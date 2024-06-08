Olağan Hikâye’nin 23. Sayısı “Eleştiri” Dosyasıyla Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, devamlı yokluğundan şikâyet ettiğimiz "Eleştiri" dosyasıyla çıktı. 23. sayıda özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler ve diyaloglar yer alıyor.

Yunus Emre Özsaray, "Eleştiri Cephesinde Değişen Bir Şey Yok" başlıklı sunuş yazısında "eleştiri" dosyasına temel oluşturan anekdotlar aktararak, "Ne eleştiri, ne eleştirinin yokluğu ne eleştirmen profili, ne de onlardan nefret edenler için değişen bir şey yok. Edebiyat tarihinde eleştiri bir döngü. Biz de bu sayıda bunu bile bile, bir daha eleştiri meselesini gündemimize aldık." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-23-sayi

Olağan Hikâye'nin 23. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

Hikâye

Ahmet Yetik Gelinimin Elinden

Gelinimin Elinden Hatice Mert Yunak Kızıldeniz

Kızıldeniz Dilek Altundağ Zart Zurt TV

Zart Zurt TV Ecran Çeliksu Açık Gözler Demli Hikâyeler

Açık Gözler Demli Hikâyeler Nur Gökçe Babamın Radyosu

Babamın Radyosu Elif Canıbek Kesikoğlu Makarina

Makarina Merve Etöz Kâfurlu Eller

Kâfurlu Eller Eren Buğdaycı Seyfettin'in Uçuşu

Seyfettin'in Uçuşu Ahmet Yılmaz Yağ Yağ Yağmur

Yağ Yağ Yağmur Mücahit Şengül Yöntem ve Bir Yılan

Yöntem ve Bir Yılan F.Zehra Atak Berahut

Berahut Maruf Öztoprak Gemileri Yakan

Gemileri Yakan Hacire Gültekin Bekleyenler

Bekleyenler Dilek Göktaşoğlu Avanoslu

Avanoslu Özay Erdem Kontun Düşüşü ve İnci Küpeli Kızın Yükselişi

Dergilerde

Yük Edebiyat

Mahalle Mektebi

Kitap-lık

Metinörgü

Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey

Güzergâh

Rabia Altuntaş Çoğalarak Tükenmek: Ramazan Dikmen'i Anlama Gayreti



Gözden Geçir

Gökhan Yılmaz "Kızkuşu"

Dosya

Keziban Soylu Edebiyat Devletinde Eleştiri

Edebiyat Devletinde Eleştiri Sebahat Meraki Kant, Gerçekler, Hayaller ve Ben

Kant, Gerçekler, Hayaller ve Ben Büşra Çelik Ulular ve Ulakları

Ulular ve Ulakları Rabia Altuntaş Eleştiri Ahlakı İnşa Etmek

Eleştiri Ahlakı İnşa Etmek Oğuzhan Oğuzbey Yazar için Kahve Falı

Yazar Kafası

Sıddık Yurtsever Yarım Kalmış Bir Nehir

Söyleşi

Sebahat Meraki Yasin Ramazan'la Söyleşi



Re'sen Editör

Hazırlayan: Keziban Soylu

Taşıyacak Bizi Rüzgâr Merve Uygun

Zaten Hiç Yoktular Buşra Era

Dört Köşe

Mehmet Narlı, Aykut Nasip Kelebek, Selman Dinler, Merve Uygun



Sözüm On'a

Hüseyin Hakan



Okuru Bol mu Olsun?

Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki

Merakla Beklediğimiz Bir İlk Kitap: Belki de Muhteşem

Üç Nokta Atışı