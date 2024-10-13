Olağan Hikâye’nin 25. Sayısı Çıktı

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 25. sayısı "Kayıp Hikâyeciler" dosyasıyla çıktı.



Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, dergi sayfalarında kaybolup gitmiş, keşfedilmeyi bekleyen "Kayıp Hikâyeciler" dosyasıyla çıktı. 25. sayıda dosyadaki metinlerin yanı sıra özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler, analizler, diyaloglar yer alıyor.

Yunus Emre Özsaray, "Edebiyata Emek Vermek" başlıklı sunuş yazısında yeni hikâyecilerin esas meselesinin emek verenler arasına ismini yazdırmak, yapılan işi ciddiye almak ve sabırla devam etmek olduğunu vurgulayarak, "Sizi görmek istemeyenler, yazmasa daha iyi olur, tek kurşunu vardı attı bitti, kendine yeni bir yol çizdi artık edebiyat ortamından el etek çeker diyenler olacak. Tüm bunlara kulak tıkayıp yola devam etmek gerekiyor. Değilse adınız, bir gençlik heyecanı olarak dergi sayfalarında unutulup gidebilir. Biraz da bu meseleleri düşündüğümüzden 'Kayıp Hikâyeciler' dosyasını yaptık." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-25-sayi

Olağan Hikâye'nin 25. sayısında (Ekim-Kasım 2024) metinler şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Özsaray - -sunuş- Edebiyata Emek Vermek

Hikâye

Büşra Çelik * Düşler, Tespihler ve Tanrılar

Fatmanur Önür * Ölüm İlanı

Gökhan Yılmaz * Mülakat

Sebahat Meraki * Aynadan Çıkan Fehime

Yakuphan Güleç * Hulki Tözenç'in Ruhsatı

Furkan Uzun * Erteleme Çabası

Semanur Bozok * Kerpiç Evlerin Gölgesinde

Dergilerde

Daima Edebiyat

Kumaş

İshak Edebiyat



Düşünce

Kuddusi Demir * Edebî Yürüyüş Biçimi Olarak Karşı Roman Neye Karşı?

Metinörgü

Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey

Güzergâh

Oğuzhan Oğuzbey * Kendi Kozası İçinde Kendi İpeğini Örmek: Şevket Bulut Hikâyeciliği

Gözden Geçir

Tuna Yukay * Tanrıların Odası

Dosya

Rabia Altuntaş * Edebiyatta Ölümsüzlük İksiri

Keziban Soylu * Zoraki Bellek: Kanona Rağmen Edebiyat

Merve Çakır * Sayfaların Arasında Kalanlar: Özcan Ergüder, Şahap Sıtkı İlter

Sebahat Meraki * Düş ve Bozacının Kızı

Büşra Çelik * Bir Varmışlar Bir Yokmuşlar

Nuray Alper * Deryada Rastlanan; Ziya Termen'in Gürültülü Şehirler'i

Yazar Kafası

Halil Yörükoğlu * Şu An Saat Kaç?

Re'sen Editör

Hazırlayan: Keziban Soylu

Hastalıklı Hikâyeler * Ethem Erdoğan

Karanlığı Tanıyorum * Muhammet Erdevir

Okuru Bol mu Olsun?

Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki

Yüzyıllar Öncesinden Bugüne: Gölge Yontusu

Kitaplar Arasında

Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu

Modern Dünya İnsanının Makrokozmos Öyküleri

İbrahim'in Kaybettiğini Aramasıdır: Uzakların Yankısı

Hikâyeler İnşa Eden İnsanın Unutulmuş Hikâyeler'i