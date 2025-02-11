Olağan Hikâye’nin 27. Sayısı “Geçiş Dönemi Hikâyeciliği” Dosyasıyla Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, temel metinlere yeni bakışlar sunarak gözardı edilmiş hikâyeleri gün yüzüne çıkaran "Geçiş Dönemi Hikâyeciliği" dosyasıyla çıktı. 27. sayıda dosya metinlerinin yanı sıra özgün hikâyeler, incelemeler, soruşturmalar, analizler, diyaloglar yer alıyor.

Yunus Emre Özsaray, "Dün Bugün Yarın" başlıklı sunuş yazısında modern hikâyeciliğimizin temel metinlerini yeniden okuma adına bir dosya hazırladıklarını belirterek, "Edebiyatın her yönünü mercek altına almaya çalışıyoruz. Ne bugüne ne düne takılıp kalmak niyetindeyiz. Dergimizin yükünü sırtlanan arkadaşlarımız önemli bir gayret gösteriyorlar. Bu sayının hazırlanmasında da ciddi emekleri var. Olağan Hikâye dergisinde yaptığı işi ciddiye alan çalışkan bir ekibin bir araya gelmiş olması ileride de daha güzel işler yapacaklarının habercisi oluyor." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-27-sayi

Olağan Hikâye'nin 27. sayısında (Şubat-Mart 2025) metinler şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Özsaray -sunuş- Dün Bugün Yarın

Hikâye

Ahmet Şevki Şakalar. Remzi Duman'ın Tekaüd-i Sergüzeşti

Remzi Duman'ın Tekaüd-i Sergüzeşti Veysel Altuntaş. Başredaktör'ün Kitabı

Başredaktör'ün Kitabı Fatma R. Çerçi. O Gün Bu Gündü

O Gün Bu Gündü Hüseyin Kılıç. Kuru Temizleme

Kuru Temizleme Fatih Selvi. Tabiri Zor Rüya

Tabiri Zor Rüya Kübra Akgün. Savaş Kuşları

Savaş Kuşları Selvinaz Taşdemir. Heves

Heves Gizem Cevher. Çatlak Duvarlardan Sızmayan Gün Işığı

Çatlak Duvarlardan Sızmayan Gün Işığı Nursultan Taş. Tiflis'e Bir Bilet

Tiflis'e Bir Bilet Sena Yığcı. Çürük

Dergilerde ( Hazırlayan: Büşra Çelik, Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey)

Hece Öykü

Metinörgü ( Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey)

Dedem Korkut Ölüptür, Bilmem Adımı Kim Vire

Güzergâh

Büşra Çelik. Âlim Kahraman Hikâyeciliği

Dosya

Rabia Altuntaş. Bir Geçiş Dönemi Eseri Olarak Muhayyelât

Bir Geçiş Dönemi Eseri Olarak Muhayyelât Büşra Çelik. Türk Hikâyesinde Bir Araf: Kayıp Hikâyenin Peşinde

Türk Hikâyesinde Bir Araf: Kayıp Hikâyenin Peşinde Merve Çakır. Emin Nihad Bey'in Müsâmeretnâme Adlı Eserindeki Kadınlar

Emin Nihad Bey'in Müsâmeretnâme Adlı Eserindeki Kadınlar Keziban Soylu. Doğunun mu Batının mı Paltosu Edebiyat

Doğunun mu Batının mı Paltosu Edebiyat Şerife Saliha Bozoklu. Edebiyat Deryasında Bir İnci: Hayâlât-ı Dil

Edebiyat Deryasında Bir İnci: Hayâlât-ı Dil Sebahat Meraki. Tanzimat'ın Romeo ve Juliet'i

Yazar Kafası

Unutulmuş Hikâyeler - Mukadder Gemici Söyleşi

Re'sen Editör ( Hazırlayan: Keziban Soylu)

Tek Kişilik Balayı Özay Erdem

Özay Erdem Küçük Bir İhtimal Hüseyin Kılıç

Okuru Bol mu Olsun? ( Hazırlayan: Merve Çakır – Sebahat Meraki)

Makbule Aras Eyvazi, Ustam Diyorum Öldü Dön Dolaş Aynı Hikâye

Kitaplar Arasında ( Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu)

Zamanın Notalarından Süzülen Hikâyeler: Gün Dönende

Tel Koptu, Büyü Bozuldu

Bilincin Dehlizlerine Aralanan Pencere: Akrebin Kışı

Üç Nokta Atışı ( Hazırlayan: Gökhan Yılmaz)