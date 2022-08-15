Olağan Şiir Dergisinin 27. Sayısı Yayımlandı

Olağan Şiir 27. sayısı, özgün şiirler ve şiir eleştirileriyle dopdolu.

27. Sayısına ulaşan Olağan Şiir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanıyor.

Sunuş yazısında dergiciliğin şiir cihetinde yer alan kaliteli süreli yayınların azlığına ve bu noktada Olağan Şiir'in konumuna dikkat çeken Genel Yayın Yönetmeni Aykut Nasip Kelebek, "Olağan Şiir Türk şiirini daha ileri taşımaya çalışan, dünyadaki şiir ve düşünce hareketlerini yakından takip eden ama daima bize ait olanı dile getiren, sosyal medyadaki suni gündemlere burun kıvıran ve vargücüyle nitelikli sanata ve düşünceye emek verenlerin dergisi." diyor.

Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Şiir'in 27. sayısında yer alan şairler ve metinleri şöyle sıralanıyor:

Sunuş

Zafer Acar RABBİM

Ömer Yalçınova SEN UYU YAVRUM

Hakan Kalkan GAVGANDAKİ ŞENLİĞE VE ÖMRÜNÜN YASINA DAİR

Abdullah İlhan KARADA BİRADALAR

Can Acer FAKİRLERİN SEVİNÇLERİNE DAİR

Eray Sarıçam TAŞRA SAĞANAĞI

Kaan Eminoğlu ÖLMÜŞ DE AĞLAYANI YOK

Mahsum Oğrak BELKİ BU SON ŞİİRİM

İlhan Kurt İNSAN TANRI EDİNMEKTE MAHİR

Mehmet Baş BEN GELDİM

Sami Uluğ LİYAKAT

Buse Akman LETHEAN

Ercan Ata EKLENTİ

Gün Uzar SESLER

Güven Adıgüzel DAİMÎ ARAMALAR

Aykut Nasip Kelebek SONRA YENİDEN YAPAYALNIZ

Ömer Yalçınova GENÇLERİ DÜŞÜNENLERİN HALİ PÜR MELALİ

Aykut Nasip Kelebek İSMET ÖZEL POETİKASI

Mahsum Oğrak CENGİZHAN GENÇ ŞİİRİNDEKİ POETİK SIKINTILAR

Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-siir-dergi-detay/11309/27