Olağan Şiir Dergisinin 33. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Olağan Şiir Dergisinin 33. Sayısı Yayımlandı

15.07.2023 08:00 - Dergihaber
Olağan Şiir Dergisinin 33. Sayısı Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 33. sayısı (Temmuz-Ağustos 2023) Mert Mevlüt Gökçe dosyasıyla çıktı.

Sunuş yazısında 33.sayının dolu dolu bir sayı olduğunu vurgulayan Aykut Nasip Kelebek, "Zaman zaman kavramsal dosyalar hazırlasak da yenilerin faaliyetleri daima görüş alanımızda olacak; birbirini okumayan, takip etmeyen, görmezden gelen bir anlayışı reddediyoruz." diyor. Mert Mevlüt Gökçe hakkında dosyaya yer verilen sayının arka kapağında Yunus Emre Aklıbaşında'nın "Paylaşsana Bu Dağınıklığı" başlıklı şiiri var.

Dergi, Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Şiir'in 33. sayısında (Temmuz-Ağustos 2023) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:

  • Zafer Acar Âl-İ İmrân 103
  • Yunus Emre Koşar Hayat Ütopyalarla
  • Volkan Arslan Yoksulluk Payı
  • Osman Serhat Erkekli Hayata Dair
  • Hüseyin Peker Edessa
  • Can Acer Ahırdan Çıkarılan Atlar
  • Enes Talha Tüfekçi Kanlı Tonerler
  • Kaan Eminoğlu Yaş Otuzdan Yukarı
  • Ömer Yalçınova Tozun Ağırlığı
  • Berat Bıyıklı Fin
  • Mehmet Baş Şehir Çok Uzaktır Artık
  • Hüseyin Kalyan Tutankhamun
  • Abdullah Yalın Alcatraz
  • Sami Uluğ Cancağızım
  • Buse Akman Yürüyen Merdivende Sağda
  • Murat C. Babamlaşmak
  • Zana Öngenç Ela
  • Muhammed Faruk Ayata Rüya
  • İlknur Oral Rüya mıydı?
  • Kadriye Admış Pamuk Prensesin İstifhamı
  • Hasan Hüseyin Özbunar İnsanlaşmak İstiyorum
  • Aykut Nasip Kelebek Sonra Yeniden Yapayalnız - VIII
  • Aykut Nasip Kelebek Mert Mevlüt Gökçe ile Söyleşi
  • Enes Talha Tüfekçi Yoğun İmge, Eksik Hikâye: Mert Mevlüt Gökçe Şiiri
  • Rıdvan Tulum Yeniden Başlamak Diye Bir Şey Yoktur
  • Can Acer Ait ve Sahip: Mert Mevlüt Gökçe Şiiri
  • Hasan Enes Gündüz Aspiratör Işığındaki Şair
  • Aykut Nasip Kelebek Saf ve Kutsal: Modern Türk Şiirinde Poetikalara Dair
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 15.07.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 15:38
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