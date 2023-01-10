Olağan Şiir Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Olağan Şiir Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı

10.01.2023 09:00 - Dergihaber
Olağan Şiir Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı

30. sayısına (Ocak-Şubat 2023) ulaşan Olağan Şiir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanıyor.

Sunuş yazısında Olağan Şiir'in çıkış amacı üzerinde duran ve içerik hakkında bilgi veren Aykut Nasip Kelebek, "Yeni kuşak şairlerin yetiştiği, birbirleriyle tartıştığı, birbirleri hakkında cesaretle eleştirel metinler kaleme aldığı Olağan Şiir; 30. sayısıyla dolu dolu beş yılı geride bırakmış oluyor." diyor.

Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Şiir'in 30. sayısında yer alan metinler şöyle sıralanıyor:

  • Sunuş
  • Zafer Acar GÖZÜN İNTİKAMI
  • Ömer Yalçınova KIRIK FLÜT
  • Can Acer KIYAMET
  • Enes Talha Tüfekçi SEVECEN KIŞKIRTMA
  • Kaan Eminoğlu TÜRKÇENİN EN GÜZEL AZİZLİĞİ
  • Kadir Tepe UFKU DAR GÖLGE
  • Zana Öngenç AŞKIN ALEGORİSİ
  • Mehmet Baş SUSMA HAKKI
  • Mervan Söylemez HATIR İÇİN ÖLÜM VE CEPBOY YENİLGİLER
  • DUVARDAKİ ÇİVİ
  • Aykut Nasip Kelebek SONRA YENİDEN YAPAYALNIZ-III
  • Zafer Acar SEZAİ KARAKOÇ'TA YILDIZLI GÖĞÜN GÖRÜNÜMLERİ
  • Aykut Nasip Kelebek ASAF HALET ÇELEBİ POETİKASI
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 10.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 23:52
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