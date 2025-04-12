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Olağan Hikâye’nin 28. Sayısı Yayımlandı

12.04.2025 12:25 - Dergihaber
Olağan Hikâye’nin 28. Sayısı Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, hikâyeleri, köşeleri ve konuklarıyla çıktı.

Yunus Emre Özsaray, "Büyük Dönüşümün Eşiğinde Müslümanca Edebiyat" başlıklı sunuş yazısında "Müslümanca edebiyat" kaygısı taşıyanların zamana kör bakmadıklarını vurgulayarak, "Sezai Karakoç olsun, Rasim Özdenören olsun ortaya koydukları edebiyatla modernitenin içinde olduklarının farkında, geçmişte kalmayan, kaçışa sığınmayan, ben şimdi buradayım ve Müslüman'ım diyerek bugünü yaşayan, Müslüman'ın elinden çıktığı her hâlinden belli olan bir edebiyat ortaya koydular." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-28-sayi

Olağan Hikâye'nin 28. sayısında (Nisan-Mayıs 2025) metinler şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Özsaray -sunuş- Büyük Dönüşümün Eşiğinde Müslümanca Edebiyat

  • Hikâye
    F. Rânâ Çerçi. Kütüğün Kızı
  • Özay Erdem. Zoraki Gülümseme
  • Tuncay Günaydın. Geri Dönüş Davetiyesi
  • Eren Buğdaycı. Geceydi ve Patlaktı
  • Arzu Ceylan. Demirin Demire Değdiği Yerde
  • Tevfik Can Küçükşahin. Sürahinin Dibi
  • Berna Atagün. Kendini Özlemek
  • Büşra Çelik. Kanatlandı
  • Oğuzhan Oğuzbey. Terziler Öldüler
  • Merve Çakır. Valiz
  • Sebahat Meraki. Kara Deliğin Koynunda

Dergilerde

  • Hazırlayan: Büşra Çelik, Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey. Varlık

Metinörgü

  • Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey. Dilimin Çakıl Taşları

Saygın Bir Ölüye

  • Keziban Soylu. Pinokyo


Güzergâh

  • Sebahat Meraki. Fatma Barbarosoğlu ve Peşini Bırakmayan Karakter: Müjgân İmkânsıza Komşu

Yazar Kafası

  • Gökhan Yılmaz. Tüm Müdahalelere Rağmen. Söyleşi

5 Öykücü Tartışıyor

  • Edebiyat Ödülleri Ne İşe Yarar?

İnceleme

  • Enes Fatih Şöhretli. Edebiyatı Kuşanmak Devlet Ana Özelinde Bir Enstrüman Olarak Edebiyat

Üç Nokta Atışı

  • Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
  • İnsan Gerçeğine Tutunan: Cemal Şakar, "Utanç". Değini
  • Cemal Şakar'la Söyleşi
  • Cemal Şakar Kurutulmuş Tatulalar. Hikâye
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 12.04.2025 12:25 - Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 12:29
Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber olağan hikaye tded türkiye dil ve edebiyat derneği
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