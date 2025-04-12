Olağan Hikâye’nin 28. Sayısı Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, hikâyeleri, köşeleri ve konuklarıyla çıktı.

Yunus Emre Özsaray, "Büyük Dönüşümün Eşiğinde Müslümanca Edebiyat" başlıklı sunuş yazısında "Müslümanca edebiyat" kaygısı taşıyanların zamana kör bakmadıklarını vurgulayarak, "Sezai Karakoç olsun, Rasim Özdenören olsun ortaya koydukları edebiyatla modernitenin içinde olduklarının farkında, geçmişte kalmayan, kaçışa sığınmayan, ben şimdi buradayım ve Müslüman'ım diyerek bugünü yaşayan, Müslüman'ın elinden çıktığı her hâlinden belli olan bir edebiyat ortaya koydular." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-28-sayi

Olağan Hikâye'nin 28. sayısında (Nisan-Mayıs 2025) metinler şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Özsaray -sunuş- Büyük Dönüşümün Eşiğinde Müslümanca Edebiyat

Hikâye

F. Rânâ Çerçi. Kütüğün Kızı

Özay Erdem. Zoraki Gülümseme

Tuncay Günaydın. Geri Dönüş Davetiyesi

Eren Buğdaycı. Geceydi ve Patlaktı

Arzu Ceylan. Demirin Demire Değdiği Yerde

Tevfik Can Küçükşahin. Sürahinin Dibi

Berna Atagün. Kendini Özlemek

Büşra Çelik. Kanatlandı

Oğuzhan Oğuzbey. Terziler Öldüler

Merve Çakır. Valiz

Sebahat Meraki. Kara Deliğin Koynunda

Dergilerde

Hazırlayan: Büşra Çelik, Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey. Varlık

Metinörgü

Hazırlayan: Keziban Soylu, Oğuzhan Oğuzbey. Dilimin Çakıl Taşları

Saygın Bir Ölüye

Keziban Soylu. Pinokyo



Güzergâh

Sebahat Meraki. Fatma Barbarosoğlu ve Peşini Bırakmayan Karakter: Müjgân İmkânsıza Komşu

Yazar Kafası

Gökhan Yılmaz. Tüm Müdahalelere Rağmen. Söyleşi

5 Öykücü Tartışıyor

Edebiyat Ödülleri Ne İşe Yarar?

İnceleme

Enes Fatih Şöhretli. Edebiyatı Kuşanmak Devlet Ana Özelinde Bir Enstrüman Olarak Edebiyat

Üç Nokta Atışı