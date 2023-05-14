Olağan Şiir Dergisinin 32. Sayısı Yayımlandı
Sunuş yazısında Olağan Şiir'in yeni kuşağın dergisi olduğunu vurgulayan Aykut Nasip Kelebek, "Açık, ne söylediği belli olan, okuyucuya sırtını dönmeyi değil onunla iletişim kurmayı seçen bir şiir anlayışını teklif ediyoruz. Dergimize şiir gönderen genç arkadaşlarımızı bu anlayışı daha güçlü bir şekilde sahiplenmeye çağırıyoruz." diyor.
Dergi, Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
Olağan Şiir'in 32. sayısında (Mayıs-Haziran 2023) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
- Volkan Arslan. Felaket
- Mahsum Oğrak. Ririri tttt Mimimimimi
- Can Acer. Sanki Hiç Yaratılmamışım
- Enes Talha Tüfekçi. Kürsüsü Dağılan Sanatçıyla Konuşmalar -3
- Kaan Eminoğlu. Talanca
- Ömer Yalçınova. Somuncu Baba Türbesinde
- Samet Kara. Çığlık
- Mehmet Baş. Leylak Sağanağı
- Hüseyin Kalyon. Balık
- Murat C.. Yıkılmayan Antakyanın Anatomisi
- Abdullah Yalın. Geçip Gitmeyen
- Mehmet Zana Öngenç. Münacaa...
- Burak Demirtaş. Yenibosna Dreamin'
- Betül Taşcı. Toprağa İman
- Muhammet Çelik. Adı Arasta Olan Şiir
- Mahmud Musab Önder. Sepet
- Aleyna Nur Yaz. düş artığı
- Eda Yılmaz. Gölgeler
- Yaren Nur Özen. dikişi bozan
- İlknur Oral. Vefa
- Zeynep Bilgiç. Büyüye Büyü
- Aykut Nasip Kelebek. Sonra Yeniden Yapayalnız - VI
- Zafer Acar. Ontolojik Zorunluluk: Sezai Karakoç'un II. Yeni Savaşı
- Mert Mevlüt Gökçe. Gerektikçe: Kırmızı Kart
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 14.05.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:15