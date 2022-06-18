Olağan Şiir Dergisinin 26. Sayısı Yayımlandı

Olağan Şiir 26. sayısında, geçmişten ve günümüze şiir esintileri var. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 26. sayısında özgün şiirlerin yanı sıra makaleler, şair portreleri, tahliller ve incelemeler yer aldı.

Sunuş yazısında iyi ve kötü şiir ayrımının eski ve yeni nesil ayrımına dönüştüğüne değinen derginin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Nasip Kelebek, "Gençlere, yaşayan en büyük şair benim deyin, demiyoruz; yalnızca belli bir sükunet ve vakarı öneriyoruz. Beğenilecek, övülecek bir şiir/şair varsa övelim; ama kolay beğenenlerden de olmayalım" diyor.

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Olağan Şiir'in 26. sayısında yer alan şairler ve metinleri şöyle sıralanıyor:

Abdullah İlhan GÖZLERİNE AÇILAN KAPILAR

Mehmet Baş BİR DÜŞÜN EN KIYISINDA

Ömer Yalçınova SUR

İlhan Kurt SAKINCALI ŞİİRLER

Güven Adıgüzel YANLIŞ ATLASLARIN ÜZGÜNÜ YA DA PATRİA PARA TODOS

Enes Talha Tüfekçi KÜRSÜSÜ DAĞILAN SANATÇIYLA KONUŞMALAR

Mehmet Ali Genç MİKELANJELO (MİCHELANGELO) ATÖLYESİNDE

Hüseyin Kalyan RAKİ

Eray Sarıçam BİR AN

Furkan Ece FURKAN'IN ŞÜPHESİ

Buse Akman YARIN OLANA KADAR

Sami Uluğ AÇIK YARA

Murathan Cıla SAKSAĞAN BEKÇİSİ

Aysun Uslu HOYRAT DANS

İbrahim Akbulut KILİKBEYT (CLICKBAIT)

Serhat Sehrar BODRUM KATTA KLOSTROFOBİ

Yaren Nur Özen ÖLÜMDEN KOPARILMIŞ BİR ÇİÇEK

Fatmanur Petek BEŞ DUYUNUN ERİŞEMEDİĞİ SÖZ

Sabiha Ayaz KUTU DA KUTUYMUŞ

Usame Yordem BİR ÖLÜ BABAM VAR

Zafer Acar GARİP BİR HÂL

Müge Akgün BODLER (BAUDELAİRE) VE MODERNİZM

Beyza Ünlüulkut GARİP'TEN İKİNCİ YENİ'YE UZANAN BİR SERÜVEN: EDİP CANSEVER

Kaan Eminoğlu BİR TAŞRA SIKINTISI YAHUT CAN ACER'İN DEMİRİN DEMİRİ KESME SESİ KİTABI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Enes Talha Tüfekçi HASAN HÜSEYİN ÇAĞIRAN'IN "ÖLÜM ALIŞKANLIĞI" ÜZERİNE

Aykut Nasip Kelebek İLHAN BERK'İN POETİKASI