Olağan Şiir Dergisinin 31. Sayısı “Rıdvan Tulum Dosya, Dergi, Dergihaber

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Olağan Şiir Dergisinin 31. Sayısı “Rıdvan Tulum Dosyası” Olarak Yayımlandı

09.03.2023 09:00 - Dergihaber
Olağan Şiir Dergisinin 31. Sayısı “Rıdvan Tulum Dosyası” Olarak Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 31. sayısında (Mart-Nisan 2023) "Rıdvan Tulum Dosyası" var.

Sunuş yazısında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş2ta meydana gelen depremler üzerinde duran Aykut Nasip Kelebek, "Böyle zamanlarda edebiyat yapmak güçtür, esasen herhangi bir şeyle uğraşmak güçtür, yaşananlar karşısında nefes alıp vermek bile bazen eziyete dönüşür. Zor bir ruh haliyle de olsa Olağan Şiir'in yeni sayısını hazırladık." diyor.

Dergi, Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Şiir'in 31. sayısında (Mart-Nisan 2023) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:

  • Sunuş -01-
  • Volkan Arslan MACERA DENİRSE
  • M. Hüseyin Özer ÇATLAKLARDAN SIRITAN
  • Hüseyin Peker YARIM SAKAL
  • Raşit Ulaş GEÇMİŞ ZAMAN ÇEKİMİNİN HİKÂYESİNDE RAŞİT ULAŞ
  • Can Acer HİKMET KELİMELERİN İÇİ
  • Enes Talha Tüfekçi VAZGEÇMEYİ GÜZEL KILMAK
  • Kaan Eminoğlu KULA KULLUK KUVVETLERİ
  • Eray Sarıçam NEŞİDELER NEŞİDESİ, ŞARKILAR ŞARKISI, EZGİLER EZGİSİ
  • Samet Kara SOĞUK MEZARLIK
  • Abdullah Yalın BİLDİĞİNİ BEKLEMEN
  • Kadir Tepe YANKININ ODASI YANSIMANIN AYNASI
  • Murat C GENEL UYARILMIŞLIK HALİ VE KAYGI – II
  • Zana Öngenç BİRÇOK TEŞEBBÜSÜN İRTİHALİ
  • Betül Aksakal BÜNYAMİN'İN KOYUNLARI
  • Muhammed Faruk Ayata ATLAR
  • Taha Semih Yıldız Mİ MİNÖR
  • Hasan Enes Gündüz BÖYLE EVLER
  • Hüseyin Kalyan BENİNG PROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO
  • Mehmet Baş GELİN Mİ OLDUN GÜL KOYUN SIRAMA
  • Aykut Nasip Kelebek SONRA YENİDEN YAPAYALNIZ -IV-
  • Zafer Acar SERGÜZEŞT-İ ALİ
  • Aykut Nasip Kelebek "BÜYÜK ŞİİRLER AYNI ZAMANDA BÜYÜK ANLATILARDIR!"
  • Mert Mevlüt Gökçe ACEMİLİĞİN İLGASI
  • Enes Talha Tüfekçi "İNSANSIN VE AKŞAM" KİTABI BAĞLAMINDA RIDVAN TULUM ŞİİRİNE BAKIŞ
  • Samed Karataş ŞİİR YAZMAK, ŞİİR SÖYLEMEK: RIDVAN TULUM ŞİİRİ HAKKINDA BİRKAÇ NOT
  • Can Acer DÖNEN DÜNYANIN DURAN NOKTASINI ARARKEN
  • Zafer Acar RIDVAN TULUM ŞİİRİNİN SÖYLETTİKLERİDİR
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 09.03.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 16:15
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