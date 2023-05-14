Olağan Şiir Dergisinin 32. Sayısı Yayımlandı

Sunuş yazısında Olağan Şiir'in yeni kuşağın dergisi olduğunu vurgulayan Aykut Nasip Kelebek, "Açık, ne söylediği belli olan, okuyucuya sırtını dönmeyi değil onunla iletişim kurmayı seçen bir şiir anlayışını teklif ediyoruz. Dergimize şiir gönderen genç arkadaşlarımızı bu anlayışı daha güçlü bir şekilde sahiplenmeye çağırıyoruz." diyor.

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Olağan Şiir'in 32. sayısında (Mayıs-Haziran 2023) yer alan metinler şöyle sıralanıyor: