Olağan Şiir Dergisinin 26. Sayısı Yayımlandı
Olağan Şiir 26. sayısında, geçmişten ve günümüze şiir esintileri var. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 26. sayısında özgün şiirlerin yanı sıra makaleler, şair portreleri, tahliller ve incelemeler yer aldı.
Sunuş yazısında iyi ve kötü şiir ayrımının eski ve yeni nesil ayrımına dönüştüğüne değinen derginin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Nasip Kelebek, "Gençlere, yaşayan en büyük şair benim deyin, demiyoruz; yalnızca belli bir sükunet ve vakarı öneriyoruz. Beğenilecek, övülecek bir şiir/şair varsa övelim; ama kolay beğenenlerden de olmayalım" diyor.
Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
Olağan Şiir'in 26. sayısında yer alan şairler ve metinleri şöyle sıralanıyor:
- Abdullah İlhan GÖZLERİNE AÇILAN KAPILAR
- Mehmet Baş BİR DÜŞÜN EN KIYISINDA
- Ömer Yalçınova SUR
- İlhan Kurt SAKINCALI ŞİİRLER
- Güven Adıgüzel YANLIŞ ATLASLARIN ÜZGÜNÜ YA DA PATRİA PARA TODOS
- Enes Talha Tüfekçi KÜRSÜSÜ DAĞILAN SANATÇIYLA KONUŞMALAR
- Mehmet Ali Genç MİKELANJELO (MİCHELANGELO) ATÖLYESİNDE
- Hüseyin Kalyan RAKİ
- Eray Sarıçam BİR AN
- Furkan Ece FURKAN'IN ŞÜPHESİ
- Buse Akman YARIN OLANA KADAR
- Sami Uluğ AÇIK YARA
- Murathan Cıla SAKSAĞAN BEKÇİSİ
- Aysun Uslu HOYRAT DANS
- İbrahim Akbulut KILİKBEYT (CLICKBAIT)
- Serhat Sehrar BODRUM KATTA KLOSTROFOBİ
- Yaren Nur Özen ÖLÜMDEN KOPARILMIŞ BİR ÇİÇEK
- Fatmanur Petek BEŞ DUYUNUN ERİŞEMEDİĞİ SÖZ
- Sabiha Ayaz KUTU DA KUTUYMUŞ
- Usame Yordem BİR ÖLÜ BABAM VAR
- Zafer Acar GARİP BİR HÂL
- Müge Akgün BODLER (BAUDELAİRE) VE MODERNİZM
- Beyza Ünlüulkut GARİP'TEN İKİNCİ YENİ'YE UZANAN BİR SERÜVEN: EDİP CANSEVER
- Kaan Eminoğlu BİR TAŞRA SIKINTISI YAHUT CAN ACER'İN DEMİRİN DEMİRİ KESME SESİ KİTABI ÜZERİNE BİR İNCELEME
- Enes Talha Tüfekçi HASAN HÜSEYİN ÇAĞIRAN'IN "ÖLÜM ALIŞKANLIĞI" ÜZERİNE
- Aykut Nasip Kelebek İLHAN BERK'İN POETİKASI
Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-siir-dergi-detay/11305/26
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 18.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 22:20