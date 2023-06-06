Olağan Hikâyeʼnin 17. Sayısı Çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, yeni sayısında hikâyenin izini sürmeye devam ediyor. "Hikâyeye Ne Oldu?" dosya konusuyla çıkan 17. sayı özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, söyleşilerle dopdolu.

Yunus Emre Özsaray, "Hikâyenin Merkezine Doğru" başlıklı sunuş yazısında hikâyecinin gündeminin eninde sonunda hikâye olduğunu vurguluyor, "Hikâyenin gücüne inanıyoruz. Peş peşe dizilen onlarca cümlenin bir hikâyeyi anlatmak için önümüze gelmesinden heyecan duyuyoruz. Özellikle genç isimlerin yazdıklarıyla buluşmaktan keyif alıyoruz. Anlatma derdiyle dertlenenlerin çoğaldığını da görüyoruz. Heyecanlarına omuz vermek bizi de diri kılıyor." diyor.

Dergi, Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Hikâye'nin 17. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

Sunuş: Yunus Emre Özsaray Hikâyenin Merkezine Doğru

Düşünce:

Rabia Altuntaş Bir Sömürge Eleştirisi: Atilla'nın Atını Çalan Çocuk Romanının Değerlendirilmesi



Ahmet Melih Karauğuz Muharririn Teknoloji ile İmtihanı



Okuru Bol mu Olsun? Hazırlayan: Sebahat Meraki - Merve Çakır

Faruk Duman'ın Kargasabunu - Yine Yeniden Eskiler



Hikâye:

Büşra Çelik Çürük Meyveler ve Reçeller

Oğuzhan Oğuzbey Çok Düşümlü Yerçekim



Hüseyin Kılıç Melekler ve Şeytanlar



Büşra Tümkaya Kibrit Kutusunda Sevgili

Furkan Duman Yıkım

Rıfat Eroğlu Kızımın Adıyla Dolan

Ahsen Dalca Korkutan O da Sır

Kenan İzzet Kara Sürek Avı

Mesut Ateşgil Çiçek yahut Kuş



Yusuf Muaz Al İnsan Şişesinde İlaç

Gözden Geçir: Ferit Edgü Mezar

Dosya: Hikâyeye Ne Oldu?

Keziban Soylu Kamuya Giriş 101

Merve Çakır Türk Edebiyatı Ütopyası ya da Biraz Cesaret

Rabia Altuntaş Bizde Edebiyat Eleştirisi Neden Noksan?

Sebahat Meraki Hepimiz Kardeşiz, Bu Kavga Ne Diye



Büşra Çelik Dostum Narkissos, Sen Varsan Ben Varım!



Oğuzhan Oğuzbey Azala Azala



Yazar Kafası: Ahmet Melih Karauğuz



Dört Köşe: Elif Genç, Kuddusi Demir, Vildan Külahlı Tanış, Zeynep Sayman,

Sözüm On'a: Merve Can Akkaya



Üç Nokta Atışı: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz

Kısa Hikâyeler Seçkisi: Saklı Öyküler

Zeki Bulduk'la Saklı Öyküler Üzerine Söyleşi

Zeki Bulduk Masal



Re'sen Editör: Hazırlayan: Keziban Soylu

Emin Gürdamur Önce Biraz Ağladılar

Hasibe Çerko Günbatımına Övgüler

