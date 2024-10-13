Olağan Hikâye’nin 25. Sayısı Çıktı
İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin 25. sayısı "Kayıp Hikâyeciler" dosyasıyla çıktı.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, dergi sayfalarında kaybolup gitmiş, keşfedilmeyi bekleyen "Kayıp Hikâyeciler" dosyasıyla çıktı. 25. sayıda dosyadaki metinlerin yanı sıra özgün hikâyeler, düşünce yazıları, incelemeler, soruşturmalar, eleştiriler, analizler, diyaloglar yer alıyor.
Yunus Emre Özsaray, "Edebiyata Emek Vermek" başlıklı sunuş yazısında yeni hikâyecilerin esas meselesinin emek verenler arasına ismini yazdırmak, yapılan işi ciddiye almak ve sabırla devam etmek olduğunu vurgulayarak, "Sizi görmek istemeyenler, yazmasa daha iyi olur, tek kurşunu vardı attı bitti, kendine yeni bir yol çizdi artık edebiyat ortamından el etek çeker diyenler olacak. Tüm bunlara kulak tıkayıp yola devam etmek gerekiyor. Değilse adınız, bir gençlik heyecanı olarak dergi sayfalarında unutulup gidebilir. Biraz da bu meseleleri düşündüğümüzden 'Kayıp Hikâyeciler' dosyasını yaptık." diyor.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-25-sayi
Olağan Hikâye'nin 25. sayısında (Ekim-Kasım 2024) metinler şöyle sıralanıyor:
Yunus Emre Özsaray - -sunuş- Edebiyata Emek Vermek
Hikâye
Büşra Çelik * Düşler, Tespihler ve Tanrılar
Fatmanur Önür * Ölüm İlanı
Gökhan Yılmaz * Mülakat
Sebahat Meraki * Aynadan Çıkan Fehime
Yakuphan Güleç * Hulki Tözenç'in Ruhsatı
Furkan Uzun * Erteleme Çabası
Semanur Bozok * Kerpiç Evlerin Gölgesinde
Dergilerde
Daima Edebiyat
Kumaş
İshak Edebiyat
Düşünce
Kuddusi Demir * Edebî Yürüyüş Biçimi Olarak Karşı Roman Neye Karşı?
Metinörgü
Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey
Güzergâh
Oğuzhan Oğuzbey * Kendi Kozası İçinde Kendi İpeğini Örmek: Şevket Bulut Hikâyeciliği
Gözden Geçir
Tuna Yukay * Tanrıların Odası
Dosya
Rabia Altuntaş * Edebiyatta Ölümsüzlük İksiri
Keziban Soylu * Zoraki Bellek: Kanona Rağmen Edebiyat
Merve Çakır * Sayfaların Arasında Kalanlar: Özcan Ergüder, Şahap Sıtkı İlter
Sebahat Meraki * Düş ve Bozacının Kızı
Büşra Çelik * Bir Varmışlar Bir Yokmuşlar
Nuray Alper * Deryada Rastlanan; Ziya Termen'in Gürültülü Şehirler'i
Yazar Kafası
Halil Yörükoğlu * Şu An Saat Kaç?
Re'sen Editör
Hazırlayan: Keziban Soylu
Hastalıklı Hikâyeler * Ethem Erdoğan
Karanlığı Tanıyorum * Muhammet Erdevir
Okuru Bol mu Olsun?
Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki
Yüzyıllar Öncesinden Bugüne: Gölge Yontusu
Kitaplar Arasında
Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu
Modern Dünya İnsanının Makrokozmos Öyküleri
İbrahim'in Kaybettiğini Aramasıdır: Uzakların Yankısı
Hikâyeler İnşa Eden İnsanın Unutulmuş Hikâyeler'i
Üç Nokta Atışı
Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
İçin İçin Yanan Öyküler: Öteki Hayvanlar – Değini
Derya Sönmez'le Söyleşi
Derya Sönmez * Görünmez İplikler – Hikâye
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 13.10.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:23