Olağan Hikâye’nin 29. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Olağan Hikâye’nin 29. Sayısı Yayımlandı

19.06.2025 09:00 - Dergihaber
Olağan Hikâye’nin 29. Sayısı Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, son kitabıyla Yunus Emre Özsaray'ı ağırlayan "Yazar Kafası"yla, "Gözden Geçir"de "2024 Türk Hikâyesi Üzerine" açık oturumla, diğer köşe ve hikâyeleriyle çıktı.

Yunus Emre Özsaray, "Hikâyenin Nabzı" başlıklı sunuş yazısında "2024 Olağan Hikâye Yıllığı"nı müjdeleyerek, "Yılın yarısına geldiğimiz şu günlerde bir önceki yıl hikâyenin gündeminde neler varmış bir de buna bakalım istedik. Uzun bir süredir 2024 yılına dair bir hikâye yıllığı hazırlığı yapıyorduk, şu günlerde bu yıllığı da tamamlamış olmanın sevincini yaşıyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme oldu, hem dergilerin gündemini hem yıl içinde çıkan hikâye kitaplarını inceledik, yayın kurulunda bulunan arkadaşlarımızın gayretleriyle hem tekil hem de çoğul bir bakışla 2024 panoramasını ortaya koymaya çalıştık." diyor. Yıllık, Haziyan ayı içinde TDED Yayınları arasından okuruyla buluşacak.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-29-sayi

Olağan Hikâye'nin 29. sayısında (Haziran-Temmuz 2025) metinler şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Özsaray -sunuş- Hikâyenin Nabzı

Hikâye
Oğuzhan Oğuzbey Ağrılı Münacaat

Mustafa Çiftci Belki Derdimize Çare Bir Çiçek

Fatih Selvi Kötü Bir Romancının İtirafları

Hatice Mert Yunak İsmi Roswita

Ramazan Kayaoğlu Varlığın Hayali Yokluğun Acısı

Ahsen Dalca Korkutan Yavru Timsahın Tiradı

Büşra Tümkaya Mezarı Açık

Ahmet Yılmaz Ceviz Karası

Menderes Doğan Hamburger

Bünyamin Sevim Araftan Kalan

Sümeyye Beyazçelik Okunmuş Pirinç

Z. Rumeysa Topal Her Şey Sevmekle Başladı

Güzergâh
Sebahat Meraki. Sancılı Ruh, Hallacı Mansur ve Yarım Bir Vuslat Yalnızlığın Gri Lehçesi

Yazar Kafası
Yunus Emre Özsaray . Distopik Cinnetten Kaçış. Söyleşi

Gözden Geçir
Hazırlayan: Yunus Emre Özsaray, Gökhan Yılmaz, Büşra Çelik, Keziban Soylu, Merve Çakır, Oğuzhan Oğuzbey, Sebahat Meraki, Şerife Saliha Bozoklu
2024 Türk Hikâyesi Üzerine

Düşünce
Mehmet Akif Demirelli Hikayelerimizdeki Takıntılı Tipler yahut Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Okuru Bol mu Olsun?
Hazırlayan: Merve Çakır - Sebahat Meraki
Yeryüzünün Lanetlileri İsmail Isparta

Kitaplar Arasında
Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu

Kelimeler Verilen İnsanoğluna Şahitlik Eden Kuşlar ve Geçmeyen Şeyler

Kadim Metinlerin Işığında Nergislerin Ölümü

Bir İnsanlık Panoraması: Aşağıda Çok Yer Var

Büşra Tektaş

Bir Protesto Biçimi: Gıcırtılar

Pencerelerinden Sarkan Dünya

Kulağımızda Yankılanan Ses: Büyüyemeyen Çocukların Şarkısı

Furkan Karaköse

Akif Hasan Kaya - Şükran Divanı

Üç Nokta Atışı
Hazırlayan: Gökhan Yılmaz

Kırık Hikâye, Bozuk Düzen: Lafa Boğulmak Değini

Ömer Kaya ile Söyleşi Söyleşi

Ömer Kaya Soğan Doğrayan Kadın – Hikâye

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 19.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 11:15
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