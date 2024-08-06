Olağan Hikâye’nin 24. Sayısı “Cemal Şakar” Dosyasıyla Yayımlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, edebiyata ömür vermiş hikâyecilerimizden "Cemal Şakar" dosyasıyla çıktı. 24. sayıda özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler, analizler, diyaloglar da yer alıyor.
Yunus Emre Özsaray, "Edebiyata Emek Vermek" başlıklı sunuş yazısında usta ve kişilik sahibi hikâyecileri edebiyat gündemine taşıma gayretlerinden söz ederek, "Usta isimleri, başkalarının övmeleriyle, yermeleriyle veya önermeleriyle değil, bütünlüklü bir okuma yaparak kendi şahitliklerimizle değerlendirelim istiyoruz." diyor.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/
Olağan Hikâye'nin 24. sayısında metinler şöyle sıralanıyor:
- Yunus Emre Özsaray - -sunuş- Edebiyata Emek Vermek
- Yunus Emre Özsaray - Ferit Edgü'nün Ardından: Dikkatlerden Kaçan Bazı Yönleriyle
Hikâye
- Yunus Emre Özsaray - Distopik Cinnetten Kaçışın Muhtasar Anlatısı
- Gökhan Yılmaz - Yüzünden Düşen
- Eren Buğdaycı - Sekiz Yaşındaysanız Ve
- Hakan Keleş - Yağmur
- Oğuzhan Oğuzbey - Çok Güzel Üzüldü Mualla
- Nur Gökçe - Bir Saniye
- Ezgi Dalan - Nuran Kesici
- Ahsen Dalca Korkutan - Cenin Pozisyonunda Ritüel
- Hatice Mert Yunak - Mülteci
- Mustafa Enes Anlamaz - Dert Salan
- Ahmet Yılmaz - Boşluğun Sesi
Dergilerde
- Muhit
- Şiraze
- Ruhsatsız
Metinörgü
- Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey
Güzergâh
- Merve Çakır - Tanıdık Bir Kadronun Bir Sonraki Macerası: Başkanın Adamları
Dosya
- Büşra Çelik - Bir Avuç Dünya'nın Ardındaki
- Sebahat Meraki - İlmek İlmek İşlenen Yeni Gerçeklik
- Merve Çakır - Yanılgıya Düşmek
- Rabia Altuntaş - Filistin'de Yaşanan Acıyı Anla(t)mak
- Oğuzhan Oğuzbey - Neyi Kaybettiğini Hatırla: Cemal Şakar Öyküsünde Karakterler
Yazar Kafası
- Fatih Selvi - Ahmarubi
Düşünce
- Oğuzhan Oğuzbey - Sonra Yeniden Yapayalnız
Re'sen Editör
- Hazırlayan: Keziban Soylu
- Her Şey Başta Çok İyi Gidiyordu - Usame Yördem
- Huzursuz Kalp Sendromu - Merve Özgenli Çelik
Sözüm On'a
- Büşra Çelik
Okuru Bol mu Olsun?
- Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki
- Arasta'nın İnsanları: Anlatmaya Dur Diyememek
Kitaplar Arasında
- Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu
- Yaşam ile Ölüm Arasında Bir Rüyanın Oltasında
- Kısık Seslere Bir Nefes: Gülmedi Bahtım Yine
- Dünya Sürgününde ve Makamda Hikâyeler: Sesini Görüyorum
Üç Nokta Atışı
- Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
- Şiirli Bir Yas: Ev Öldü Ben Ağaçları Seyrettim - Değini
- Mustafa Orman Aldanmak- Hikâye
- Mustafa Orman'la Söyleşi
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.08.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 01:08