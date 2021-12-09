Olağan Şiir Dergisinin 23. Sayısı Orhan Veli ve Garip'i Dosya Konusu Ediyor

Olağan Şiir 23. sayısında, Orhan Veli özelinde "Garip'i Yeniden Düşünmek" dosyasına yer verdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir 23. sayısında Orhan Veli'yi merkeze alan "Garip'i Yeniden Düşünmek" dosyasına yer verdi. Dosyaya ilişkin yazılar ve özgün şiirlerin yer aldığı sayının arka kapağında vefat eden Diriliş şairimiz Sezai Karakoç'un anısına "Balkon" isimli şiiri bulunuyor.

Sunuş yazısında Sezai Karakoç'un vefatına değinen ve rahmet dileyen Aykut Nasip Kelebek, derginin bir sonraki sayısının Karakoç hakkında olacağını duyuruyor. Orhan Veli dosyası hakkında "Böylesi çok irdelenmiş isimlerin metinleri hakkında yeni yaklaşımlarda bulunmak hiç şüphesiz kolay değil; ama imkansız da değil" diyen Kelebek, edebiyatımızın dönüm noktalarında yer alan metinlere eğilmeye devam edeceklerini belirtiyor.

Olağan Şiir'in 23. sayısında yer alan şairler ve metinleri şöyle sıralanıyor:

Mehmet Baş , Diriliş Sağanağı

, Diriliş Sağanağı Zafer Acar , Zil

, Zil Hüseyin Peker , Nöbet

, Nöbet Ömer Yalçınova , Poşet

, Poşet Can Acer , Heautoscopy

, Heautoscopy Yunus Emre Aklıbaşında , Yer Ve Zaman Muhtelif

, Yer Ve Zaman Muhtelif İlhan Kurt , Suçlu

, Suçlu Hüseyin Kalyan , Yuunus

, Yuunus Samet Kara , Geceye Bir Yıldız Bıraktım

, Geceye Bir Yıldız Bıraktım Sinem Azade , Şiir Yirmiiki

, Şiir Yirmiiki Murathan Cıla , Bir Müntehirin Güncesi

, Bir Müntehirin Güncesi Mert Mevlüt Gökçe , Gerektiği İçin Ve Gerektiği Gibi

, Gerektiği İçin Ve Gerektiği Gibi Buse Akman , Vaktidir Gelmenin

, Vaktidir Gelmenin Ahmet Kerim Artuk , Parçalar

, Parçalar Muharrem Demirci , Musa

, Musa Furkan Deniz , Acil Camellia Alanına Toplanma

, Acil Camellia Alanına Toplanma Mehmet Akif Temur , Prımus Inter Pares

, Prımus Inter Pares Kübranur Başar , Yıldızın Parladığı Anda

, Yıldızın Parladığı Anda Aykut Nasip Kelebek , Orhan Veli Poetikası

, Orhan Veli Poetikası Müge Akgün , Şahit Olandan Dahil Olana Bir Poetika: Orhan Veli Şiiri

, Şahit Olandan Dahil Olana Bir Poetika: Orhan Veli Şiiri İlhan Kurt , Boğaziçi'nde Bir Tanık: Orhan Veli Kanık

, Boğaziçi'nde Bir Tanık: Orhan Veli Kanık Fahri Alpyürür, Türk Şiirinde Bir "Garip" Devrim

Dergiyi okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-siir-dergi-detay/10292/23