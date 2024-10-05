Olağan Şiir 40. Sayısıyla Okuru Selamladı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir 40. sayıya (Eylül-Ekim 2024) erişti, yenilenmiş kapak tasarımıyla okurunu selamladı.

Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 40. sayısı "Divan Şiiri" dosyasıyla çıktı. Sunuş yazısında 40. sayıya ulaşmanın şiir dergisi için kolay rastlanır bir durum olmadığını vurgulayarak Aykut Nasip Kelebek, "Edebiyat dergiciliğinde istikrar sağlamak zordur; üstelik periyodu aksatmaksızın, çekirdek kadrodan kayıp vermeksizin ve niteliği düşürmeksizin istikrar sağlamak çok çok zordur. Olağan Şiir, değerli şair ve eleştirmenlerinin katkılarıyla bu zorluğun üstesinden gelmeyi başardı." diyor.

Olağan Şiir'in 40. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-40-sayi

Olağan Şiir'in 40. sayısında (Eylül-Ekim 2024) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:

Abdullah İlhan Alelacele Gece. 03

Enes Talha Tüfekçi Kürsüsünü Kaybeden Sanatçıyla Konuşmalar-7. 04

Melike Aydın Acar www.kaliteliip.com. 08

Kaan Eminoğlu Aşkın. 10

Mehmet Baş Bir Kan Gibi Çekildik. 11

Sulhi Ceylan Anormal. 13

Ömer Yalçınova İhtiyar Babam. 15

Mustafa Ergin Kılıç duma. 18

Kübra Okudan Apaydın Çarpışma. 19

Mehmet Z. Öngenç Bakışlarında İşve. 20

Zeynep Yıldırım Yarım Bir Aşkın Söylediği. 22

Fatmanur Petek Keser Tadı Kirazın. 24

Kadriye Adımış Küf Tutmaz Rüya. 26

Emre Aslan Harphane. 28

Ahmet Emin Eraslan İntizar (1). 30

Ahmet Emin Eraslan İtikaf (2). 31

Ekrem Elmas Bir Kahraman Beklemek. 32

M.Ali Özdoğan Issız Kelimeler. 33

Abdurrahman Güzel Sürgün Dönüşü Şehre Selam. 35

Simge Koçak Masamsı Varoluş. 36

Simge Koçak Zihnin Ateşi. 37

Aykut Nasip Kelebek Elden Gitti. 38

Aykut Nasip Kelebek Neredesin. 39

Aykut Nasip Kelebek Kefaret. 40

Zafer Acar Rakamlarla Konuşalım. 41

Enes Talha Tüfekçi Babam Benim Neyim Olur?. 42

Can Acer Divan Şiirinin Deneyi. 62

Kaan Eminoğlu Tez, Antitez ve Sentez: Attilâ İlhan'ın Şiirindeki Divan Şiiri Etkileri. 65

Zafer Acar Düşünen Beni Düşün –III-. 68