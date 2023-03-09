Olağan Şiir Dergisinin 31. Sayısı “Rıdvan Tulum Dosyası” Olarak Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 31. sayısında (Mart-Nisan 2023) "Rıdvan Tulum Dosyası" var.

Sunuş yazısında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş2ta meydana gelen depremler üzerinde duran Aykut Nasip Kelebek, "Böyle zamanlarda edebiyat yapmak güçtür, esasen herhangi bir şeyle uğraşmak güçtür, yaşananlar karşısında nefes alıp vermek bile bazen eziyete dönüşür. Zor bir ruh haliyle de olsa Olağan Şiir'in yeni sayısını hazırladık." diyor.

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Olağan Şiir'in 31. sayısında (Mart-Nisan 2023) yer alan metinler şöyle sıralanıyor: