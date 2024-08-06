Olağan Hikâye’nin 24. Sayısı “Cemal Şakar” Dosyasıyla Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, edebiyata ömür vermiş hikâyecilerimizden "Cemal Şakar" dosyasıyla çıktı. 24. sayıda özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler, analizler, diyaloglar da yer alıyor.

Yunus Emre Özsaray, "Edebiyata Emek Vermek" başlıklı sunuş yazısında usta ve kişilik sahibi hikâyecileri edebiyat gündemine taşıma gayretlerinden söz ederek, "Usta isimleri, başkalarının övmeleriyle, yermeleriyle veya önermeleriyle değil, bütünlüklü bir okuma yaparak kendi şahitliklerimizle değerlendirelim istiyoruz." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/ dergi-pdf/olagan-hikaye-24- sayi

Olağan Hikâye'nin 24. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Özsaray - -sunuş- Edebiyata Emek Vermek

Yunus Emre Özsaray - Ferit Edgü'nün Ardından: Dikkatlerden Kaçan Bazı Yönleriyle

Hikâye

Yunus Emre Özsaray - Distopik Cinnetten Kaçışın Muhtasar Anlatısı

Gökhan Yılmaz - Yüzünden Düşen

Eren Buğdaycı - Sekiz Yaşındaysanız Ve

Hakan Keleş - Yağmur

Oğuzhan Oğuzbey - Çok Güzel Üzüldü Mualla

Nur Gökçe - Bir Saniye

Ezgi Dalan - Nuran Kesici

Ahsen Dalca Korkutan - Cenin Pozisyonunda Ritüel

Hatice Mert Yunak - Mülteci

Mustafa Enes Anlamaz - Dert Salan

Ahmet Yılmaz - Boşluğun Sesi

Dergilerde

Muhit

Şiraze

Ruhsatsız

Metinörgü

Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey

Güzergâh

Merve Çakır - Tanıdık Bir Kadronun Bir Sonraki Macerası: Başkanın Adamları

Dosya

Büşra Çelik - Bir Avuç Dünya'nın Ardındaki

Sebahat Meraki - İlmek İlmek İşlenen Yeni Gerçeklik

Merve Çakır - Yanılgıya Düşmek

Rabia Altuntaş - Filistin'de Yaşanan Acıyı Anla(t)mak

Oğuzhan Oğuzbey - Neyi Kaybettiğini Hatırla: Cemal Şakar Öyküsünde Karakterler

Yazar Kafası

Fatih Selvi - Ahmarubi

Düşünce

Oğuzhan Oğuzbey - Sonra Yeniden Yapayalnız

Re'sen Editör

Hazırlayan: Keziban Soylu

Her Şey Başta Çok İyi Gidiyordu - Usame Yördem

Huzursuz Kalp Sendromu - Merve Özgenli Çelik

Sözüm On'a

Büşra Çelik

Okuru Bol mu Olsun?

Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki

Arasta'nın İnsanları: Anlatmaya Dur Diyememek

Kitaplar Arasında

Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu

Yaşam ile Ölüm Arasında Bir Rüyanın Oltasında

Kısık Seslere Bir Nefes: Gülmedi Bahtım Yine

Dünya Sürgününde ve Makamda Hikâyeler: Sesini Görüyorum

Üç Nokta Atışı