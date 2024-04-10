Olağan Hikâye’nin 22. Sayısı “Rasim Özdenören” Dosyasıyla Yayımlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, yeni sayısında hikâyeciliğimizin kilometre taşlarından, büyük usta Rasim Özdenören dosyasıyla okuru selamlıyor. 22. sayıda özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler ve diyaloglar yer alıyor.
Yunus Emre Özsaray, "Sabırla Koruk Helva Olur" başlıklı sunuş yazısında "Rasim Özdenören" dosyasının hazırlık sürecine dair ayrıntıları paylaşıyor, "Hikâye anlayışımızı, edebiyata bakışımızı borçlu olduğumuz isimler vardır. Rasim Özdenören de bu isimlerin başında geliyor." diyor.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-22-sayi
Olağan Hikâye'nin 22. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:
Hikâye
- Fatma Rânâ Çerçi. Öldü Sanmıştım
- Recep Çeli. Kuşlara, Ötelere ve Çocuklara
- Maruf Öztoprak. Gelecek Zamanın Geçmiş Öyküsü
- Eren Buğdaycı. Bulunan
- Nur Gökçe. Babamın Radyosu
- Esma Safalı. El Yazısı
- Aleyna Uçar. Kiraz Hırsızı
- Tuğçe Öcal. Uzaktan
- Abdurrahman Alkan. Lâl
- Yakuphan Güleç. Hüseyin'in Hikâyeden Çıkamadığı
Dergilerde
- Söğüt
- Heceöykü
- Post Öykü
Texture
- Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey
Güzergâh
- Keziban Soylu. Cemal Şakar Estetiği: Sanatın Kendiliği
- Gözden Geçir
- Leyla Erbil "Öyküsüz"
Dosya
- Oğuzhan Oğuzbey. Ete Kemiğe Bürünenler
- Sebahat Meraki. Gerçeklik veya Durmadan Düşen Âdem
- Merve Çakır. Hikâyelerdeki Yazar
- Büşra Çelik. Hikâyenin Ardındakiler
- Rabia Altuntaş. Geçmişe Mahkûmiyet
- Rümeysa Oğuz. Özdenören ve Anlamını Bulan İfadeler
- Rasim Özdenören ile Kurgusal Söyleşi
Yazar Kafası
- Merve Sevde Selvi. Düğümlere Bitişik
- Okuru Bol mu Olsun?
- Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki
- Işıl Madak'ın Anlamsızlık Saati
Re'sen Editör: Hazırlayan: Keziban Soylu
- Alelade Felaketler. Selman Dinler
- Ağacı Bahara Cesaretlendirmek. Ahmet Sarı
Dört Köşe
- Abdullah Harmancı
- Yunus Nadir Eraslan
- Silvan Alpoğuz
- Turhan Yıldırım
Sözüm On'a
- Hümeyra Yabar
Üç Nokta Atışı: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
- Nehirden Taşan Damlalar: Yarım Kalmış Bir Nehir - Değini
- Sıddık Yurtsever'le Söyleşi
- Sıddık Yurtsever. Ünlü hekim ekrem bey'in küçük küçük oğlu sadettin - Hikâye
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 10.04.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 15:56