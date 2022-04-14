Olağan Şiir Dergisinin 25. Sayısı Yayımlandı

Olağan Şiir 25. sayısında, günümüz şiiriyle modern şiire bakış atan yazılar ve şiirler yer aldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 25. sayısında özgün şiirlerin yanı sıra makaleler, şair portreleri, tahliller ve incelemeler var.

Sunuş yazısında 2021 yılının şiir cihetine dair değerlendirmelerde bulunan Yunus Emre Koşar, "2021 Türk şiirinin bereketli yıllarından değildi. Sanatın üzerine Kovid depresyonu olarak çöken tam kapanma aylarının henüz etkisi geçmiş değil" diyor.

Olağan Şiir'in 25. sayısında yer alan şairler ve metinleri şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Aklıbaşında SİNİR UÇLARINI DAĞLA

İlhan Kurt DELİ GÖMLEĞİ

Ömer Yalçınova SALLAPATİ

Mehmet Baş ŞEHRE AKŞAM İNERKEN

Can Acer ÖLÜM SONRASI YAVAŞLIK

Eray Sarıçam GÜMBÜRTÜLER VE BOZGUNLAR YAHUT BUL

Enes Talha Tüfekçi KÜRSÜSÜ DAĞILAN SANATÇIYLA KONUŞMALAR

Muhammed Faruk Ayata YÜREKLERİN BİTPAZARI

Murathan Cıla YABANCI

Süleyman Karaca KARBON TESTİ

Rümeysa Kaya Dİ'Lİ GELECEK ZAMAN

Hasan Hüseyin Çaçan TUFANA HAZIRLIK GECELERİ

Sinem Azade ŞİİR ONDOKUZ

Ömer Yiğit Demir EĞER YOKSA ZALİMLİK ESERİN YANINA YAKIŞACAK

Zafer Acar BIRAK EMOJİLER AĞLASIN SENİN YERİNE

Hasan Hüseyin Özbunar MODERN DÜNYAYA SERT BİR TÜMSEK: TUBA KAPLAN'IN ŞİİR KİTAPLARI ÜZERİNE

Yunus Emre Koşar BENZETMESİ KENDİ İÇİNDE OLAN DİZELER

Enes Talha Tüfekçi 2021'DEN İKİ İLK KİTAP

Furkan Ece TÜRK ŞİİRİNDE "APORİALAR": LADY PAPA

Aykut Nasip Kelebek CEMAL SÜREYA POETİKASI

Müge Akgün EDİP CANSEVER'İN EDEBİ KİŞİLİĞİ VE YERÇEKİMLİ KARANFİL ŞİİRİ

Betül Bircan ARTHUR RIMBAUD'NUN SORGU YARGICI HUZURUNDAKİ İFADESİ

Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-siir-dergi-detay/11301/25