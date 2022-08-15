Olağan Şiir Dergisinin 27. Sayısı Yayımlandı
Olağan Şiir 27. sayısı, özgün şiirler ve şiir eleştirileriyle dopdolu.
27. Sayısına ulaşan Olağan Şiir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanıyor.
Sunuş yazısında dergiciliğin şiir cihetinde yer alan kaliteli süreli yayınların azlığına ve bu noktada Olağan Şiir'in konumuna dikkat çeken Genel Yayın Yönetmeni Aykut Nasip Kelebek, "Olağan Şiir Türk şiirini daha ileri taşımaya çalışan, dünyadaki şiir ve düşünce hareketlerini yakından takip eden ama daima bize ait olanı dile getiren, sosyal medyadaki suni gündemlere burun kıvıran ve vargücüyle nitelikli sanata ve düşünceye emek verenlerin dergisi." diyor.
Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
Olağan Şiir'in 27. sayısında yer alan şairler ve metinleri şöyle sıralanıyor:
- Sunuş
- Zafer Acar RABBİM
- Ömer Yalçınova SEN UYU YAVRUM
- Hakan Kalkan GAVGANDAKİ ŞENLİĞE VE ÖMRÜNÜN YASINA DAİR
- Abdullah İlhan KARADA BİRADALAR
- Can Acer FAKİRLERİN SEVİNÇLERİNE DAİR
- Eray Sarıçam TAŞRA SAĞANAĞI
- Kaan Eminoğlu ÖLMÜŞ DE AĞLAYANI YOK
- Mahsum Oğrak BELKİ BU SON ŞİİRİM
- İlhan Kurt İNSAN TANRI EDİNMEKTE MAHİR
- Mehmet Baş BEN GELDİM
- Sami Uluğ LİYAKAT
- Buse Akman LETHEAN
- Ercan Ata EKLENTİ
- Gün Uzar SESLER
- Güven Adıgüzel DAİMÎ ARAMALAR
- Aykut Nasip Kelebek SONRA YENİDEN YAPAYALNIZ
- Ömer Yalçınova GENÇLERİ DÜŞÜNENLERİN HALİ PÜR MELALİ
- Aykut Nasip Kelebek İSMET ÖZEL POETİKASI
- Mahsum Oğrak CENGİZHAN GENÇ ŞİİRİNDEKİ POETİK SIKINTILAR
Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-siir-dergi-detay/11309/27
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 15.08.2022 09:53 - Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 10:00