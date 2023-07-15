Olağan Şiir Dergisinin 33. Sayısı Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 33. sayısı (Temmuz-Ağustos 2023) Mert Mevlüt Gökçe dosyasıyla çıktı.

Sunuş yazısında 33.sayının dolu dolu bir sayı olduğunu vurgulayan Aykut Nasip Kelebek, "Zaman zaman kavramsal dosyalar hazırlasak da yenilerin faaliyetleri daima görüş alanımızda olacak; birbirini okumayan, takip etmeyen, görmezden gelen bir anlayışı reddediyoruz." diyor. Mert Mevlüt Gökçe hakkında dosyaya yer verilen sayının arka kapağında Yunus Emre Aklıbaşında'nın "Paylaşsana Bu Dağınıklığı" başlıklı şiiri var.

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Olağan Şiir'in 33. sayısında (Temmuz-Ağustos 2023) yer alan metinler şöyle sıralanıyor: