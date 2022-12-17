Olağan Şiir Dergisinin 29. Sayısı Samed Karataş Dosyası Olarak Yayımlandı
29. sayısına ulaşan Olağan Şiir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanıyor.
Sunuş yazısında genç zihinlerin şiire yaklaşım biçimlerini derli toplu bir şekilde okumanın, hem diğer gençler hem de önceki kuşaklardan şairler için son derece yararlı olduğunu dile getiren Aykut Nasip Kelebek, "Yeni kuşak şairler hakkında dosyalar hazırlamaya devam ediyoruz. Son dönem şiirimizin birçok rengi sayfalarımızda görünürlük kazandı, bu yönüyle 2010 sonrası Türk şiirini tanımak-incelemek isteyenler için gerçekten de aramakla bulunmaz bir arşiv oluşturduğumuzu düşüyoruz." diyor.
Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
Olağan Şiir'in 29. sayısında yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
- Sunuş
- Zafer Acar CESET
- Hakan Kalkan VAKTİN SAHİBİ
- Ömer Yalçınova KÜTAHYA'DAN KÜTAHYA'YA
- Can Acer SUYUN ÜZERİNDE KAN VAR
- Kaan Eminoğlu LİBERAL MERALLER AHMETLERLE EVLENİR
- Hüseyin Kalyan SAYI DOĞRUSUNDA BİR TAVŞAN
- Mehmet Baş BİR GÖZYAŞI DÜŞER
- Murat C GENEL UYARILMIŞLIK HALİ VE KAYGI
- M. Burak Çelik DOLAPDERE AKAR DURMAZ
- Muhammet Faruk Ayata İNTİHAR
- Yaren Nur Özen HATIRLAYIŞ FİLMİ
- Osman Yavuz Arat NUH'UN OLAY YERİNDE OLMADIĞI BİR TUFAN
- Hasan Hüseyin Çaçan RİVİERA DEİ FİORİ
- Aykağan Yüce DELİLİĞE METHİYE
- Aykut Nasip Kelebek SONRA YENİDEN YAPAYALNIZ -III -
- Samed Karataş ile Söyleşi: Aykut Nasip Kelebek "GERÇEĞİ MERKEZİNE ALAN ŞAİRLERİ TAKİP EDİYORUM"
- Zafer Acar OTOBANDA BİR KİRPİ: SAMED KARATAŞ ŞİİRİ
- Can Acer İSTANBUL HADİSİN İÇİNDE SAMED KARATAŞ İSTANBUL'UN İÇİNDE
- Mert Mevlüt Gökçe DİNDAR BİR ORHAN VELİ Mİ?
- İlhan Kurt SEZAİ KARAKOÇ'UN GÜN DOĞMADAN SAĞANAKLARI -II-
- Aykut Nasip Kelebek ATTİLÂ İLHAN POETİKASI -II-
- Enes Talha Tüfekçi "BÜTÜN ÖLÜMLERİMLE AYNI ARABADA": HAREKETLİ VE ANLATICI BİR ŞİİRİN VERİMLERİ
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 17.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 20:20