Olağan Hikâye’nin 29. Sayısı Yayımlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, son kitabıyla Yunus Emre Özsaray'ı ağırlayan "Yazar Kafası"yla, "Gözden Geçir"de "2024 Türk Hikâyesi Üzerine" açık oturumla, diğer köşe ve hikâyeleriyle çıktı.
Yunus Emre Özsaray, "Hikâyenin Nabzı" başlıklı sunuş yazısında "2024 Olağan Hikâye Yıllığı"nı müjdeleyerek, "Yılın yarısına geldiğimiz şu günlerde bir önceki yıl hikâyenin gündeminde neler varmış bir de buna bakalım istedik. Uzun bir süredir 2024 yılına dair bir hikâye yıllığı hazırlığı yapıyorduk, şu günlerde bu yıllığı da tamamlamış olmanın sevincini yaşıyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme oldu, hem dergilerin gündemini hem yıl içinde çıkan hikâye kitaplarını inceledik, yayın kurulunda bulunan arkadaşlarımızın gayretleriyle hem tekil hem de çoğul bir bakışla 2024 panoramasını ortaya koymaya çalıştık." diyor. Yıllık, Haziyan ayı içinde TDED Yayınları arasından okuruyla buluşacak.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-hikaye-29-sayi
Olağan Hikâye'nin 29. sayısında (Haziran-Temmuz 2025) metinler şöyle sıralanıyor:
Yunus Emre Özsaray -sunuş- Hikâyenin Nabzı
Hikâye
Oğuzhan Oğuzbey Ağrılı Münacaat
Mustafa Çiftci Belki Derdimize Çare Bir Çiçek
Fatih Selvi Kötü Bir Romancının İtirafları
Hatice Mert Yunak İsmi Roswita
Ramazan Kayaoğlu Varlığın Hayali Yokluğun Acısı
Ahsen Dalca Korkutan Yavru Timsahın Tiradı
Büşra Tümkaya Mezarı Açık
Ahmet Yılmaz Ceviz Karası
Menderes Doğan Hamburger
Bünyamin Sevim Araftan Kalan
Sümeyye Beyazçelik Okunmuş Pirinç
Z. Rumeysa Topal Her Şey Sevmekle Başladı
Güzergâh
Sebahat Meraki. Sancılı Ruh, Hallacı Mansur ve Yarım Bir Vuslat Yalnızlığın Gri Lehçesi
Yazar Kafası
Yunus Emre Özsaray . Distopik Cinnetten Kaçış. Söyleşi
Gözden Geçir
Hazırlayan: Yunus Emre Özsaray, Gökhan Yılmaz, Büşra Çelik, Keziban Soylu, Merve Çakır, Oğuzhan Oğuzbey, Sebahat Meraki, Şerife Saliha Bozoklu
2024 Türk Hikâyesi Üzerine
Düşünce
Mehmet Akif Demirelli Hikayelerimizdeki Takıntılı Tipler yahut Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
Okuru Bol mu Olsun?
Hazırlayan: Merve Çakır - Sebahat Meraki
Yeryüzünün Lanetlileri İsmail Isparta
Kitaplar Arasında
Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu
Kelimeler Verilen İnsanoğluna Şahitlik Eden Kuşlar ve Geçmeyen Şeyler
Kadim Metinlerin Işığında Nergislerin Ölümü
Bir İnsanlık Panoraması: Aşağıda Çok Yer Var
Büşra Tektaş
Bir Protesto Biçimi: Gıcırtılar
Pencerelerinden Sarkan Dünya
Kulağımızda Yankılanan Ses: Büyüyemeyen Çocukların Şarkısı
Furkan Karaköse
Akif Hasan Kaya - Şükran Divanı
Üç Nokta Atışı
Hazırlayan: Gökhan Yılmaz
Kırık Hikâye, Bozuk Düzen: Lafa Boğulmak Değini
Ömer Kaya ile Söyleşi Söyleşi
Ömer Kaya Soğan Doğrayan Kadın – Hikâye
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 19.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 11:15