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Olağan Hikâyeʼnin 17. Sayısı Çıktı

06.06.2023 09:00 - Dergihaber
Olağan Hikâyeʼnin 17. Sayısı Çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, yeni sayısında hikâyenin izini sürmeye devam ediyor. "Hikâyeye Ne Oldu?" dosya konusuyla çıkan 17. sayı özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, söyleşilerle dopdolu.

Yunus Emre Özsaray, "Hikâyenin Merkezine Doğru" başlıklı sunuş yazısında hikâyecinin gündeminin eninde sonunda hikâye olduğunu vurguluyor, "Hikâyenin gücüne inanıyoruz. Peş peşe dizilen onlarca cümlenin bir hikâyeyi anlatmak için önümüze gelmesinden heyecan duyuyoruz. Özellikle genç isimlerin yazdıklarıyla buluşmaktan keyif alıyoruz. Anlatma derdiyle dertlenenlerin çoğaldığını da görüyoruz. Heyecanlarına omuz vermek bizi de diri kılıyor." diyor.

Dergi, Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Hikâye'nin 17. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

Sunuş: Yunus Emre Özsaray Hikâyenin Merkezine Doğru

Düşünce:

  • Rabia Altuntaş Bir Sömürge Eleştirisi: Atilla'nın Atını Çalan Çocuk Romanının Değerlendirilmesi
  • Ahmet Melih Karauğuz Muharririn Teknoloji ile İmtihanı
  • Okuru Bol mu Olsun? Hazırlayan: Sebahat Meraki - Merve Çakır
  • Faruk Duman'ın Kargasabunu - Yine Yeniden Eskiler

Hikâye:

  • Büşra Çelik Çürük Meyveler ve Reçeller
  • Oğuzhan Oğuzbey Çok Düşümlü Yerçekim
  • Hüseyin Kılıç Melekler ve Şeytanlar
  • Büşra Tümkaya Kibrit Kutusunda Sevgili
  • Furkan Duman Yıkım
  • Rıfat Eroğlu Kızımın Adıyla Dolan
  • Ahsen Dalca Korkutan O da Sır
  • Kenan İzzet Kara Sürek Avı
  • Mesut Ateşgil Çiçek yahut Kuş
  • Yusuf Muaz Al İnsan Şişesinde İlaç
  • Gözden Geçir: Ferit Edgü Mezar

Dosya: Hikâyeye Ne Oldu?

  • Keziban Soylu Kamuya Giriş 101
  • Merve Çakır Türk Edebiyatı Ütopyası ya da Biraz Cesaret
  • Rabia Altuntaş Bizde Edebiyat Eleştirisi Neden Noksan?
  • Sebahat Meraki Hepimiz Kardeşiz, Bu Kavga Ne Diye
  • Büşra Çelik Dostum Narkissos, Sen Varsan Ben Varım!
  • Oğuzhan Oğuzbey Azala Azala

Yazar Kafası: Ahmet Melih Karauğuz

Dört Köşe: Elif Genç, Kuddusi Demir, Vildan Külahlı Tanış, Zeynep Sayman,

Sözüm On'a: Merve Can Akkaya

Üç Nokta Atışı: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz

Kısa Hikâyeler Seçkisi: Saklı Öyküler

Zeki Bulduk'la Saklı Öyküler Üzerine Söyleşi

Zeki Bulduk Masal

Re'sen Editör: Hazırlayan: Keziban Soylu

Emin Gürdamur Önce Biraz Ağladılar

Hasibe Çerko Günbatımına Övgüler

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.06.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 07:33
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