Olağan Şiir Dergisinin 25. Sayısı Sezai Karakoç'un Şiiri ve Poetikası Üzerine Yayımlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir 24. sayısını Sezai Karakoç şiirine ayırdı. "Sezai Karakoç'un Şiiri ve Poetikası" başlıklı dosyaya ilişkin yazılar ve özgün şiirlerin yer aldığı sayının arka kapağında İlhan Kurt'un "Mesela" isimli şiiri bulunuyor.
Sunuş yazısında şiirin coşkuyla yazılmasını savunduklarını belirten Aykut Nasip Kelebek, "Coşkumuz, esasen sanatın iç boyutlarına yönelik. Sanatın dış meseleleri karşısında ise sakin kalmaktan yanayız, genç arkadaşlarımıza da ısrarla sükuneti öneriyoruz" diyor.
Olağan Şiir'in 24. sayısında yer alan şairler ve metinleri şöyle sıralanıyor:
- Zafer Acar • CENNETLİK HAYVANLAR VE OTOMATLAR
- Hüseyin Peker • HALAT VOLTA
- Mehmet Baş • YETİM BİR ÇOCUKTUR SESİN
- Ömer Yalçınova • KÖPRÜ VE VAPUR
- Berat Bıyıklı • SİYAH KARA ŞEY
- Can Acer • İLK KUŞLAR
- Enes Talha Tüfekçi • ŞAİRİN ÇATILAN KAŞLARI NEREDE
- M. Burak Çelik • YASAKLANMADAN SÖYLENECEKLER
- Eray Sarıçam • TAŞRA DEHŞETİ
- Mahsum Oğrak • 9. GÜN
- Hüseyin Kalyan • YAAFES
- Ahmet Kerim Artuk • MATA ÇARE
- Buse Akman • İNSAN KARDEŞLERİM KİMSESİZ, BEN TEK
- Furkan Ece • DİĞERKÂM, ELÇİL, ÖZGECİ
- Murathan Cıla • İYİ OLACAK MIYIZ?
- Muhammed Faruk Ayata • DİLBAZIN HECELERİNDEN DÖKÜLEN SERZENİŞLER
- Olivier Pagy • AÇLIĞIN KABURGALARI
- Mehmet Akif Temur • PRIMUS INTER PARES
- Beyza Ünlüulkut • İKİNCİ YENİ'NİN MERKEZİNDE BİR ŞAİR: SEZAİ KARAKOÇ
- Hasan Hüseyin Özbunar • SEZAİ KARAKOÇ: BİR ŞAİRİN ÜTOPYASI
- Mahsum Oğrak • PLATON VE SEZAİ KARAKOÇ'TA SANATÇI KİMİ / NEYİ TAKLİT EDER?
- Can Acer • SEZAİ KARAKOÇ MONNA ROSA'DA NE BULDU?
- İlhan Kurt • SEZAİ KARAKOÇ'UN GÜN DOĞMADAN SAĞANAKLARI
- Samet Kara • "GÜNEYLİ ÇOCUK" PERSPEKTİFİNDEN KARAKOÇ'UN İLK "TAHA"SINA
- Aykut Nasip Kelebek • SEZAİ KARAKOÇ'UN POETİKASI
Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-siir-dergi-detay/10296/24
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.02.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 14:24