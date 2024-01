Olağan Şiir Dergisi Çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda biryayımlanan Olağan Şiir'in 36. sayısı (Ocak-Şubat 2024) "Kim KimiKaybetti? Şair mi Okuru, Okur mu Şiiri?" dosyasıyla çıktı.

Sunuş yazısında "Kim Kimi Kaybetti? Şair mi Okuru, Okur mu Şiiri?" dosyasının şiir-okur arasındaki irtibatı farklı cephelerden ele almalarını sağladığını belirten AykutNasip Kelebek, "Bu girdaptan acilen çıkmak zorundayız, fildişi kuleye çekilmiş şairmitleri gibi seçkin okuyucu varsayımlarının da karşısında durmalı ve şairle okuyucuarasında atılmış köprüleri yeniden kurmalıyız." diyor.

"Kim Kimi Kaybetti? Şair mi Okuru, Okur mu Şiiri?" dosyasına yer verilen sayı,

Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.

https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-36-sayi

Olağan Şiir'in 36. sayısında (Ocak-Şubat 2024) yer alan metinler şöyle

sıralanıyor:

Aykut Nasip Kelebek Sunuş.

Murat C. Küçük Adamın Çırpındığıdır.

Zafer Acar Aklın Çok Faydacı Destanı.

Sena Yığcı Gülen Gözlerine Rim...

Hüseyin Peker Taraçalı Eğitim.

Can Acer Basit Sanatkâr.

Enes Talha Tüfekçi Kürsüsünü Kaybeden Sanatçıyla Konuşmalar-4.

Ömer Yalçınova Hesap.

Kaan Eminoğlu Aşılacak Bir Duvarsın İsrail.

Mehmet Baş Bak Çocuklar Ölüyor Bir Yerlerde.

Hüseyin Kalyan Li Birileri.

Abdullah Yalın Karadağ Farah.

Mehmet Zana Öngenç Açık Arttırma.

Mervan Söylemez Bu Dönemeci Geçeyim Arz Edeceğim.

Kadriye Admış Semahat.

Havva Nur Baltacıoğlu Yolculuk.

M. Ali Özdoğan Gemisi Olmayan Yolcu.

Ali Şahin Çobanoğlu Vesvese Meyhanede Gelmez.

Aykut Nasip Kelebek Aynı Madde.

Enes Talha Tüfekçi Bir Ölünün Şarkısı.

Can Acer Şairin ve Okurun Ödevi.

Kaan Eminoğlu Bir Büyük Kayıp, Karşılıklı İki Ayıp.

Hüseyin Peker Şairle Okuru Değişimler Yok Etti.

Zafer Acar Yedinci Oğul ve "Gül Muştusu"ndaki Gülün Gizli Kimliği.