Olağan Hikâye’nin 23. Sayısı “Eleştiri” Dosyası, Dergi, Dergihaber

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Olağan Hikâye’nin 23. Sayısı “Eleştiri” Dosyasıyla Yayımlandı

08.06.2024 09:00 - Dergihaber
Olağan Hikâye’nin 23. Sayısı “Eleştiri” Dosyasıyla Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, devamlı yokluğundan şikâyet ettiğimiz "Eleştiri" dosyasıyla çıktı. 23. sayıda özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler ve diyaloglar yer alıyor.

Yunus Emre Özsaray, "Eleştiri Cephesinde Değişen Bir Şey Yok" başlıklı sunuş yazısında "eleştiri" dosyasına temel oluşturan anekdotlar aktararak, "Ne eleştiri, ne eleştirinin yokluğu ne eleştirmen profili, ne de onlardan nefret edenler için değişen bir şey yok. Edebiyat tarihinde eleştiri bir döngü. Biz de bu sayıda bunu bile bile, bir daha eleştiri meselesini gündemimize aldık." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-23-sayi

Olağan Hikâye'nin 23. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

Hikâye

  • Ahmet Yetik Gelinimin Elinden
  • Hatice Mert Yunak Kızıldeniz
  • Dilek Altundağ Zart Zurt TV
  • Ecran Çeliksu Açık Gözler Demli Hikâyeler
  • Nur Gökçe Babamın Radyosu
  • Elif Canıbek Kesikoğlu Makarina
  • Merve Etöz Kâfurlu Eller
  • Eren Buğdaycı Seyfettin'in Uçuşu
  • Ahmet Yılmaz Yağ Yağ Yağmur
  • Mücahit Şengül Yöntem ve Bir Yılan
  • F.Zehra Atak Berahut
  • Maruf Öztoprak Gemileri Yakan
  • Hacire Gültekin Bekleyenler
  • Dilek Göktaşoğlu Avanoslu
  • Özay Erdem Kontun Düşüşü ve İnci Küpeli Kızın Yükselişi

Dergilerde

  • Yük Edebiyat
  • Mahalle Mektebi
  • Kitap-lık

Metinörgü

  • Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey

Güzergâh

  • Rabia Altuntaş Çoğalarak Tükenmek: Ramazan Dikmen'i Anlama Gayreti

Gözden Geçir

  • Gökhan Yılmaz "Kızkuşu"

Dosya

  • Keziban Soylu Edebiyat Devletinde Eleştiri
  • Sebahat Meraki Kant, Gerçekler, Hayaller ve Ben
  • Büşra Çelik Ulular ve Ulakları
  • Rabia Altuntaş Eleştiri Ahlakı İnşa Etmek
  • Oğuzhan Oğuzbey Yazar için Kahve Falı

Yazar Kafası

  • Sıddık Yurtsever Yarım Kalmış Bir Nehir

Söyleşi

  • Sebahat Meraki Yasin Ramazan'la Söyleşi

Re'sen Editör

  • Hazırlayan: Keziban Soylu
  • Taşıyacak Bizi Rüzgâr Merve Uygun
  • Zaten Hiç Yoktular Buşra Era

Dört Köşe

  • Mehmet Narlı, Aykut Nasip Kelebek, Selman Dinler, Merve Uygun

Sözüm On'a

  • Hüseyin Hakan

Okuru Bol mu Olsun?

  • Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki
  • Merakla Beklediğimiz Bir İlk Kitap: Belki de Muhteşem

Üç Nokta Atışı

  • Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
  • Yorgun Mermi'nin İzini Sürerken - Değini
  • Kuddusi Demir'le Söyleşi
  • Kuddusi Demir Kayınvalidem BİM'i Seviyor - Hikâye
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.06.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:33
Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber eleştiri olağan hikaye türkiye dil ve edebiyat derneği
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