Olağan Şiir Dergisinin 29. Sayısı Samed Karataş Dosyası Olarak Yayımlandı

29. sayısına ulaşan Olağan Şiir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanıyor.

Sunuş yazısında genç zihinlerin şiire yaklaşım biçimlerini derli toplu bir şekilde okumanın, hem diğer gençler hem de önceki kuşaklardan şairler için son derece yararlı olduğunu dile getiren Aykut Nasip Kelebek, "Yeni kuşak şairler hakkında dosyalar hazırlamaya devam ediyoruz. Son dönem şiirimizin birçok rengi sayfalarımızda görünürlük kazandı, bu yönüyle 2010 sonrası Türk şiirini tanımak-incelemek isteyenler için gerçekten de aramakla bulunmaz bir arşiv oluşturduğumuzu düşüyoruz." diyor.

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Olağan Şiir'in 29. sayısında yer alan metinler şöyle sıralanıyor: