Olağan Hikâye’nin 27. Sayısı “Geçiş Dönemi Hikâyeciliği” Dosyasıyla Yayımlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, temel metinlere yeni bakışlar sunarak gözardı edilmiş hikâyeleri gün yüzüne çıkaran "Geçiş Dönemi Hikâyeciliği" dosyasıyla çıktı. 27. sayıda dosya metinlerinin yanı sıra özgün hikâyeler, incelemeler, soruşturmalar, analizler, diyaloglar yer alıyor.
Yunus Emre Özsaray, "Dün Bugün Yarın" başlıklı sunuş yazısında modern hikâyeciliğimizin temel metinlerini yeniden okuma adına bir dosya hazırladıklarını belirterek, "Edebiyatın her yönünü mercek altına almaya çalışıyoruz. Ne bugüne ne düne takılıp kalmak niyetindeyiz. Dergimizin yükünü sırtlanan arkadaşlarımız önemli bir gayret gösteriyorlar. Bu sayının hazırlanmasında da ciddi emekleri var. Olağan Hikâye dergisinde yaptığı işi ciddiye alan çalışkan bir ekibin bir araya gelmiş olması ileride de daha güzel işler yapacaklarının habercisi oluyor." diyor.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-27-sayi
Olağan Hikâye'nin 27. sayısında (Şubat-Mart 2025) metinler şöyle sıralanıyor:
- Yunus Emre Özsaray -sunuş- Dün Bugün Yarın
Hikâye
- Ahmet Şevki Şakalar. Remzi Duman'ın Tekaüd-i Sergüzeşti
- Veysel Altuntaş. Başredaktör'ün Kitabı
- Fatma R. Çerçi. O Gün Bu Gündü
- Hüseyin Kılıç. Kuru Temizleme
- Fatih Selvi. Tabiri Zor Rüya
- Kübra Akgün. Savaş Kuşları
- Selvinaz Taşdemir. Heves
- Gizem Cevher. Çatlak Duvarlardan Sızmayan Gün Işığı
- Nursultan Taş. Tiflis'e Bir Bilet
- Sena Yığcı. Çürük
Dergilerde (Hazırlayan: Büşra Çelik, Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey)
- Hece Öykü
Metinörgü (Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey)
- Dedem Korkut Ölüptür, Bilmem Adımı Kim Vire
Güzergâh
- Büşra Çelik. Âlim Kahraman Hikâyeciliği
Dosya
- Rabia Altuntaş. Bir Geçiş Dönemi Eseri Olarak Muhayyelât
- Büşra Çelik. Türk Hikâyesinde Bir Araf: Kayıp Hikâyenin Peşinde
- Merve Çakır. Emin Nihad Bey'in Müsâmeretnâme Adlı Eserindeki Kadınlar
- Keziban Soylu. Doğunun mu Batının mı Paltosu Edebiyat
- Şerife Saliha Bozoklu. Edebiyat Deryasında Bir İnci: Hayâlât-ı Dil
- Sebahat Meraki. Tanzimat'ın Romeo ve Juliet'i
Yazar Kafası
- Unutulmuş Hikâyeler - Mukadder Gemici Söyleşi
Re'sen Editör (Hazırlayan: Keziban Soylu)
- Tek Kişilik Balayı Özay Erdem
- Küçük Bir İhtimal Hüseyin Kılıç
Okuru Bol mu Olsun? (Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki)
- Makbule Aras Eyvazi, Ustam Diyorum Öldü Dön Dolaş Aynı Hikâye
Kitaplar Arasında (Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu)
- Zamanın Notalarından Süzülen Hikâyeler: Gün Dönende
- Tel Koptu, Büyü Bozuldu
- Bilincin Dehlizlerine Aralanan Pencere: Akrebin Kışı
Üç Nokta Atışı (Hazırlayan: Gökhan Yılmaz)
- Şimdinin Güçlü Hikâyesi: Kar Gibi Patiskalar Değini
- Cihan Aktaş'la Söyleşi
- Cihan Aktaş Melekgirmez Fısıltıları - Hikâye
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 23:17