Olağan Şiir Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı

30. sayısına (Ocak-Şubat 2023) ulaşan Olağan Şiir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanıyor.

Sunuş yazısında Olağan Şiir'in çıkış amacı üzerinde duran ve içerik hakkında bilgi veren Aykut Nasip Kelebek, "Yeni kuşak şairlerin yetiştiği, birbirleriyle tartıştığı, birbirleri hakkında cesaretle eleştirel metinler kaleme aldığı Olağan Şiir; 30. sayısıyla dolu dolu beş yılı geride bırakmış oluyor." diyor.

Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Şiir'in 30. sayısında yer alan metinler şöyle sıralanıyor: