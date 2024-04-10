Olağan Hikâye’nin 22. Sayısı “Rasim Özdenören” Dosyasıyla Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, yeni sayısında hikâyeciliğimizin kilometre taşlarından, büyük usta Rasim Özdenören dosyasıyla okuru selamlıyor. 22. sayıda özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler ve diyaloglar yer alıyor.

Yunus Emre Özsaray, "Sabırla Koruk Helva Olur" başlıklı sunuş yazısında "Rasim Özdenören" dosyasının hazırlık sürecine dair ayrıntıları paylaşıyor, "Hikâye anlayışımızı, edebiyata bakışımızı borçlu olduğumuz isimler vardır. Rasim Özde­nören de bu isimlerin başında geliyor." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-22-sayi

Olağan Hikâye'nin 22. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

Hikâye

Fatma Rânâ Çerçi. Öldü Sanmıştım

Recep Çeli. Kuşlara, Ötelere ve Çocuklara

Maruf Öztoprak. Gelecek Zamanın Geçmiş Öyküsü

Eren Buğdaycı. Bulunan

Nur Gökçe. Babamın Radyosu

Esma Safalı. El Yazısı

Aleyna Uçar. Kiraz Hırsızı

Tuğçe Öcal. Uzaktan

Abdurrahman Alkan. Lâl

Yakuphan Güleç. Hüseyin'in Hikâyeden Çıkamadığı

Dergilerde

Söğüt

Heceöykü

Post Öykü

Texture

Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey

Güzergâh

Keziban Soylu. Cemal Şakar Estetiği: Sanatın Kendiliği

Gözden Geçir

Leyla Erbil "Öyküsüz"

Dosya

Oğuzhan Oğuzbey. Ete Kemiğe Bürünenler

Sebahat Meraki. Gerçeklik veya Durmadan Düşen Âdem

Merve Çakır. Hikâyelerdeki Yazar

Büşra Çelik. Hikâyenin Ardındakiler

Rabia Altuntaş. Geçmişe Mahkûmiyet

Rümeysa Oğuz. Özdenören ve Anlamını Bulan İfadeler

Rasim Özdenören ile Kurgusal Söyleşi

Yazar Kafası

Merve Sevde Selvi. Düğümlere Bitişik

Okuru Bol mu Olsun?

Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki

Işıl Madak'ın Anlamsızlık Saati

Re'sen Editör: Hazırlayan: Keziban Soylu

Alelade Felaketler. Selman Dinler

Ağacı Bahara Cesaretlendirmek. Ahmet Sarı

Dört Köşe

Abdullah Harmancı

Yunus Nadir Eraslan

Silvan Alpoğuz

Turhan Yıldırım

Sözüm On'a

Hümeyra Yabar

Üç Nokta Atışı: Hazırlayan: Gökhan Yılmaz