşlik ediyor.
Yunus Emre Özsaray, "Gürültüde Kaybolmamak" başlıklı sunuş yazısında "edebiyatın meselesizliği" tartışmalarına günümüzde edebiyatçıların kendi meselelerini konuşup tartıştığı ortamların kalmayışı üzerinden açıklık getiriyor; "…bildiğimiz şu ki hayat emaresi, sesimizi var kılabildiğimiz, sesimize ses verenin olduğunu düşündüğümüz alanda tezahür ediyor. Bu alansa yazar için edebiyat dergileri ve kitaplar. Bu yüzden daha fazla şiir, daha fazla hikâyeye sığınmaktan başka çaremiz yok." diyor.
Dergi, Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
Olağan Hikâye'nin 16. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:
Sunuş • Yunus Emre Özsaray Gürültüde Kaybolmamak
DÜŞÜNCE:
- Uğur Cumaoğlu Sanal Evrende Yaşam İzi Aramak
- Hacer Yeğin Şiirsel ve Epik Bir Başyapıt: Truth and Justice (Gerçek ve Adalet)
- Melek Tosun Batı Notları II Alman Edebiyatında Savaş Söylemi
- Rümeysa Oğuz Kalabalıklar İçindeki Teklik ve Gürültüler İçindeki Yalnızlık
- Oğuzhan Oğuzbey Yitik Kuşak ya da Bırakılmış Biri
YAZAR KAFASI: Merve Çakır
DİP KÖŞE: Büşra Çelik Otobiyografik Bir Roman Olarak "Gürültülü Yalnızlık"
HİKÂYE:
- Mukadder Gemici Trafik
- Yavuz Ahmet Kepçe Kulak
- Kadriye Turhan Talih Bulutu ve Ötekiler
- Vagif Sultanlı Çizgili Yuva
- Fatma İçyer Bariyatrik Mesafe
- Rümeysa Oğuz Babam, Aşure ve Diğer Karışık Şeyler
- Elif Neslihan Güney Van Gogh'un Ayçiçekleri
- Fatma Ünsal Kimsesizlerin Yarım Hikâyesi
- Elif Kesikoğlu Hangimizin Bu Hikâye
- Rumeysa Öztürk Gülümser Gibi
GÖZDEN GEÇİR: Vüs'at O. Bener Tepede
DÖRT KÖŞE:
- Çok seslilik bütün seslerin bir ahenk içinde var olması mıdır yoksa gürültünün ta kendisi mi?
- Abdullah Kasay
- Merve Özgenli Çelik
- Nihan Feyza Lezgioğlu
- Hümeyra Yabar
SÖZÜM O'NA: Semih Öztürk
ÜÇ NOKTA ATIŞI: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
- DEĞİNİ: 2022'nin En İyilerinden: Buzkandilleri
- SÖYLEŞİ: Kadire Bozkurt ile Buzkandilleri Üzerine Söyleşi
- HİKÂYE: Kadire Bozkurt Bir Gün Daha
RE'SEN EDİTÖR: Hazırlayan: Keziban Soylu
- Yavuz Türk Yolluk
- Sonat Yurtçu Aramızdaki Fikret
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 01.04.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 22:02